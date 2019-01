Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ef3772c-0a90-4144-8538-9767e6906fde","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A Gravitáció és Az ember gyermeke rendezője elkészítette eddigi legszemélyesebb filmjét: Alfonso Cuarón a saját gyerekkorába kalauzolja nézőit. Egy cselédlány terhességének és egy család széthullásának, majd megerősödésének története nemzetközi elismeréseket és a legfontosabb Oscar-jelöléseket söpörte be. A tavalyi év egyik legszebb filmjét a Netflixen nézhetjük meg. Kritika.","shortLead":"A Gravitáció és Az ember gyermeke rendezője elkészítette eddigi legszemélyesebb filmjét: Alfonso Cuarón a saját...","id":"20190124_Alfonso_Cuaron_Roma_Oscardij_Netflix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ef3772c-0a90-4144-8538-9767e6906fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f1f48c-11a1-4df9-85c8-af9d8c691378","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Alfonso_Cuaron_Roma_Oscardij_Netflix","timestamp":"2019. január. 24. 20:00","title":"Egy cselédlány teherbe esik, egy család széthullik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1af090-58ab-4ff6-b5a9-98e9806d25e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Bence az ATV műsorában mondta el, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságán annak ellenére fogadták be az indítványukat, hogy még nem merítettek ki minden jogorvoslati lehetőséget itthon.","shortLead":"Tordai Bence az ATV műsorában mondta el, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságán annak ellenére fogadták be...","id":"20190124_Strasbourghoz_fordultak_az_ellenzeki_kepviselok_az_MTVAszekhaznal_tortentek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc1af090-58ab-4ff6-b5a9-98e9806d25e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6203083-6a79-4282-8718-4e26c181a3a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Strasbourghoz_fordultak_az_ellenzeki_kepviselok_az_MTVAszekhaznal_tortentek_miatt","timestamp":"2019. január. 24. 20:17","title":"Strasbourghoz fordultak az ellenzéki képviselők az MTVA-székháznál történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a közrádióban indította újra a Soros-kampányt. A legerősebb új állítását – miszerint Soros már nyíltan uralná az európai intézményeket – egy válaszon belül háromszor is megismételte. ","shortLead":"A miniszterelnök a közrádióban indította újra a Soros-kampányt. A legerősebb új állítását – miszerint Soros már nyíltan...","id":"20190125_Ot_percen_belul_13szor_mondta_ki_Soros_nevet_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd9f8a0-f41c-4c7d-88ad-8cfaa94b629c","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Ot_percen_belul_13szor_mondta_ki_Soros_nevet_Orban_Viktor","timestamp":"2019. január. 25. 10:37","title":"Orbánnak volt 5 perce, amikor átlag 23 másodpercenként mondta ki Soros nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db678ddd-7338-4877-a37b-bc55ea24327a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pánik módba kapcsolt az Apple – volt, aki így értékelte azt, hogy „készletkisöprés” címén ugyan, de ismét árusítani kezdte igen népszerű, olcsó iPhone-ját, az iPhone SE-t az Egyesült Államokban.","shortLead":"Pánik módba kapcsolt az Apple – volt, aki így értékelte azt, hogy „készletkisöprés” címén ugyan, de ismét árusítani...","id":"20190125_apple_iphone_se_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db678ddd-7338-4877-a37b-bc55ea24327a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b95bf1-d578-4d7c-b515-64ada5bccda4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_apple_iphone_se_usa","timestamp":"2019. január. 25. 07:02","title":"Nem várt fordulat: az Apple újra árulja a legolcsóbb iPhone-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új ügyvezetőt neveztek ki a Rádió 1 élére. ","shortLead":"Új ügyvezetőt neveztek ki a Rádió 1 élére. ","id":"20190124_Radio_1_Media_Time_kinevezes_Andy_Vajna_Bakai_Matyas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3217c0b5-0290-4c00-a309-dd6ad458db43","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_Radio_1_Media_Time_kinevezes_Andy_Vajna_Bakai_Matyas","timestamp":"2019. január. 24. 11:31","title":"Kiderült, Vajna halála után ki lesz Sebestyén Balázsék főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7367e246-a705-4074-803e-d5c3924f90f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy másik gyilkosság ügyében is bűnvádi eljárást indítottak a szlovák hatóságok szerdán Alena Zs. ellen, aki a tavaly februári újságíró-gyilkosság egyik gyanúsítottja, a rendőrség szerint annak közvetlen megrendelője – jelentette rendőrségi közlésre hivatkozva a TASR szlovák hírügynökség.","shortLead":"Egy másik gyilkosság ügyében is bűnvádi eljárást indítottak a szlovák hatóságok szerdán Alena Zs. ellen, aki a tavaly...","id":"20190124_mas_gyilkossagot_is_megrendelhetett_a_Kuciakugy_gyanusitottja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7367e246-a705-4074-803e-d5c3924f90f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba88a8d9-67c3-4e6f-8733-04cc6fb3bec4","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_mas_gyilkossagot_is_megrendelhetett_a_Kuciakugy_gyanusitottja","timestamp":"2019. január. 24. 13:39","title":"Más gyilkosságot is megrendelhetett a Kuciak-ügy gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c5bec25-a981-4db4-a266-af1eba1a19f9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hótorlaszok is kialakulhatnak, nem lesz egy leányálom a közlekedés.","shortLead":"Hótorlaszok is kialakulhatnak, nem lesz egy leányálom a közlekedés.","id":"20190125_Hofuvas_varhato_a_fel_orszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c5bec25-a981-4db4-a266-af1eba1a19f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24574d59-0b36-4887-bf74-d4fdc30984bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_Hofuvas_varhato_a_fel_orszagban","timestamp":"2019. január. 25. 09:05","title":"Hófúvás várható a fél országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez valahol hízelgő is.","shortLead":"Ez valahol hízelgő is.","id":"20190125_Joey_apjanak_nezte_egy_kisfiu_Matt_LeBlancot_az_utcan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5565650e-22a8-4621-ac61-1fccbe284ed0","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Joey_apjanak_nezte_egy_kisfiu_Matt_LeBlancot_az_utcan","timestamp":"2019. január. 25. 13:55","title":"Joey apjának nézte egy kisfiú Matt LeBlanc-t az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]