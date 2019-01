Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a hét elején bejelentette, hogy elvonóra készül, mert segítség nélkül nem tudja megoldani a drogproblémáit.","shortLead":"A rapper a hét elején bejelentette, hogy elvonóra készül, mert segítség nélkül nem tudja megoldani a drogproblémáit.","id":"20190110_curtis_rapper_rehabilitacio_elkoszones_drogproblemak_majka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07bbcc9-5b87-4e64-bfbc-cc6fd8d068c5","keywords":null,"link":"/elet/20190110_curtis_rapper_rehabilitacio_elkoszones_drogproblemak_majka","timestamp":"2019. január. 10. 05:58","title":"Curtis elköszönt a rajongóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhol hófúvás is lehet.","shortLead":"Néhol hófúvás is lehet.","id":"20190111_Napos_szeles_lesz_a_pentek_de_estetol_visszater_a_havazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a7f0a1-765d-4e36-b127-c7754abfe0a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Napos_szeles_lesz_a_pentek_de_estetol_visszater_a_havazas","timestamp":"2019. január. 11. 05:11","title":"Napos, szeles lesz a péntek, de estétől visszatér a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56381519-7278-4d09-8951-b213a1c30adc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„A Forbes Magyarország újságírói maguk végzik a vagyonbecslést, amikor összeállítják a legvagyonosabb magyarok listáját.”","shortLead":"„A Forbes Magyarország újságírói maguk végzik a vagyonbecslést, amikor összeállítják a legvagyonosabb magyarok...","id":"20190110_Visszaszolt_Orbannak_a_Forbes_felesleges_Meszaros_Lorincet_sertegetni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56381519-7278-4d09-8951-b213a1c30adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f8592a-0af1-4154-931b-96dd56928c13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Visszaszolt_Orbannak_a_Forbes_felesleges_Meszaros_Lorincet_sertegetni","timestamp":"2019. január. 10. 16:27","title":"Visszaszólt Orbánnak a Forbes: Felesleges sértegetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f32ffe0-5586-407b-a8e5-1a059f6e5257","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusának nincs ellenére, hogy kitiltsák az autókat a belvárosból, de szerinte ehhez idő kell.","shortLead":"A Párbeszéd politikusának nincs ellenére, hogy kitiltsák az autókat a belvárosból, de szerinte ehhez idő kell.","id":"20190111_Karacsony_Nem_all_tavol_tolem_Puzser_programja_de_en_inkabb_emberi_lepteku_varost_szeretnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f32ffe0-5586-407b-a8e5-1a059f6e5257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0afd8a-33af-4391-adc2-dc720706963e","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Karacsony_Nem_all_tavol_tolem_Puzser_programja_de_en_inkabb_emberi_lepteku_varost_szeretnek","timestamp":"2019. január. 11. 10:06","title":"Karácsony: Nem áll távol tőlem Puzsér programja, de én inkább emberi léptékű várost szeretnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terület a Vöröskereszt felügyelete alá tartozik, a szervezet nem kommentálta a hírt.","shortLead":"A terület a Vöröskereszt felügyelete alá tartozik, a szervezet nem kommentálta a hírt.","id":"20190109_A_miskolci_KaritaszPONT_elott_fagyott_halalra_egy_hajlektalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24e3d60-994d-4b5f-a8f1-5f66fe4a81a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_miskolci_KaritaszPONT_elott_fagyott_halalra_egy_hajlektalan","timestamp":"2019. január. 09. 12:59","title":"A miskolci KaritászPONT előtt fagyott halálra egy hajléktalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház közlése szerint a csatornában megfagyott csapadék miatt az olvadt hó nem tudott lefolyni a tetőről, ez vezetett ezután a plafon leszakadásához. ","shortLead":"A kórház közlése szerint a csatornában megfagyott csapadék miatt az olvadt hó nem tudott lefolyni a tetőről...","id":"20190110_A_teli_hideg_miatt_szakadt_le_a_plafon_a_BajcsyZsilinszky_Korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f5d69c-b570-4a79-a8d0-8dd47e84d2d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_A_teli_hideg_miatt_szakadt_le_a_plafon_a_BajcsyZsilinszky_Korhazban","timestamp":"2019. január. 10. 19:59","title":"A téli hideg miatt szakadt le a plafon a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f23731-ae04-4e52-b86d-c7b6ffb7b577","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meg vannak számlálva a Google Fordító napjai, egy kis japán fejlesztésű eszköz ugyanis sokkal okosabbnak tűnik nála. A Pocketalk ráadásul olyan kicsi, hogy bárhová magunkkal vihetjük. ","shortLead":"Meg vannak számlálva a Google Fordító napjai, egy kis japán fejlesztésű eszköz ugyanis sokkal okosabbnak tűnik nála...","id":"20190109_pocketalk_zsebfordito_forditogep_tolmacsgep_ces_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6f23731-ae04-4e52-b86d-c7b6ffb7b577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8773150f-430e-4063-bcad-795cf7775b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_pocketalk_zsebfordito_forditogep_tolmacsgep_ces_2019","timestamp":"2019. január. 09. 20:03","title":"Ez a kis kütyü egy profi tolmácsgép, 74 nyelven beszél, és még az élőbeszédet is lefordítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41afacd-921d-4ffb-8273-678daa624126","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg Amerikában ment nagyot a luxusmárka.","shortLead":"Főleg Amerikában ment nagyot a luxusmárka.","id":"20190111_Sose_ment_ilyen_jol_a_RollsRoyce","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d41afacd-921d-4ffb-8273-678daa624126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f25f12-d61b-4c2c-851f-7903f3216ba0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Sose_ment_ilyen_jol_a_RollsRoyce","timestamp":"2019. január. 11. 08:54","title":"Sose ment ilyen jól a Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]