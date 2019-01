Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gázolót gyömrői otthonában fogták el, nagyapja szerint unokája nem akart elrejtőzni a rendőrök elől, csak ügyvédet keresett.","shortLead":"A gázolót gyömrői otthonában fogták el, nagyapja szerint unokája nem akart elrejtőzni a rendőrök elől, csak ügyvédet...","id":"20190104_A_Tankcsapda_gitarosa_talalt_ra_az_M3ason_elgazolt_fiatal_nore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10c9152-5241-4920-a57a-58e2ad55f3fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_A_Tankcsapda_gitarosa_talalt_ra_az_M3ason_elgazolt_fiatal_nore","timestamp":"2019. január. 04. 07:53","title":"A Tankcsapda gitárosa talált rá az M3-ason elgázolt fiatal nőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3024224-f924-4f2c-a595-af57a25f7408","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai piac után Németországban sem árusíthat bizonyos iPhone-modelleket az Apple. Az ok: a Qualcommal folytatott szabadalmi vita. ","shortLead":"A kínai piac után Németországban sem árusíthat bizonyos iPhone-modelleket az Apple. Az ok: a Qualcommal folytatott...","id":"20190103_apple_iphone_betiltas_nemetorszag_szabadalmi_vita_qualcomm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3024224-f924-4f2c-a595-af57a25f7408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba19a72d-22f7-482a-8ab0-a24f0824b7f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_apple_iphone_betiltas_nemetorszag_szabadalmi_vita_qualcomm","timestamp":"2019. január. 03. 22:03","title":"Németországban is betiltottak néhány iPhone-modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56049d3a-c59e-496f-8885-ccc109b2c616","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Januárban rántja le a leplet a HMD a régóta várt Nokia-csúcsmobilról, amiről most újabb képek és egy videó is előkerült.","shortLead":"Januárban rántja le a leplet a HMD a régóta várt Nokia-csúcsmobilról, amiről most újabb képek és egy videó is előkerült.","id":"20190102_nokia_9_pureview_specifikacio_reszletek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56049d3a-c59e-496f-8885-ccc109b2c616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f82245-4aa4-41b7-a575-d7be336e987f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_nokia_9_pureview_specifikacio_reszletek","timestamp":"2019. január. 02. 14:03","title":"Egyre biztosabb: ilyen lesz a Nokia öt kamerával szerelt csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a057e5db-1b3b-4ca4-ac86-93547d4e94bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"110 állatkert közül a 17. helyet szerezte meg a Fővárosi Állat- és Növénykertben, amelyről most kiderült, hogy hány állat él is ott.","shortLead":"110 állatkert közül a 17. helyet szerezte meg a Fővárosi Állat- és Növénykertben, amelyről most kiderült, hogy hány...","id":"20190103_Az_elmezonyben_vegzett_a_budapesti_allatkert_az_europai_rangsorban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a057e5db-1b3b-4ca4-ac86-93547d4e94bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8504d309-8774-4ceb-8a67-a5168daa5afc","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Az_elmezonyben_vegzett_a_budapesti_allatkert_az_europai_rangsorban","timestamp":"2019. január. 03. 16:02","title":"Az élmezőnyben végzett a budapesti állatkert az európai rangsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cf66ed-508d-4453-9c9c-01204fb86649","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 5 centi hó is eshet.","shortLead":"Akár 5 centi hó is eshet.","id":"20190104_Kis_napsutes_utan_erkezik_a_havazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5cf66ed-508d-4453-9c9c-01204fb86649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040e253a-3415-455f-bfe1-5b8113c939b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Kis_napsutes_utan_erkezik_a_havazas","timestamp":"2019. január. 04. 05:11","title":"Egy kis napsütés után érkezik a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"900 millió forinttal lett drágább a hatvani sportcsarnok az eredetileg tervezetthez képest.","shortLead":"900 millió forinttal lett drágább a hatvani sportcsarnok az eredetileg tervezetthez képest.","id":"20190102_Masfel_napot_birtunk_ki_2019ben_ugy_hogy_egyetlen_sportberuhazas_sem_dragult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e34dc97-ce70-4329-87d9-559060902a80","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Masfel_napot_birtunk_ki_2019ben_ugy_hogy_egyetlen_sportberuhazas_sem_dragult","timestamp":"2019. január. 02. 11:20","title":"Másfél napot bírtunk ki 2019-ben úgy, hogy egyetlen sportberuházás sem drágult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94644ed-62a5-4e8d-84fe-ba289b48e417","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg tíz kínai iskolában tesztelik azt a nyomkövető rendszert, ami a diákok minden lépésére figyel az iskolán belül. Az iskolán kívül viszont állítólag nem.","shortLead":"Jelenleg tíz kínai iskolában tesztelik azt a nyomkövető rendszert, ami a diákok minden lépésére figyel az iskolán...","id":"20190102_nyomkoveto_egyenruha_kina_diak_iskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a94644ed-62a5-4e8d-84fe-ba289b48e417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158afb6b-dcba-4558-85de-ae48668968e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_nyomkoveto_egyenruha_kina_diak_iskola","timestamp":"2019. január. 02. 11:03","title":"Új ötlet Kínában: nyomkövetővel szerelt egyenruhát adnak a kisiskolásokra, így mindenki bejár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos piaci pletyka után maga az Apple-vezér is elismerte, hogy a vártnál kisebb az érdeklődés az idei iPhone-modellek iránt. Tim Cook azt is elmondta, szerinte miért van ez. ","shortLead":"Számos piaci pletyka után maga az Apple-vezér is elismerte, hogy a vártnál kisebb az érdeklődés az idei iPhone-modellek...","id":"20190103_tim_cook_apple_iphone_xs_xs_max_xr_eladasi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b8b59f-9cc5-46ee-9e20-4791a561e869","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_tim_cook_apple_iphone_xs_xs_max_xr_eladasi_adatok","timestamp":"2019. január. 03. 19:03","title":"Tim Cook: Tényleg nem fogynak olyan jól az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]