[{"available":true,"c_guid":"18a009f8-f2fd-48f8-8881-568301413d81","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"A szabadulószobák piacán az elsők között indult 600 ezer forintos tőkével, azután üzleti és földrajzi értelemben is messzire jutott vállalkozásaival a Pániq Szoba-hálózatot jegyző Koltai Balázs. Nemrég párjával, Gangel Lillával Európa első szelfimúzeumát is megnyitották Budapesten. Az elnevezés megtévesztő: nem szelfikből készült kiállításra tér be a látogató – ő maga válik kiállítási tárggyá.","shortLead":"A szabadulószobák piacán az elsők között indult 600 ezer forintos tőkével, azután üzleti és földrajzi értelemben is...","id":"20190220_Szelfikbol_es_lakatokbol_epit_nemzetkozi_farnchiset_egy_fiatal_magyar_vallalkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18a009f8-f2fd-48f8-8881-568301413d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d64a15-0a1c-424b-a52b-9504cf7d2c84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Szelfikbol_es_lakatokbol_epit_nemzetkozi_farnchiset_egy_fiatal_magyar_vallalkozo","timestamp":"2019. február. 21. 14:10","title":"Abból él, hogy másokat bezár, akik még fizetnek is érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac083c3-b31c-4597-927e-3347a8a52e87","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Egy hullámban öregszenek ki a kiemelten fontos családi vállalkozások vezetői, de többségük a jelek szerint az öröklétben hisz. A staféta átadását személyes viták, megcsalások és árulások nehezítik, a gazdasági és jogi döntések ezeknek csak a tünetei, állítja a nemzetközi Family Business Network magyar szervezetét vezető Boross Dávid.","shortLead":"Egy hullámban öregszenek ki a kiemelten fontos családi vállalkozások vezetői, de többségük a jelek szerint...","id":"20190220_Ne_az_alapito_sirja_felett_vesszenek_ossze__szazmilliardok_forognak_kockan_a_generaciovalto_csaladi_vallalkozasoknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ac083c3-b31c-4597-927e-3347a8a52e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1d9364-3448-40e6-b67d-52572205cb63","keywords":null,"link":"/kkv/20190220_Ne_az_alapito_sirja_felett_vesszenek_ossze__szazmilliardok_forognak_kockan_a_generaciovalto_csaladi_vallalkozasoknal","timestamp":"2019. február. 20. 17:40","title":"„Ne az alapító sírja felett vesszenek össze” – milliárdok forognak kockán a generációváltó családi cégeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e117ba-35dd-4bb0-9ecf-a9b9e734e4cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még február 1-jén sikerült a NASA 10 éve a Hold körül keringő űrszondájának egy olyan fotót lőnie az égitest felszínéről, hogy azon látszódik a kínaiak holdjárója, valamint a hozzá tartozó leszállóegység is.","shortLead":"Még február 1-jén sikerült a NASA 10 éve a Hold körül keringő űrszondájának egy olyan fotót lőnie az égitest...","id":"20190221_nasa_kina_holdjaro_leszalloegyseg_csango_4_lunar_reconnaissance_orbiter_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21e117ba-35dd-4bb0-9ecf-a9b9e734e4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61598fb0-ca71-4558-bf48-ded9838e2066","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_nasa_kina_holdjaro_leszalloegyseg_csango_4_lunar_reconnaissance_orbiter_urszonda","timestamp":"2019. február. 21. 11:03","title":"A NASA lefotózta a Hold túloldalán robogó kínai holdjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper kijött az elvonóról, meghívták a rádiós műsorba. De nem vette fel a telefont. Így nem tudott telefonos vendég lenni. Majd megmagyarázta a történteket.","shortLead":"A rapper kijött az elvonóról, meghívták a rádiós műsorba. De nem vette fel a telefont. Így nem tudott telefonos vendég...","id":"20190220_Sebestyen_Balazseknal_vendegeskedett_volna_Curtis_de_elfelejtette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54674fa2-409b-4e60-b562-931654850417","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Sebestyen_Balazseknal_vendegeskedett_volna_Curtis_de_elfelejtette","timestamp":"2019. február. 20. 11:17","title":"Sebestyén Balázséknál vendégeskedett volna Curtis, de elfelejtette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három kísérleti projektre pályázhatnak újságírók. ","shortLead":"Három kísérleti projektre pályázhatnak újságírók. ","id":"20190221_Brusszel_22_millio_euroval_tamogatja_a_mediaszabadsagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eae0a25-bec7-497e-a1e2-4da48202c4d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_Brusszel_22_millio_euroval_tamogatja_a_mediaszabadsagot","timestamp":"2019. február. 21. 16:43","title":"Brüsszel 2,2 millió euróval támogatja a sajtószabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bekéretik szerdán a svéd külügyminisztériumba a magyar nagykövetet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Annika Strandhäll svéd társadalombiztosítási miniszter irányába tett kijelentései miatt – közölte kedd este Pezhman Fivrin svéd külügyi szóvivő a helyi közszolgálati rádióban. A találkozó szerdán lesz.","shortLead":"Bekéretik szerdán a svéd külügyminisztériumba a magyar nagykövetet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Annika...","id":"20190220_Semjen_miatt_bekeretik_a_svedek_a_magyar_nagykovetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b09e26-d1cd-48ac-a5de-108184acfac8","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Semjen_miatt_bekeretik_a_svedek_a_magyar_nagykovetet","timestamp":"2019. február. 20. 08:41","title":"Semjén miatt bekéretik a svédek a magyar nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faba21bb-7348-4516-84e5-f87fc164a7a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig teljesen ingyenes volt itt a parkolás, most jön a tesztüzem és aztán a fizetős működés.","shortLead":"Eddig teljesen ingyenes volt itt a parkolás, most jön a tesztüzem és aztán a fizetős működés.","id":"20190220_orankent_700_forint_lesz_a_parkolas_az_egyik_budapesti_bevasarlokozpontban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faba21bb-7348-4516-84e5-f87fc164a7a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3144880b-f8b7-4800-92ed-85af060e4963","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_orankent_700_forint_lesz_a_parkolas_az_egyik_budapesti_bevasarlokozpontban","timestamp":"2019. február. 20. 06:41","title":"Óránként 700 forint lesz a parkolás az egyik budapesti bevásárlóközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb7cfa7-ca9c-4271-b1ba-0166f3d056e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Bayern München liverpooli, illetve a Barcelona lyoni vendégjátéka során sem született gól a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a párharcok keddi első mérkőzésén.","shortLead":"A Bayern München liverpooli, illetve a Barcelona lyoni vendégjátéka során sem született gól a labdarúgó Bajnokok Ligája...","id":"20190220_labdarugo_bajnokok_ligaja_bayern_munchen_liverpool_olympique_lyon_barcelona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deb7cfa7-ca9c-4271-b1ba-0166f3d056e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2592e5a-b754-41f7-ac66-9673f6caf9cf","keywords":null,"link":"/sport/20190220_labdarugo_bajnokok_ligaja_bayern_munchen_liverpool_olympique_lyon_barcelona","timestamp":"2019. február. 20. 07:58","title":"Izgalmas 0-0-k a BL-ben – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]