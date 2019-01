Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A macedón parlament képviselői törvénymódosításra tettek javaslatot annak érdekében, hogy megvonják Nikola Gruevszki bukott miniszterelnök fizetését.","shortLead":"A macedón parlament képviselői törvénymódosításra tettek javaslatot annak érdekében, hogy megvonják Nikola Gruevszki...","id":"20190129_Elvehetik_Gruevszki_fizeteset_Macedoniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49aae3d6-ef70-429d-841a-ca77414cba00","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Elvehetik_Gruevszki_fizeteset_Macedoniaban","timestamp":"2019. január. 29. 10:33","title":"Elvehetik Gruevszki fizetését Macedóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc97672-3074-492f-b057-17b28d6681f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Álhírnek nevezte a Wall Street Journal hasábjain megjelent információt a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Álhírnek nevezte a Wall Street Journal hasábjain megjelent információt a magyar miniszterelnök.","id":"20190129_Orban_cafolta_hogy_Amerika_bizalma_megrendult_volna_Magyarorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bc97672-3074-492f-b057-17b28d6681f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6103bd7-c8bd-40a4-a8aa-8a22f1db1c3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Orban_cafolta_hogy_Amerika_bizalma_megrendult_volna_Magyarorszagban","timestamp":"2019. január. 29. 12:40","title":"Orbán cáfolta, hogy Amerika bizalma megrendült volna Magyarországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8","c_author":"Elek István","category":"itthon","description":"Ez a lényeg. Vagyis ennek már régen evidenciának kéne lennie.","shortLead":"Ez a lényeg. Vagyis ennek már régen evidenciának kéne lennie.","id":"20190129_Kozos_lista_vagy_kozos_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cc0bab-5b2a-4929-b961-2341f44aea33","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Kozos_lista_vagy_kozos_lista","timestamp":"2019. január. 29. 08:19","title":"Elek István: Közös lista vagy közös lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c460fd-8927-49c1-a97b-0058e479372b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben jelent meg.","shortLead":"Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben jelent meg.","id":"20190129_Olcsobb_lesz_a_harkanyi_furdo_felujitasa_kemeny_ezer_forinttal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87c460fd-8927-49c1-a97b-0058e479372b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538125c7-01d1-4a3d-b032-9d3216725dfa","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Olcsobb_lesz_a_harkanyi_furdo_felujitasa_kemeny_ezer_forinttal","timestamp":"2019. január. 29. 13:15","title":"Olcsóbb lesz a harkányi fürdő felújítása, kemény ezer forinttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace0f50b-64d6-4845-890c-3b2c48c30784","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az akár 10 eurós belépési díjat azoknak kell megfizetnie, akik csak egy napra érkeznek az olasz városba, de nem szállnak meg ott. Ezzel szeretnék elérni, hogy ők is járuljanak hozzá a város turisták által okozott amortizációjához.","shortLead":"Az akár 10 eurós belépési díjat azoknak kell megfizetnie, akik csak egy napra érkeznek az olasz városba, de nem...","id":"20190130_Mar_biztos_majustol_fizetni_kell_Velenceben_a_belepesert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ace0f50b-64d6-4845-890c-3b2c48c30784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e578eb9-873c-4400-9f1e-20bd37b8eec7","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Mar_biztos_majustol_fizetni_kell_Velenceben_a_belepesert","timestamp":"2019. január. 30. 16:54","title":"Már biztos: májustól fizetni kell Velencében a belépésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Arról azonban nincs szó, hogy a pozsonyiak is csatlakoztak volna a győri munkabeszüntetéshez. ","shortLead":"Arról azonban nincs szó, hogy a pozsonyiak is csatlakoztak volna a győri munkabeszüntetéshez. ","id":"20190129_A_pozsonyi_Volkswagengyar_termeleset_is_befolyasolja_a_gyori_Audisztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766f1213-63dc-496c-bde8-fab7737b58d4","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_A_pozsonyi_Volkswagengyar_termeleset_is_befolyasolja_a_gyori_Audisztrajk","timestamp":"2019. január. 29. 11:07","title":"A pozsonyi Volkswagen-gyár termelését is befolyásolja a győri Audi-sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 115 ezer évben nem voltak ilyen melegek a nyarak az Északi-sarkvidéken egy új kutatás szerint.","shortLead":"Az elmúlt 115 ezer évben nem voltak ilyen melegek a nyarak az Északi-sarkvidéken egy új kutatás szerint.","id":"20190129_eszaki_sarkvidek_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d525552b-91bd-4137-9563-cbe84b6989d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_eszaki_sarkvidek_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. január. 29. 13:03","title":"Kétszer olyan gyorsan melegszik az Északi-sarkvidék, mint a világ többi része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az elmúlt négy évben több évvel meghosszabbodott az az időszak, amelyet teljes spórolással kellene tölteni, hogy hitelmentesen tudjon valaki saját lakást vásárolni. Egy átlagos 22,5 millió forintos panel 8,5 évnyi nettó átlagfizetésből érhető el, míg téglaingatlan esetében 14 évre nyúlik ez az időszak. ","shortLead":"Az elmúlt négy évben több évvel meghosszabbodott az az időszak, amelyet teljes spórolással kellene tölteni...","id":"20190129_A_penzugyben_dolgozok_kozel_5_evnyi_fizetesbol_tudnak_panellakast_venni_az_egeszsegugyben_dolgozoknak_ugyanehhez_13_ev_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bddbfe9-6d17-4aab-8f12-b0cfe766ee52","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190129_A_penzugyben_dolgozok_kozel_5_evnyi_fizetesbol_tudnak_panellakast_venni_az_egeszsegugyben_dolgozoknak_ugyanehhez_13_ev_kell","timestamp":"2019. január. 29. 10:34","title":"Az egészségügyben dolgozók 13 évnyi fizetésből tudnak panellakást venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]