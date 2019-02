Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0eae7b9d-30f3-46c3-a30f-2fc4bdedafb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akadt olyan cég is, ahol azonnal be akarták szüntetni a munkát, aztán elmagyarázták nekik, hogy sztrájkot nem lehet egyik pillanatról a másikra elkezdeni.","shortLead":"Akadt olyan cég is, ahol azonnal be akarták szüntetni a munkát, aztán elmagyarázták nekik, hogy sztrájkot nem lehet...","id":"20190212_Sorra_lepnek_be_a_dolgozok_a_szakszervezetekbe_az_Audisztrajk_sikeren_felbuzdulva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eae7b9d-30f3-46c3-a30f-2fc4bdedafb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4469c9b-5622-4616-9733-01609378267f","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_Sorra_lepnek_be_a_dolgozok_a_szakszervezetekbe_az_Audisztrajk_sikeren_felbuzdulva","timestamp":"2019. február. 12. 06:14","title":"Sorra lépnek be a dolgozók a szakszervezetekbe az Audi-sztrájk sikerén felbuzdulva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ac0759-797c-4e88-97f5-8f7b4fa56df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tavaly óta van lehetőség egy órán belül pótolni, ha valaki matrica nélkül hajtott fel egy fizetős autópálya-szakaszra.","shortLead":"Tavaly óta van lehetőség egy órán belül pótolni, ha valaki matrica nélkül hajtott fel egy fizetős autópálya-szakaszra.","id":"20190213_autopalya_matrica_ellenorzes_potdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74ac0759-797c-4e88-97f5-8f7b4fa56df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a1eeff-5092-4353-a00c-1b242d172097","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_autopalya_matrica_ellenorzes_potdij","timestamp":"2019. február. 13. 09:15","title":"1,2 millió óvatlan autóst mentett már meg a hatvanperces szabály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elutasították Szabó Bálint feljelentését. ","shortLead":"Elutasították Szabó Bálint feljelentését. ","id":"20190213_Nem_nyomoz_Botka_ellen_a_Szeviepugyben_a_NAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab09918-ddba-4114-8bc1-85145558e3b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Nem_nyomoz_Botka_ellen_a_Szeviepugyben_a_NAV","timestamp":"2019. február. 13. 18:31","title":"Nem nyomoz Botka ellen Szeviép-ügyben a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2201e9f6-bb66-4e58-81ca-384033633bfd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tobzoska a kihalás szélére sodródott az orvvadászat miatt.","shortLead":"A tobzoska a kihalás szélére sodródott az orvvadászat miatt.","id":"20190213_Titokban_lefilmeztek_az_allatot_amit_a_leggyakrabban_csempesznek_a_vilagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2201e9f6-bb66-4e58-81ca-384033633bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b12333-b6ac-4278-bc98-523aefc780c5","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Titokban_lefilmeztek_az_allatot_amit_a_leggyakrabban_csempesznek_a_vilagon","timestamp":"2019. február. 13. 11:14","title":"Titokban lefilmezték az állatot, amit a leggyakrabban csempésznek a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte nem is telik el már hét úgy, hogy ne indulna valamilyen per az Apple ellen. Legutóbb egy New York-i lakos gondolta úgy, törvénytelen a cupertinóiak kétlépcsős hitelesítési eljárása.","shortLead":"Szinte nem is telik el már hét úgy, hogy ne indulna valamilyen per az Apple ellen. Legutóbb egy New York-i lakos...","id":"20190212_per_az_apple_ellen_ketlepcsos_hitelesites_eroltetese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd50d696-e5ae-4d58-afb9-dd1254de06ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_per_az_apple_ellen_ketlepcsos_hitelesites_eroltetese_miatt","timestamp":"2019. február. 12. 12:03","title":"2-5 elvesztegetett perc miatt perli be egy amerikai felhasználó az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak ketten mentek el a kormánypárti képviselők közül a keddi közgyűlésre, amelyen a pénteken elhalasztott napirendet, a város költségvetését tárgyalták volna meg. Jövő kedden újra közgyűlés lesz, de Márki-Zay Péter szerint nem lesz több meccs.","shortLead":"Csak ketten mentek el a kormánypárti képviselők közül a keddi közgyűlésre, amelyen a pénteken elhalasztott napirendet...","id":"20190212_Tovabb_szorongatjak_MarkiZay_Petert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac5e28d-091a-48a8-b15c-3ad181d08fd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Tovabb_szorongatjak_MarkiZay_Petert","timestamp":"2019. február. 12. 17:46","title":"Tovább szorongatják Márki-Zay Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c325d78-da76-4243-91dc-6dc9f4082aef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 30 éves brazil nő azt mondta, pénzhiányba került, ezért vállalta el, hogy Magyarországra hozza a 60 milliós szállítmányt. ","shortLead":"A 30 éves brazil nő azt mondta, pénzhiányba került, ezért vállalta el, hogy Magyarországra hozza a 60 milliós...","id":"20190213_Ovszerekbe_rejtve_akarta_Magyarorszagra_csempeszni_egy_borondnyi_kokaint_nem_jott_ossze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c325d78-da76-4243-91dc-6dc9f4082aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97034136-33cb-4612-ac77-c5adcd186586","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Ovszerekbe_rejtve_akarta_Magyarorszagra_csempeszni_egy_borondnyi_kokaint_nem_jott_ossze","timestamp":"2019. február. 13. 13:59","title":"Óvszerekbe rejtve akart Magyarországra csempészni egy bőröndnyi kokaint, nem jött össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48627dc0-66f1-4c25-b9fa-99598ae82f26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kislánya született a Viszkisnek. ","shortLead":"Kislánya született a Viszkisnek. ","id":"20190213_Megszuletett_Ambrus_Attila_elso_gyermeke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48627dc0-66f1-4c25-b9fa-99598ae82f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71232cc5-be34-4476-af5e-1539b0783794","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Megszuletett_Ambrus_Attila_elso_gyermeke","timestamp":"2019. február. 13. 05:50","title":"Megszületett Ambrus Attila első gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]