[{"available":true,"c_guid":"9ebbf600-b60b-454e-b171-b0afe6430f47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kutatásba fogott a Bázeli Akcióhálózat (BAN), amely arra volt kíváncsi, hova kerülnek az uniós országokban kidobott elektronikai hulladékok. A helyzet lesújtó, és nem csak a mennyiség miatt.","shortLead":"Érdekes kutatásba fogott a Bázeli Akcióhálózat (BAN), amely arra volt kíváncsi, hova kerülnek az uniós országokban...","id":"20190207_nyomkoveto_greenpeace_magyarorszag_e_szemet_elektronikai_hulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ebbf600-b60b-454e-b171-b0afe6430f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41878271-e02f-4269-896a-421350dd108f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_nyomkoveto_greenpeace_magyarorszag_e_szemet_elektronikai_hulladek","timestamp":"2019. február. 07. 15:03","title":"Aggasztó a helyzet: Afrikáig vándorolnak az EU-ban kukába dobott elektronikai hulladékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27fd8ac-2dab-441c-8fed-d81f77a49b9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság elutasította a szovjet emlékművet festékkel leöntők indítványát, mert a véleménynyilvánítás ezen formája jelen ügyben nem a szólásszabadság része – közölte a testület.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság elutasította a szovjet emlékművet festékkel leöntők indítványát, mert a véleménynyilvánítás ezen...","id":"20190207_Alkotmanybirosag_Nem_a_szolasszabadsag_resze_festekkel_leonteni_a_szovjet_emlekmuvet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c27fd8ac-2dab-441c-8fed-d81f77a49b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f460230-409e-43cb-82b5-fa10c553fc89","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Alkotmanybirosag_Nem_a_szolasszabadsag_resze_festekkel_leonteni_a_szovjet_emlekmuvet","timestamp":"2019. február. 07. 13:05","title":"Alkotmánybíróság: Nem a szólásszabadság része festékkel leönteni a szovjet emlékművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a0f965-2b3d-452c-98bc-19491195c071","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Cornel Marculescu \"titkos\" tárgyalásáról először egy liberális politikus számolt be, a sportvezető azonban lapunknak állította: nem jön pénteken Budapestre tárgyalni. ","shortLead":"Cornel Marculescu \"titkos\" tárgyalásáról először egy liberális politikus számolt be, a sportvezető azonban lapunknak...","id":"20190208_cornel_marculescu_orban_viktor_fina_targyalas_havasi_bertalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12a0f965-2b3d-452c-98bc-19491195c071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3822fe43-e261-4439-a744-f42c6b56a64d","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_cornel_marculescu_orban_viktor_fina_targyalas_havasi_bertalan","timestamp":"2019. február. 08. 09:40","title":"Tagadta, hogy Budapestre jönne, mégis Orbánnál járt a Várban a FINA ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751112ae-c714-4224-8dd7-65b969e9a61b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak nem fogják megszólni miatta, hogy nem megy a kocsija a fejfedőjéhez. ","shortLead":"Csak nem fogják megszólni miatta, hogy nem megy a kocsija a fejfedőjéhez. ","id":"20190207_rolls_royce_reuben_singh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=751112ae-c714-4224-8dd7-65b969e9a61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af6e1b1-597d-48a9-849b-24a09010a41c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_rolls_royce_reuben_singh","timestamp":"2019. február. 07. 16:58","title":"Hat Rolls-Royce-ot vett ez a milliárdos, mert hatféle színű turbánja van ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Vajna földi maradványainak egy részét maga Vajna Tímea viszi ki az Egyesült Államokba.\r

