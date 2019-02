Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ba9f0d0-20ae-43f9-8654-b472dde2371a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A divatház nem győzött elnézést kérni az egyik pulóvere miatt.","shortLead":"A divatház nem győzött elnézést kérni az egyik pulóvere miatt.","id":"20190207_Mar_a_Guccit_is_rasszizmussal_vadoljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ba9f0d0-20ae-43f9-8654-b472dde2371a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f711a80-5fc6-45bf-a158-c4ece8be8f8a","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Mar_a_Guccit_is_rasszizmussal_vadoljak","timestamp":"2019. február. 07. 10:53","title":"Már a Guccit is rasszizmussal vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdccf44-55d2-42da-b600-ad418df8b33d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Több kárt okoz a nemzetgazdaságnak az, hogy emberek betegen bemennek a munkahelyükre, mint a táppénz és a betegszabadságok. Magyarországon mégis megvan az oka annak, hogy nem mernek a dolgozók otthon maradni.","shortLead":"Több kárt okoz a nemzetgazdaságnak az, hogy emberek betegen bemennek a munkahelyükre, mint a táppénz és...","id":"20190206_munka_betegen_presenteeism","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bdccf44-55d2-42da-b600-ad418df8b33d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a3b9c7-00a1-4dc7-a398-f43f3ee19155","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_munka_betegen_presenteeism","timestamp":"2019. február. 06. 15:01","title":"Ki akar szúrni a munkatársaival és önmagával is? Dolgozzon betegen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f878409-9a09-44f2-8f45-b90babaa686e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kaptak a dolgozók érdemi választ a követeléseikre a figyelmeztető sztrájk után, ma leállt a munka.","shortLead":"Nem kaptak a dolgozók érdemi választ a követeléseikre a figyelmeztető sztrájk után, ma leállt a munka.","id":"20190206_Sztrajkba_leptek_a_Tesco_berszamfejtoi_tizezrek_fizetese_keshet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f878409-9a09-44f2-8f45-b90babaa686e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b503cdf8-03d3-4e3b-86c5-4ad94dc25577","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Sztrajkba_leptek_a_Tesco_berszamfejtoi_tizezrek_fizetese_keshet","timestamp":"2019. február. 06. 10:08","title":"Sztrájkba léptek a Tesco bérszámfejtői, tízezrek fizetése késhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője szabályosan vigasztalja a kormányközeli orgánumok munkatársait azzal, hogy igenis övék az \"intellektuális fölény\", és bocsánatot kért az ennek ellenkezőjét állító kuratóriumi elnök, Varga István helyett. Szerinte látszik, hogy tényleg túl sok \"odaáti\" lapot olvasott Varga, aki helyett bocsánatot kért a valótlan kritikáért.\r

\r

","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője szabályosan vigasztalja a kormányközeli orgánumok munkatársait azzal, hogy igenis övék...","id":"20190205_Kocsis_Mate_bocsanatot_kert_a_leminositett_jobboldali_mediamunkasoktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7487bf6-64f8-40ab-b3a6-7e2932668eb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Kocsis_Mate_bocsanatot_kert_a_leminositett_jobboldali_mediamunkasoktol","timestamp":"2019. február. 05. 15:26","title":"Levélben vigasztalja a legagyizott jobboldali médiamunkásokat Kocsis Máté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a434156a-f5bd-4e97-84f0-e881833d9e63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik áldozat, Follinus Anna azt mondja, egyszerre szomorú és dühítő a kuratórium döntése.","shortLead":"Az egyik áldozat, Follinus Anna azt mondja, egyszerre szomorú és dühítő a kuratórium döntése.","id":"20190206_Mintha_mi_sem_tortent_volna_az_NKA_tamogatja_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_hazaspar_konyvet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a434156a-f5bd-4e97-84f0-e881833d9e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505a4a51-0605-4998-819e-78edbaa4130d","keywords":null,"link":"/kultura/20190206_Mintha_mi_sem_tortent_volna_az_NKA_tamogatja_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_hazaspar_konyvet","timestamp":"2019. február. 06. 11:28","title":"Mintha mi sem történt volna, az NKA támogatja a szexuális zaklatással vádolt házaspár könyvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d227c837-827f-443e-b65b-17ab193ff71c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécs térségében döntött úgy a személyzet, hogy megszakítják az utat. ","shortLead":"Pécs térségében döntött úgy a személyzet, hogy megszakítják az utat. ","id":"20190205_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_a_Lufthansa_muncheni_jarata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d227c837-827f-443e-b65b-17ab193ff71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b220724-f5d8-4085-8015-c4fba295424a","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_a_Lufthansa_muncheni_jarata","timestamp":"2019. február. 05. 14:50","title":"Rosszul lett egy utas, Budapesten szállt le a Lufthansa müncheni járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b757e689-c9ee-438d-9d0a-d7791f6e0ad7","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"Újra a szellemi szabadságharc frontvonalában - ezzel büszkélkedik az újraindult Magyar Nemzet. ","shortLead":"Újra a szellemi szabadságharc frontvonalában - ezzel büszkélkedik az újraindult Magyar Nemzet. ","id":"20190206_Megjelent_a_Magyar_Nemzet_es_megtagadta_az_elmult_negy_evet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b757e689-c9ee-438d-9d0a-d7791f6e0ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a80c5a-6e85-4a59-80c4-4d453bfd8ac6","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Megjelent_a_Magyar_Nemzet_es_megtagadta_az_elmult_negy_evet","timestamp":"2019. február. 06. 07:32","title":"Megjelent a Magyar Nemzet, és megtagadta az elmúlt négy évét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0e338f-4beb-4f96-9885-987ad7889506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzet csótányának nevezett énekes kórházba került, a térdét műtötték. Szuper ellátást kapott, rögvest el is mondta a véleményét a magyar egészségügyről.","shortLead":"A nemzet csótányának nevezett énekes kórházba került, a térdét műtötték. Szuper ellátást kapott, rögvest el is mondta...","id":"20190206_Nagy_Fero_azt_mondja_aki_meg_egyszer_hulyeseget_ir_a_magyar_egeszsegugyrol_azt_nyakon_vagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba0e338f-4beb-4f96-9885-987ad7889506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52069c46-227b-40af-8b2c-2426e42c0c6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Nagy_Fero_azt_mondja_aki_meg_egyszer_hulyeseget_ir_a_magyar_egeszsegugyrol_azt_nyakon_vagja","timestamp":"2019. február. 06. 17:39","title":"Nagy Feró azt mondja, aki még egyszer „hülyeséget” ír a magyar egészségügyről, azt nyakon vágja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]