[{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A sepsiszentgyörgyi születési volt romániai főügyészt menesztették hivatalából országában, mivel a román kormányzó párt vezetőjét szerette volna levadászni. Az EU testülete azonban őt szeretné a Magyarországot tagjai között nem tudó Európai Ügyészség élére, de országában ennek sokan nem örülnek.","shortLead":"A sepsiszentgyörgyi születési volt romániai főügyészt menesztették hivatalából országában, mivel a román kormányzó párt...","id":"20190205_Europai_fougyesz_lehet_Laura_Codruta_Kovesi_ha_hazaja_meg_nem_furja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c07556-c6a5-4966-87d4-c5a3afe9e4e8","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Europai_fougyesz_lehet_Laura_Codruta_Kovesi_ha_hazaja_meg_nem_furja","timestamp":"2019. február. 05. 12:00","title":"Románia adhatja az európai főügyészt, bár hazájában nem örülnek ennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ccb77d-3cce-4124-803d-21383bb00f65","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"David Malpasst, az amerikai pénzügyminisztérium magas rangú tisztségviselőjét jelölte a Világbank elnökének az amerikai elnök.","shortLead":"David Malpasst, az amerikai pénzügyminisztérium magas rangú tisztségviselőjét jelölte a Világbank elnökének az amerikai...","id":"20190206_donald_trump_amerikai_elnok_vilagbank_jeloles_david_malpass","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11ccb77d-3cce-4124-803d-21383bb00f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d84ecc0-c6fd-4351-b9eb-628a045f5a36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_donald_trump_amerikai_elnok_vilagbank_jeloles_david_malpass","timestamp":"2019. február. 06. 22:30","title":"Trump a Világbank egyik bírálóját jelöli az intézmény elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b757e689-c9ee-438d-9d0a-d7791f6e0ad7","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"Újra a szellemi szabadságharc frontvonalában - ezzel büszkélkedik az újraindult Magyar Nemzet. ","shortLead":"Újra a szellemi szabadságharc frontvonalában - ezzel büszkélkedik az újraindult Magyar Nemzet. ","id":"20190206_Megjelent_a_Magyar_Nemzet_es_megtagadta_az_elmult_negy_evet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b757e689-c9ee-438d-9d0a-d7791f6e0ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a80c5a-6e85-4a59-80c4-4d453bfd8ac6","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Megjelent_a_Magyar_Nemzet_es_megtagadta_az_elmult_negy_evet","timestamp":"2019. február. 06. 07:32","title":"Megjelent a Magyar Nemzet, és megtagadta az elmúlt négy évét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386b47c9-c59d-4b7e-8a19-8185a81bcd8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször önellentmondásba keveredett Karácsony Gergely a Hír Tv stúdiójában, majd kijelentette, teljes mértékben konzekvens.\r

\r

","shortLead":"Többször önellentmondásba keveredett Karácsony Gergely a Hír Tv stúdiójában, majd kijelentette, teljes mértékben...","id":"20190207_Karacsony_Gergely_zsidokat_listazni_nem_nacizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=386b47c9-c59d-4b7e-8a19-8185a81bcd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b73d380-ed8d-4f4e-9389-831d87bbe7d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Karacsony_Gergely_zsidokat_listazni_nem_nacizmus","timestamp":"2019. február. 07. 08:44","title":"Karácsony Gergely: Zsidókat listázni nem nácizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3be457f-3871-4bc2-819d-549e257b7087","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sokkal régebben kezdtek ugrálni a kenguruk, mint eddig gondolták. ","shortLead":"Sokkal régebben kezdtek ugrálni a kenguruk, mint eddig gondolták. ","id":"20190206_Miert_ugral_a_kenguru_Egy_osi_fosszilia_irja_at_az_eddigi_allaspontot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3be457f-3871-4bc2-819d-549e257b7087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fa7091-aeab-4f0d-9c6d-433357b94e88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_Miert_ugral_a_kenguru_Egy_osi_fosszilia_irja_at_az_eddigi_allaspontot","timestamp":"2019. február. 06. 13:07","title":"Miért ugrál a kenguru? Egy ősi fosszília írja át az eddigi álláspontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sokan baráti szívességként vállalunk kezességet, amit az esetek döntő részében mégsem hívnak le, de nem is teljesen vannak tisztában a következményekkel. Ezeket mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Sokan baráti szívességként vállalunk kezességet, amit az esetek döntő részében mégsem hívnak le, de nem is teljesen...","id":"20190206_Kezesseget_vallal_Erdemes_tudnia_ez_mi_mindennel_jarhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efe189f-b913-487c-8e4e-9771678efdb4","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190206_Kezesseget_vallal_Erdemes_tudnia_ez_mi_mindennel_jarhat","timestamp":"2019. február. 06. 09:05","title":"Kezességet vállal? Érdemes tudnia, ez mi mindennel járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2718588a-45ca-4820-b705-10dcbcf8dc32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar áruházláncoknál átlagosan nettó 200 ezer forintos kezdő bért kapnak. ","shortLead":"A magyar áruházláncoknál átlagosan nettó 200 ezer forintos kezdő bért kapnak. ","id":"20190205_Havi_netto_800_ezer_forintert_csabitjak_a_magyar_henteseket_NyugatEuropaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2718588a-45ca-4820-b705-10dcbcf8dc32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"707604a1-89eb-49ca-81ff-63bff648fdda","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Havi_netto_800_ezer_forintert_csabitjak_a_magyar_henteseket_NyugatEuropaba","timestamp":"2019. február. 05. 19:25","title":"Havi nettó 800 ezer forintért csábítják a magyar henteseket Nyugat-Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5673e3-24fa-4bf8-a87e-3bbe7680fbd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lungcsiang-2 műhold korábban elmémult, hogy ne zavarja a Csang'o-4 űrszonda landolását a Hold túlsó oldalán. Most újra aktív, és már kapott is egy izgalmas feladatot.","shortLead":"A Lungcsiang-2 műhold korábban elmémult, hogy ne zavarja a Csang'o-4 űrszonda landolását a Hold túlsó oldalán. Most...","id":"20190207_kina_muhold_hold_fold_foto_longjiang_2_luncsiang_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b5673e3-24fa-4bf8-a87e-3bbe7680fbd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03158bd-b786-4c10-adcf-e8db53c8e727","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_kina_muhold_hold_fold_foto_longjiang_2_luncsiang_2","timestamp":"2019. február. 07. 09:03","title":"Lenyűgöző fotót küldött a Hold túloldaláról az 50 centis kis kínai műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]