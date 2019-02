Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ae37a0c-9af8-4518-9439-69ce8a5d85bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó bemutatta két húzómodelljének felfrissített, földgázos változatát.","shortLead":"A német gyártó bemutatta két húzómodelljének felfrissített, földgázos változatát.","id":"20190201_Nem_benzin_nem_gazolaj_hanem_gaz_itt_a_nagyobb_hatotavu_Polo_es_Golf_TGI","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ae37a0c-9af8-4518-9439-69ce8a5d85bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f454cb-96f7-4e77-ad90-04c8402dc10f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Nem_benzin_nem_gazolaj_hanem_gaz_itt_a_nagyobb_hatotavu_Polo_es_Golf_TGI","timestamp":"2019. február. 01. 15:21","title":"Nem benzin, nem gázolaj, hanem gáz: itt a nagyobb hatótávú Polo és Golf TGI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"A Munkáspárt elnöke úgy beszélt a Hír Tv-ben, hogy azt bármelyik fideszes politikus megirigyelné. De a tisztánlátás érdekében leszögezte: ők nemcsak elutasítják a bevándorlást, hanem egyéb előnyöket is kínálnak, úgyhogy érdemes rájuk szavazni.\r

","shortLead":"A Munkáspárt elnöke úgy beszélt a Hír Tv-ben, hogy azt bármelyik fideszes politikus megirigyelné. De a tisztánlátás...","id":"20190131_Uj_osszeborulas_orrbaszajba_migransozott_a_Hir_TVben_Thurmer_Gyula","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6cb27d-d996-4c50-848d-476354b54191","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Uj_osszeborulas_orrbaszajba_migransozott_a_Hir_TVben_Thurmer_Gyula","timestamp":"2019. január. 31. 10:28","title":"Annyit migránsozott a Hír Tv-ben a munkáspárti Thürmer Gyula, hogy már a riporter is visszakérdezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors szerint jómódú ingatlanos az a férfi, aki szerdán az Árpád hídon megállt az autójával, majd a másfél fokos Dunába ugrott, végül partra úszott a Margit-szigeten. ","shortLead":"A Bors szerint jómódú ingatlanos az a férfi, aki szerdán az Árpád hídon megállt az autójával, majd a másfél fokos...","id":"20190131_arpad_hid_margit_sziget_leugras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b141caaa-bd10-4535-bc3c-28dd4806d478","keywords":null,"link":"/elet/20190131_arpad_hid_margit_sziget_leugras","timestamp":"2019. január. 31. 09:42","title":"Megbírságolhatják a férfit, aki leugrott az Árpád hídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0567df-b855-4be8-9a6e-2b5c87b5c905","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy camgirlként dolgozó 28 éves magyar lányon keresztül mutatták be a kelet-európai cyberporno-szcénát. ","shortLead":"Egy camgirlként dolgozó 28 éves magyar lányon keresztül mutatták be a kelet-európai cyberporno-szcénát. ","id":"20190131_A_viragzo_szexchatiparrol_forgattak_riportot_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a0567df-b855-4be8-9a6e-2b5c87b5c905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0e94ef-bd2c-4b44-beb9-ebf9353f0c11","keywords":null,"link":"/elet/20190131_A_viragzo_szexchatiparrol_forgattak_riportot_Budapesten","timestamp":"2019. január. 31. 16:58","title":"A virágzó budapesti szexchat-iparról forgattak riportot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938dcb3f-a98e-4997-a363-e5bdfbc22130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerelmesek napját, vagyis a Valentin-napot a gamerek is ünneplik, a játékosoknak szánt perifériákat gyártó Razer pedig kapott is az alkalmon.","shortLead":"A szerelmesek napját, vagyis a Valentin-napot a gamerek is ünneplik, a játékosoknak szánt perifériákat gyártó Razer...","id":"20190131_valentin_nap_razer_blade_stealth_quartz_pink_gamer_laptop_periferia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=938dcb3f-a98e-4997-a363-e5bdfbc22130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6411a96a-3638-427a-8833-6e35ed88338e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_valentin_nap_razer_blade_stealth_quartz_pink_gamer_laptop_periferia","timestamp":"2019. január. 31. 10:03","title":"Valentin-napra laptopot, billentyűzetet, egeret is rózsaszínben adott ki a Razer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a485842f-a3bd-4d11-90f8-415dc16c9572","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az orvos-beteg találkozó az e-recept bevezetése után is kötelező marad, így ezt továbbra sem spórolhatjuk meg, írta meg az ÁEEK a hvg.hu-nak egy banális ügy miatt. A sokmilliárdos fejlesztés értelme így kicsit átértékelődik. ","shortLead":"Az orvos-beteg találkozó az e-recept bevezetése után is kötelező marad, így ezt továbbra sem spórolhatjuk meg, írta meg...","id":"20190131_Azt_gondolja_kenyelmesebb_az_erecept_Oriasi_tevedesben_elt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a485842f-a3bd-4d11-90f8-415dc16c9572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a14c9ec-2da8-44fa-b3d7-f62dfdf0e2ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Azt_gondolja_kenyelmesebb_az_erecept_Oriasi_tevedesben_elt","timestamp":"2019. január. 31. 10:42","title":"Azt gondolja, az e-recept bevezetése egyszerűbbé teszi az életét? Óriási tévedésben él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d79f0c1-6341-48ba-96f6-279ef9785a10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Habony Árpád üzlettársa, Győri Tibor cége 2011 óta kapja a szép kis állami megbízást. Az indoklás ráadásul az, átalakultak a nyomtatott lapfogyasztási szokások egyes napilapok megszűnése óta.","shortLead":"Habony Árpád üzlettársa, Győri Tibor cége 2011 óta kapja a szép kis állami megbízást. Az indoklás ráadásul az...","id":"20190201_Evi_13_milliard_forint_kozpenzbol_vizsgalja_a_mediapiacot_a_Ripost_tarstulajdonosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d79f0c1-6341-48ba-96f6-279ef9785a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8777852f-df2a-43a3-aece-4e24f4085c7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Evi_13_milliard_forint_kozpenzbol_vizsgalja_a_mediapiacot_a_Ripost_tarstulajdonosa","timestamp":"2019. február. 01. 22:17","title":"Évi 1,3 milliárd forint közpénzből vizsgálja a médiapiacot a Ripost társtulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78731e81-9c8f-425e-bfbb-276485ee8f7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik már kijelölte az új képviselőket, ők talán tovább bírják zsidózás nélkül.","shortLead":"A Jobbik már kijelölte az új képviselőket, ők talán tovább bírják zsidózás nélkül.","id":"20190201_Hivatalosan_is_lemondott_Szavay_Istvan_es_Staudt_Gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78731e81-9c8f-425e-bfbb-276485ee8f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c252d56-7913-46a4-9f20-6fb035c2452f","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Hivatalosan_is_lemondott_Szavay_Istvan_es_Staudt_Gabor","timestamp":"2019. február. 01. 09:56","title":"Hivatalosan is lemondott Szávay István és Staudt Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]