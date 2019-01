Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemrég még arról beszélt, hogy a katonák \"most jönnek haza\".","shortLead":"Nemrég még arról beszélt, hogy a katonák \"most jönnek haza\".","id":"20181231_Trump_lassitja_a_csapatok_kivonasat_Sziriabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4743909-72cf-4a83-afd8-4b45a77b2496","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Trump_lassitja_a_csapatok_kivonasat_Sziriabol","timestamp":"2018. december. 31. 18:03","title":"Trump lassítja csapatai kivonását Szíriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro elnök beiktatására érkezett Brazíliavárosba.","shortLead":"A miniszterelnök a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro elnök beiktatására érkezett Brazíliavárosba.","id":"20190101_Orban_Viktor_Braziliabol_kivant_boldog_uj_evet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05271aff-c731-4821-82ee-bafd3dd02c77","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_Orban_Viktor_Braziliabol_kivant_boldog_uj_evet","timestamp":"2019. január. 01. 08:25","title":"Orbán Viktor Brazíliából kívánt boldog új évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező a dohai tornán jutott tovább.","shortLead":"A magyar teniszező a dohai tornán jutott tovább.","id":"20190101_Ujra_talalkozik_nagy_ellenfelevel_Fucsovics_Marton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a1124e-5e49-465a-b8c8-91a2596f8c31","keywords":null,"link":"/sport/20190101_Ujra_talalkozik_nagy_ellenfelevel_Fucsovics_Marton","timestamp":"2019. január. 01. 20:27","title":"Újra találkozik nagy ellenfelével Fucsovics Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a74f1b5-89ab-467b-ab13-9489f59ebf8d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generációs Swiftek korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","shortLead":"A második generációs Swiftek korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is...","id":"20190101_hihetetlen_iden_mar_oldtimerek_lehetnek_azok_a_suzuki_swiftek_amiket_itthon_is_gyartottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a74f1b5-89ab-467b-ab13-9489f59ebf8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b07b32-e6d6-4211-8caa-4970419fa4e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190101_hihetetlen_iden_mar_oldtimerek_lehetnek_azok_a_suzuki_swiftek_amiket_itthon_is_gyartottak","timestamp":"2019. január. 01. 06:41","title":"Hihetetlen: idén már oldtimerek lehetnek azok a Suzuki Swiftek, amiket itthon is gyártottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2b9a72-1211-4e89-85b8-5aaad709a899","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gázoló segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. ","shortLead":"A gázoló segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. ","id":"20190102_Egy_elgazolt_noe_az_M3ason_talalt_holttest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b2b9a72-1211-4e89-85b8-5aaad709a899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4fddfa-98ac-435b-a2ee-9bbce0c32f88","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_Egy_elgazolt_noe_az_M3ason_talalt_holttest","timestamp":"2019. január. 02. 08:42","title":"Egy elgázolt nőé az M3-ason talált holttest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A műsorban Hasan Minhaj humorista Szaúd-Arábiát kritizálta, Rijád kérésére a Netflix hozzáférfhetetlenné tette az országban. ","shortLead":"A műsorban Hasan Minhaj humorista Szaúd-Arábiát kritizálta, Rijád kérésére a Netflix hozzáférfhetetlenné tette...","id":"20190102_Szaudi_keresre_letiltotta_a_Netflix_egy_humorista_musorat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ab74d2-2180-49b8-83a8-8ad8cce5c937","keywords":null,"link":"/kultura/20190102_Szaudi_keresre_letiltotta_a_Netflix_egy_humorista_musorat","timestamp":"2019. január. 02. 06:50","title":"Szaúdi kérésre letiltotta a Netflix egy humorista műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kulcsszó szilveszterkor a 16 óra, január 1-jén a \"zárva\" tábla.","shortLead":"A kulcsszó szilveszterkor a 16 óra, január 1-jén a \"zárva\" tábla.","id":"20181231_Igy_lesznek_nyitva_a_boltok_31en_es_januar_1jen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45d6262-eccf-4364-a9d0-12816da197c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181231_Igy_lesznek_nyitva_a_boltok_31en_es_januar_1jen","timestamp":"2018. december. 31. 10:55","title":"Így lesznek nyitva a boltok 31-én és január 1-jén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az idei első úrangyala áldásában beszélt erről a pápa.","shortLead":"Az idei első úrangyala áldásában beszélt erről a pápa.","id":"20190101_Ferenc_papa_Ne_higgyuk_hogy_a_politika_csak_a_kormanyzok_kivaltsaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b9f8f2-efff-45ed-8282-cef93b9cc2a5","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Ferenc_papa_Ne_higgyuk_hogy_a_politika_csak_a_kormanyzok_kivaltsaga","timestamp":"2019. január. 01. 15:14","title":"Ferenc pápa: \"Ne higgyük, hogy a politika csak a kormányzók kiváltsága\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]