[{"available":true,"c_guid":"9391c2d4-8da2-4ac0-a621-61ae2b14df47","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"\"Ez a film tulajdonképpen a szüleimnek lesz dedikálva\" – mondta Andy Vajna a Szabadság, szerelem című filmjéről. A Magyarországot 1956-ban elhagyó Vajna producerként 2006-ban forgatta le a forradalomról szóló filmjét, amelynek rendezője Goda Krisztina volt. Vajna a forgatásról készült werkfilmben azt mondta: azért ajánlja szüleinek a filmet, mert elég merészek voltak ahhoz, hogy mindenüket hátrahagyva megadják fiuknak a lehetőséget, hogy máshol, más rendszerben és más lehetőségek között is kipróbálja a szerencséjét. ","shortLead":"\"Ez a film tulajdonképpen a szüleimnek lesz dedikálva\" – mondta Andy Vajna a Szabadság, szerelem című filmjéről...","id":"20190121_andy_vajna_szabadsag_szerelem_forgatas_galeria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9391c2d4-8da2-4ac0-a621-61ae2b14df47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b4ee51-5934-4fe5-b1ab-71dad5261c58","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190121_andy_vajna_szabadsag_szerelem_forgatas_galeria","timestamp":"2019. január. 21. 11:38","title":"Andy Vajna: Ez a film a szüleimnek lesz dedikálva – Nagyítás-galéria a Szabadság, szerelem forgatásáról" A környezet azonban egészen más, és kérdéses, mire lesz elég a tandem ereje.","shortLead":"Napra pontosan 63 évvel az európai integráció motorját beindító francia–német megállapodás után a két ország újra...","id":"20190122_Merkel_es_Macron_megmenti_Europat_vagy_megsem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7db25ac-96da-4d89-ab59-19e1691cbd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6235b52d-88e5-4fed-98dd-74f794f4a2b1","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Merkel_es_Macron_megmenti_Europat_vagy_megsem","timestamp":"2019. január. 22. 18:12","title":"Merkel és Macron, a két gyengélkedő vezető menti meg Európát?" Jelen állás szerint könnyen lehet, hogy bukik a tervezet.","shortLead":"Hétfőn szavaznak az Európai Unió döntéshozói az új szerzői jogi irányelvről, amelynek 11. és 13. cikkelye ellen már...","id":"20190121_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a7ecd3-d9d4-4797-b3e7-80f59a85735e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","timestamp":"2019. január. 21. 08:03","title":"Váratlan fordulat: ma elbukhat az EU-s szabály, ami megváltoztatná az internetet" Vajna még a halála előtti napokban is tárgyalt a tévé sorsáról" ","shortLead":"A szálláshelyeket bekötik egy központi rendszerbe, a nyaralók adatait pedig bármikor szabadon böngészheti majd...","id":"20190121_Szabadon_kutakodhat_majd_a_rendorseg_a_nyaralo_magyarok_adatbazisaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88ca2d9c-4b50-4ca7-8765-60d94db1184d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5a616f-222d-4adc-9250-09bc3c5f8ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Szabadon_kutakodhat_majd_a_rendorseg_a_nyaralo_magyarok_adatbazisaban","timestamp":"2019. január. 21. 06:26","title":"Szabadon kutakodhat majd a rendőrség a nyaraló magyarok adatbázisában" ","shortLead":"2017 óta zajlik a megismételt eljárás, az utolsó szó jogán a vádlottak ártatlannak vallották magukat hétfőn. ","id":"20190121_Vorosiszapper_ket_het_mulva_meglesz_az_uj_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3749de0c-fefe-4d71-8550-255dc0087b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cbecbd-1cbc-48b8-b7ba-3502ae18bcff","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Vorosiszapper_ket_het_mulva_meglesz_az_uj_itelet","timestamp":"2019. január. 21. 11:31","title":"Vörösiszapper: két hét múlva meglesz az új ítélet"