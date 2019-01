Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban Schmidthez, most már a kormányközeli médiaholdinghoz tartozó Figyelő címlapján nemrég Heisler András, a Mazsihisz vezetője volt látható, ahogy pénzeső hullik rá. A címlap ellen a Zsidó Világkongresszus is tiltakozott, de a Terror Háza főigazgatója megvédte a lapot.","shortLead":"A korábban Schmidthez, most már a kormányközeli médiaholdinghoz tartozó Figyelő címlapján nemrég Heisler András...","id":"20190102_Schmidt_Maria_megvedte_a_Figyelo_cimlapjat_Heisler_Andras_felhivta_baratait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7e7b6b-a562-412b-84ac-c3ac54253d4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Schmidt_Maria_megvedte_a_Figyelo_cimlapjat_Heisler_Andras_felhivta_baratait","timestamp":"2019. január. 02. 13:12","title":"Schmidt Mária megvédte a Figyelő címlapját: Heisler András felhívta barátait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Furcsa kiírás jelent meg a brazil kormány hivatalos Twitter-oldalán.","shortLead":"Furcsa kiírás jelent meg a brazil kormány hivatalos Twitter-oldalán.","id":"20190102_Osszekevertek_Orbant_az_USA_kulugyminiszterevel_Braziliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d7e859-3458-4821-b493-67c97a81ec7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Osszekevertek_Orbant_az_USA_kulugyminiszterevel_Braziliaban","timestamp":"2019. január. 02. 20:30","title":"Összekeverték Orbánt az USA külügyminiszterével Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bda6fb1-eba1-4962-a4f9-539cd125fe47","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt gondolta, hogy a halbiológusok békés emberek? Kiderült, mi hozza ki őket a sodrukból.

","shortLead":"Azt gondolta, hogy a halbiológusok békés emberek? Kiderült, mi hozza ki őket a sodrukból.

","id":"20190101_Botranyos_korulmenyek_kozott_valasztottak_meg_az_ev_halat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bda6fb1-eba1-4962-a4f9-539cd125fe47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb96214d-ea66-4c7a-a4f7-68f5ed5d07a8","keywords":null,"link":"/elet/20190101_Botranyos_korulmenyek_kozott_valasztottak_meg_az_ev_halat","timestamp":"2019. január. 01. 14:45","title":"Botrányos körülmények között választották meg az év halát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced5f9ba-380f-47fb-b882-59b4da15bddc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eseményen ott van Orbán Viktor miniszterelnök is","shortLead":"Az eseményen ott van Orbán Viktor miniszterelnök is","id":"20190101_Soha_nem_latott_ovintezkedesekkel_keszulnek_a_brazil_elnok_beiktatasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ced5f9ba-380f-47fb-b882-59b4da15bddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b3b121-a18a-4160-804a-316ceb9d95ca","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Soha_nem_latott_ovintezkedesekkel_keszulnek_a_brazil_elnok_beiktatasara","timestamp":"2019. január. 01. 15:42","title":"Soha nem látott óvintézkedésekkel készülnek a brazil elnök beiktatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800e43a3-e116-46f6-bee2-c62ce2c5763a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A különleges képsorokat egy vadkamera rögzítette.","shortLead":"A különleges képsorokat egy vadkamera rögzítette.","id":"20190102_Roka_es_vadmacska_kerulgette_egymast_a_Tiszatonal__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=800e43a3-e116-46f6-bee2-c62ce2c5763a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88adcdf2-e8f4-40a4-9375-dc87598e8bbe","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Roka_es_vadmacska_kerulgette_egymast_a_Tiszatonal__video","timestamp":"2019. január. 02. 18:23","title":"Róka és vadmacska kerülgette egymást a Tisza-tónál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f94ff5f-c214-4630-83d8-461bee51a1dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyetlen jelentkező volt csak a MÁV 180 millió forintos sorompójavítási és –üzemeltetési pályázatán.","shortLead":"Egyetlen jelentkező volt csak a MÁV 180 millió forintos sorompójavítási és –üzemeltetési pályázatán.","id":"20190102_Nem_kell_mar_sokat_varni_Meszaros_Lorinc_elso_nyertes_kozbeszerzesere_2019ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f94ff5f-c214-4630-83d8-461bee51a1dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6935021a-2e45-4946-a3f0-326d7cf3a595","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Nem_kell_mar_sokat_varni_Meszaros_Lorinc_elso_nyertes_kozbeszerzesere_2019ben","timestamp":"2019. január. 02. 13:56","title":"Nem kell már sokat várni Mészáros Lőrinc első nyertes közbeszerzésére 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f871625-161d-486a-9266-6229919b75da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két holland kisváros régóta verseng, hol tudják látványosabban köszönteni az új évet, ezúttal elszabadult a tűz.","shortLead":"Két holland kisváros régóta verseng, hol tudják látványosabban köszönteni az új évet, ezúttal elszabadult a tűz.","id":"20190102_Igy_szabadult_el_az_ujevi_maglya__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f871625-161d-486a-9266-6229919b75da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e79dbff-80fc-486a-8e13-67332823b521","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Igy_szabadult_el_az_ujevi_maglya__video","timestamp":"2019. január. 02. 10:39","title":"Így szabadult el az újévi máglya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35428ed-f205-49c9-a26b-20bb737e3f37","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétfői tragédia legalább nyolc halálos áldozatot követelt.","shortLead":"A hétfői tragédia legalább nyolc halálos áldozatot követelt.","id":"20190101_Csecsemot_mentettek_ki_az_oroszorszagi_gazrobbanas_romjai_alol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e35428ed-f205-49c9-a26b-20bb737e3f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb32e541-7c37-409a-93ed-742f467d6263","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Csecsemot_mentettek_ki_az_oroszorszagi_gazrobbanas_romjai_alol","timestamp":"2019. január. 01. 14:33","title":"Csecsemőt mentettek ki az oroszországi gázrobbanás romjai alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]