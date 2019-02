Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c2793c6-378f-436f-9bbb-ec0075af163d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA Dolgozóinak Fóruma jövő kedden, február 12-én élőláncot szervez a Magyar Tudományos Akadémia épülete köré, hogy ezzel is próbálja védeni az intézmény veszélybe sodort autonómiáját. A szervezők várják a támogatók megjelenését.","shortLead":"Az MTA Dolgozóinak Fóruma jövő kedden, február 12-én élőláncot szervez a Magyar Tudományos Akadémia épülete köré...","id":"20190209_Elolanccal_a_tudomany_es_az_Akademia_vedelmeert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c2793c6-378f-436f-9bbb-ec0075af163d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e0a98c-66fe-4533-ae11-70cb63dd3a40","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Elolanccal_a_tudomany_es_az_Akademia_vedelmeert","timestamp":"2019. február. 09. 10:42","title":"Élőlánccal a tudomány és az Akadémia védelméért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c061792-b389-4cce-8670-7139647b064d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajna Tímea a Facebookon osztotta meg Arnold Schwarzenegger gyászbeszédét Andy Vajna temetésén.","shortLead":"Vajna Tímea a Facebookon osztotta meg Arnold Schwarzenegger gyászbeszédét Andy Vajna temetésén.","id":"20190209_Schwarzenegger_beszed_Andy_Vajna_temetesen_Vajna_Timea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c061792-b389-4cce-8670-7139647b064d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d41eea2-f058-4948-8c12-1bc40569db89","keywords":null,"link":"/elet/20190209_Schwarzenegger_beszed_Andy_Vajna_temetesen_Vajna_Timea","timestamp":"2019. február. 09. 17:42","title":"\"Andy igazi akcióhős volt\" - videón Schwarzenegger gyászbeszéde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c4c792-e1f9-461e-a336-1b2d37c150c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén az elismerést a CEU tanári kara és Antal András csépai diakónus kapta. ","shortLead":"Idén az elismerést a CEU tanári kara és Antal András csépai diakónus kapta. ","id":"20190210_Magyar_Civil_Becsuletrend_dij_CEU_Antal_Andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0c4c792-e1f9-461e-a336-1b2d37c150c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dc51f0-6779-4c3a-8e68-03e4b0576cd1","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Magyar_Civil_Becsuletrend_dij_CEU_Antal_Andras","timestamp":"2019. február. 10. 14:41","title":"Nyolcadjára adták át a Magyar Civil Becsületrend díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e6c752-4d12-480d-ab7c-b8d31dedc5e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre ismeretlen okokból nekiment egyik repülő a másiknak Nairobi nemzetközi repülőterén. Mindkét gép jelentős károkat szenvedett.","shortLead":"Egyelőre ismeretlen okokból nekiment egyik repülő a másiknak Nairobi nemzetközi repülőterén. Mindkét gép jelentős...","id":"20190210_kenya_airways_nairobi_jkia_repuloter_embraer_erj190_utkozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41e6c752-4d12-480d-ab7c-b8d31dedc5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df069348-a6f5-4995-916b-3b4b5c321956","keywords":null,"link":"/tudomany/20190210_kenya_airways_nairobi_jkia_repuloter_embraer_erj190_utkozes","timestamp":"2019. február. 10. 13:03","title":"Fotók: elszabadult egy repülő, csúnyán összeütközött egy másikkal Kenyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ddc28-f4f3-4258-88ca-13cd2d6515b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több demonstráció is van ma Budapesten, a hídblokáddal párhuzamosan a többi helyszínen is készülnek a tüntetők. ","shortLead":"Több demonstráció is van ma Budapesten, a hídblokáddal párhuzamosan a többi helyszínen is készülnek a tüntetők. ","id":"20190210_Tuntetes_demonstracio_Hosok_tere_Fiatalok_a_demokraciaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ddc28-f4f3-4258-88ca-13cd2d6515b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c089dbaf-7d13-4b7f-a946-785e14152789","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Tuntetes_demonstracio_Hosok_tere_Fiatalok_a_demokraciaert","timestamp":"2019. február. 10. 13:10","title":"Elindultak a tüntetők az Andrássy úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf008b3-36f8-4ccd-bac6-dd1e881b454b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Debrecenben demonstrálnak a munkavállalók. ","shortLead":"Debrecenben demonstrálnak a munkavállalók. ","id":"20190210_Tuntetes_TEVA_gyogyszergyar_munkavallalok_dolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acf008b3-36f8-4ccd-bac6-dd1e881b454b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73df0ea6-ca4b-46f7-ae82-edea3be5a3cf","keywords":null,"link":"/kkv/20190210_Tuntetes_TEVA_gyogyszergyar_munkavallalok_dolgozok","timestamp":"2019. február. 10. 13:57","title":"Hétfő délután tüntetnek a Teva dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy száguldozó autóst akart lelőni a román rendőr, de véletlenül egy gyalogost talált el.","shortLead":"Egy száguldozó autóst akart lelőni a román rendőr, de véletlenül egy gyalogost talált el.","id":"20190209_A_nyilt_utcan_lott_le_egy_vetlen_not_egy_rendor_Erdelyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8290b810-66f0-4859-8d3d-8736b42cc8da","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_A_nyilt_utcan_lott_le_egy_vetlen_not_egy_rendor_Erdelyben","timestamp":"2019. február. 09. 17:45","title":"A nyílt utcán lőtt le egy vétlen nőt egy rendőr Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f864a6-5b4f-467e-aa17-bcba2b86bdd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A konzervatív tudósok szerint a projekt alapú finanszírozás bizonytalanságot szül, aggasztja őket az elhúzódó vita az MTA és a minisztérium között. Egy új megoldást javasoltak, amellyel a válasza alapján Palkovics László egyetért. ","shortLead":"A konzervatív tudósok szerint a projekt alapú finanszírozás bizonytalanságot szül, aggasztja őket az elhúzódó vita...","id":"20190210_A_Professzorok_Batthyany_Kore_biralja_Palkovics_elkepzeleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65f864a6-5b4f-467e-aa17-bcba2b86bdd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131ccbb4-7795-4312-9510-f661b6bdfcc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_A_Professzorok_Batthyany_Kore_biralja_Palkovics_elkepzeleset","timestamp":"2019. február. 10. 21:58","title":"MTA: A Professzorok Batthyány Köre is bírálja Palkovics elképzelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]