[{"available":true,"c_guid":"e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ügy nagy felháborodást váltott ki Romániában, az egészségügyi miniszter is megszólalt. \"Műtétei\" során szerencsére nem halt meg senki.","shortLead":"Az ügy nagy felháborodást váltott ki Romániában, az egészségügyi miniszter is megszólalt. \"Műtétei\" során szerencsére...","id":"20190205_Orvosnak_adta_ki_magat_Romaniaban_a_nyolcosztalyos_olasz_tobbszor_mutott_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab385d9-8c6b-4595-a536-ba19f54ca354","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Orvosnak_adta_ki_magat_Romaniaban_a_nyolcosztalyos_olasz_tobbszor_mutott_is","timestamp":"2019. február. 05. 11:30","title":"Orvosnak adta ki magát Romániában a nyolcosztályos olasz, többször műtött is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06020af-5151-4137-8e7b-248386aa886c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jégmennyiség teljes elolvadása 1,5 méterrel növelné a globális tengerszintet.

","shortLead":"A jégmennyiség teljes elolvadása 1,5 méterrel növelné a globális tengerszintet.

","id":"20190204_A_Himalaja_jegenek_egyharmada_is_eltunhet_nehany_evtizeden_belul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b06020af-5151-4137-8e7b-248386aa886c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9baa3d6-f0e4-4f05-8318-8acdaa52a772","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_A_Himalaja_jegenek_egyharmada_is_eltunhet_nehany_evtizeden_belul","timestamp":"2019. február. 04. 18:22","title":"A Himalája jegének egyharmada is eltűnhet néhány évtizeden belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87655c2a-b10b-410a-8a85-991e836a356e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az SYL, vagyis Save Your Life a mobileszközök gyorsulásmérőjének segítségével képes felismerni, ha a telefon tulajdonosa karambolt szenvedett, majd egy automatikusan generált üzenetben riasztani a mentőket. Az ingyenes program magyar ötlet szüleménye.","shortLead":"Az SYL, vagyis Save Your Life a mobileszközök gyorsulásmérőjének segítségével képes felismerni, ha a telefon...","id":"20190204_syl_saving_your_life_android_ios_eletmento_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87655c2a-b10b-410a-8a85-991e836a356e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a05be8-f4fc-4fc1-a850-017d886d115b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_syl_saving_your_life_android_ios_eletmento_alkalmazas","timestamp":"2019. február. 04. 10:33","title":"Telepítse a telefonjára: az életét mentheti meg ez az ingyenes alkalmazás, érzékeli a baleseteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0967cd-e208-400a-b280-6be5d4c6768d","c_author":"","category":"tudomany","description":"Január óta egy különös tojás tartja lázban az internetet – jelenleg ez az Instagram legtöbbször lájkolt fotója. Egyébként egy olyan kampány része, ami arra figyelmeztet, hogy törődjünk a mentális egészségünkkel.","shortLead":"Január óta egy különös tojás tartja lázban az internetet – jelenleg ez az Instagram legtöbbször lájkolt fotója...","id":"20190205_A_tojas_ami_lenyomta_Kylie_Jenner_Instagramjat_es_jot_tesz_nekunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc0967cd-e208-400a-b280-6be5d4c6768d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cd54b3-8880-4a20-be36-2de0098e13ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_A_tojas_ami_lenyomta_Kylie_Jenner_Instagramjat_es_jot_tesz_nekunk","timestamp":"2019. február. 05. 13:12","title":"A tojás, ami lenyomta Kylie Jenner Instagramját, és jót tesz nekünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8464f72-ee43-4e71-b519-716ccdd9a5fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a bértárgyalási taktikákat kőbe vésettnek tartottuk, leginkább arra szolgáltak, hogy az állásinterjún sutba dobjuk őket, hiszen csak kevesen mernek beleállni az alkuba. Az Y generáció elvárásai és a munkaerőhiány azonban gyökeresen átformálta a bérharc szabályait.","shortLead":"Bár a bértárgyalási taktikákat kőbe vésettnek tartottuk, leginkább arra szolgáltak, hogy az állásinterjún sutba dobjuk...","id":"20190204_Teljesen_atirta_a_munkaerohiany_a_bertargyalas_szabalyait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8464f72-ee43-4e71-b519-716ccdd9a5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44c214f-648c-46bf-8108-c1e7951c8488","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Teljesen_atirta_a_munkaerohiany_a_bertargyalas_szabalyait","timestamp":"2019. február. 04. 10:50","title":"Átírta a munkaerőhiány a bértárgyalás szabályait – pénzt és pozíciót bukhat, aki nem alkalmazza őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e4e8e72-e243-419b-aa23-fa817fdee5d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Avatar filmért rajongó gyerekek imádni fogják, a felnőtteknek viszont csak közepes élményt nyújt a Discover Pandora kiállítás, ami Európában először látható.","shortLead":"Az Avatar filmért rajongó gyerekek imádni fogják, a felnőtteknek viszont csak közepes élményt nyújt a Discover Pandora...","id":"20190205_A_Pandora_bolygo_meg_sosem_volt_ilyen_kozel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e4e8e72-e243-419b-aa23-fa817fdee5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d49cbef-ade2-4884-a254-12ece6aac4fd","keywords":null,"link":"/elet/20190205_A_Pandora_bolygo_meg_sosem_volt_ilyen_kozel","timestamp":"2019. február. 05. 16:56","title":"A Pandora bolygó még sosem volt ilyen közel - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec93171-c59a-4001-9ab0-f8d536d8a65e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Repülőjáratokat töröltek, több településen iskolai szünetet rendeltek el. ","shortLead":"Repülőjáratokat töröltek, több településen iskolai szünetet rendeltek el. ","id":"20190204_Oriasi_a_kaosz_egy_nap_alatt_harminc_centi_ho_esett_a_bajoroknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aec93171-c59a-4001-9ab0-f8d536d8a65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f18bc7b-6c7d-465c-8d98-290d37b81255","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_Oriasi_a_kaosz_egy_nap_alatt_harminc_centi_ho_esett_a_bajoroknal","timestamp":"2019. február. 04. 17:04","title":"Óriási a káosz: egy nap alatt harminc centi hó esett a bajoroknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Még tart a fellendülés az ingatlanpiacon, de kiadási céllal egyre kevésbé éri meg lakást vásárolni, a keresleti túlsúly mellé 5,86 százalékos ingatlanpiaci hozam társul.","shortLead":"Még tart a fellendülés az ingatlanpiacon, de kiadási céllal egyre kevésbé éri meg lakást vásárolni, a keresleti túlsúly...","id":"20190205_Ingatlanpiac_a_kiadasban_egyre_kisebb_az_uzlet_de_az_aremelkedesben_meg_lehet_bizni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2556af01-e5db-4e5e-b268-a8a08846ba5c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190205_Ingatlanpiac_a_kiadasban_egyre_kisebb_az_uzlet_de_az_aremelkedesben_meg_lehet_bizni","timestamp":"2019. február. 05. 09:48","title":"Ingatlanpiac: a kiadásban egyre kisebb az üzlet, de az áremelkedésben még lehet bízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]