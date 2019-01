Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90ceb31f-4d86-41f9-a571-d693d34c6c4f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ren Zhengfei tagadta a vádakat, és méltatta Trumpot. Azzal kapcsolatban, hogy fogva tartják a lányát, csak annyit mondott: kivár.","shortLead":"Ren Zhengfei tagadta a vádakat, és méltatta Trumpot. Azzal kapcsolatban, hogy fogva tartják a lányát, csak annyit...","id":"20190115_Megtorte_a_hallgatast_a_kemkedesi_vadakkal_kacsolatban_a_Huawei_alapitoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90ceb31f-4d86-41f9-a571-d693d34c6c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c7c1c5-9e9c-4518-bb58-22151a97a9b0","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Megtorte_a_hallgatast_a_kemkedesi_vadakkal_kacsolatban_a_Huawei_alapitoja","timestamp":"2019. január. 15. 12:43","title":"Megtörte a hallgatást a kémkedési vádakkal kapcsolatban a Huawei alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301948d0-7b40-445a-9a20-ba9e5e20d1f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szép lenne még mindig azt hinni magunkról, hogy racionális lények vagyunk, erős morális iránytűvel - de erre a tudomány sajnos rácáfol. Az érzelmeink, a fizikumunk, a szabadidős tevékenységeink, és nagyon úgy tűnik, hogy az étrendünk is hat a lelkiismeretünkre, és befolyásolja, milyen morális döntéseket hozunk.","shortLead":"Szép lenne még mindig azt hinni magunkról, hogy racionális lények vagyunk, erős morális iránytűvel - de erre a tudomány...","id":"20190113_Meglepoen_hat_a_gyomber_a_moralis_donteseinkre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=301948d0-7b40-445a-9a20-ba9e5e20d1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36fe7cf-5af1-40d1-a933-35931d626cdb","keywords":null,"link":"/elet/20190113_Meglepoen_hat_a_gyomber_a_moralis_donteseinkre","timestamp":"2019. január. 13. 18:25","title":"Meglepően hat a gyömbér a morális döntéseinkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afce867d-a21d-40de-ba1f-a5238207916e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nemcsak a Galaxy S10-et mutathatja be februárban a Samsung, hanem a gyártó első okoscipőit is.","shortLead":"A jelek szerint nemcsak a Galaxy S10-et mutathatja be februárban a Samsung, hanem a gyártó első okoscipőit is.","id":"20190114_samsung_galaxy_smartshoes_okoscipo_galaxy_s10_unpacked_esemeny_februar_20","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afce867d-a21d-40de-ba1f-a5238207916e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba4e638-5cb9-4d3c-b99f-aaa5364a3628","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_samsung_galaxy_smartshoes_okoscipo_galaxy_s10_unpacked_esemeny_februar_20","timestamp":"2019. január. 14. 12:03","title":"Egy egészen váratlan dolgot is bejelenthet a Samsung februárban – egy cipőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Diego Maradona világbajnok argentin labdarúgó vasárnap elhagyhatta azt a Buenos Aires-i kórházat, ahol egy nappal korábban gyomorműtétet hajtottak végre rajta.","shortLead":"Diego Maradona világbajnok argentin labdarúgó vasárnap elhagyhatta azt a Buenos Aires-i kórházat, ahol egy nappal...","id":"20190113_Maradona_kijott_a_korhazbol_mutetje_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447c75ef-e1eb-4f2f-a305-8c1c5bba8706","keywords":null,"link":"/sport/20190113_Maradona_kijott_a_korhazbol_mutetje_utan","timestamp":"2019. január. 13. 18:58","title":"Maradona kijött a kórházból műtétje után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c773401a-6bd1-4940-b9c8-fbb7ddafb1d1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A zsűri és a nézők eldönthetik, ki képviselje az országot májusban, Tel-Avivban. ","shortLead":"A zsűri és a nézők eldönthetik, ki képviselje az országot májusban, Tel-Avivban. ","id":"20190114_A_Dal_versenyzo_zsuri_szavazas_Eurovizios_Dalfesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c773401a-6bd1-4940-b9c8-fbb7ddafb1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710fecd9-e78a-4784-a153-30a67df2a96f","keywords":null,"link":"/kultura/20190114_A_Dal_versenyzo_zsuri_szavazas_Eurovizios_Dalfesztival","timestamp":"2019. január. 14. 15:30","title":"Szombaton indul A Dal, színpadra lép az első tíz versenyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba14fc7-3bab-4891-b250-88a841989bf5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lapinformációk szerint a fiatal tehetséget hamarosan próbára hívhatják a Ferrarihoz.","shortLead":"Lapinformációk szerint a fiatal tehetséget hamarosan próbára hívhatják a Ferrarihoz.","id":"20190115_Schumacher_19_eves_fia_tesztpilota_lehet_a_Ferrarinal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eba14fc7-3bab-4891-b250-88a841989bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3135517c-a8af-423a-9f1e-c5488c78b7b6","keywords":null,"link":"/sport/20190115_Schumacher_19_eves_fia_tesztpilota_lehet_a_Ferrarinal","timestamp":"2019. január. 15. 10:27","title":"Schumacher 19 éves fia tesztpilóta lehet a Ferrarinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A külpiacokról szeretne friss pénzt és befektetési lehetőségeket szerezni Mészáros Lőrinc, hogy tovább hizlalja a kormányzati hátszéllel, nem éppen etikusan felépített cégbirodalmát.","shortLead":"A külpiacokról szeretne friss pénzt és befektetési lehetőségeket szerezni Mészáros Lőrinc, hogy tovább hizlalja...","id":"201902__meszaros_kulfoldon__belepes_acitybe__sajat_labon__kalandozzunk_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ffa135-da67-4ea4-a9ba-a718a1920963","keywords":null,"link":"/gazdasag/201902__meszaros_kulfoldon__belepes_acitybe__sajat_labon__kalandozzunk_magyarok","timestamp":"2019. január. 15. 11:00","title":"Gigászi offenzívába fogott Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5463b6bd-b8b6-4441-9540-d3ed0a198496","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötvenes-hatvan évek amerikai polgári jogi mozgalmainak egyik vezéregyéniségeként az erőszakmentességért is kampányolt, végül merénylet áldozata lett. A gyilkosság körülményei pedig még mindig vitatottak. 90 éves lenne Martin Luther King.","shortLead":"Az ötvenes-hatvan évek amerikai polgári jogi mozgalmainak egyik vezéregyéniségeként az erőszakmentességért is...","id":"20190115_Van_egy_almom__ma_lenne_90_eves_Martin_Luther_King","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5463b6bd-b8b6-4441-9540-d3ed0a198496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb72235-e38e-47e1-bc68-ec0d594b5ee7","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Van_egy_almom__ma_lenne_90_eves_Martin_Luther_King","timestamp":"2019. január. 15. 13:26","title":"“Van egy álmom” – ma lenne 90 éves Martin Luther King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]