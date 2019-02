Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A migrációs ügyekben illetékes biztos publikálta válaszait azokra a kérdésekre, amelyeket a fideszes EP-képviselő tett fel neki a menekülteknek adott bankkártyákról. ","shortLead":"A migrációs ügyekben illetékes biztos publikálta válaszait azokra a kérdésekre, amelyeket a fideszes EP-képviselő tett...","id":"20190221_deutsch_tamas_europai_bizottsag_dmitrisz_avramopulosz_menedekkerok_bankkartyak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89cd874c-7ed1-4637-9f90-4e31c869a6ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_deutsch_tamas_europai_bizottsag_dmitrisz_avramopulosz_menedekkerok_bankkartyak","timestamp":"2019. február. 21. 12:03","title":"Válaszoltak Deutsch \"migránskártyás\" kérdéseire, a kormány hallgat róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b339bb21-a745-4837-9d00-bc98d24795d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bezárták a gyárat, ahol a világ teljes Nutella-mennyiségének negyede készül. A cég mindenkit megnyugtatott: a már most is a boltokban lévő termékeket nyugodtan meg lehet enni, nem hibásak.","shortLead":"Bezárták a gyárat, ahol a világ teljes Nutella-mennyiségének negyede készül. A cég mindenkit megnyugtatott: a már most...","id":"20190221_Minosegi_hibak_miatt_bezartak_a_vilag_legnagyobb_Nutellagyarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b339bb21-a745-4837-9d00-bc98d24795d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade89c5e-cbc1-48b8-bd75-891d6d8e4d90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Minosegi_hibak_miatt_bezartak_a_vilag_legnagyobb_Nutellagyarat","timestamp":"2019. február. 21. 11:45","title":"Minőségi hibák miatt bezárták a világ legnagyobb Nutella-gyárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a71a95-bbd0-4439-b4df-0524e4efa6d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család kérése volt, hogy a hegedűművész zenéjére búcsúztassák a január 20-án elhunyt producert. ","shortLead":"A család kérése volt, hogy a hegedűművész zenéjére búcsúztassák a január 20-án elhunyt producert. ","id":"20190222_Maga_Zoltan_hegedult_Andy_Vajna_Los_Angelesi_temetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14a71a95-bbd0-4439-b4df-0524e4efa6d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df707d3-40db-4849-b207-87fa4c357c06","keywords":null,"link":"/elet/20190222_Maga_Zoltan_hegedult_Andy_Vajna_Los_Angelesi_temetesen","timestamp":"2019. február. 22. 08:57","title":"Mága Zoltán hegedült Andy Vajna Los Angeles-i temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69a29ed-1cfb-44d1-9f09-e9a2cf9a9f39","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Enyhe radioaktív sugárzást mértek a Kubában február elején becsapódott meteorit megtalált darabjain.","shortLead":"Enyhe radioaktív sugárzást mértek a Kubában február elején becsapódott meteorit megtalált darabjain.","id":"20190222_kubai_meteorit_radioaktiv_sugarzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c69a29ed-1cfb-44d1-9f09-e9a2cf9a9f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d78e1d5-f7e5-4450-91fa-4fbdc06b9ac2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_kubai_meteorit_radioaktiv_sugarzas","timestamp":"2019. február. 22. 15:33","title":"Radioaktív sugárzást mértek a Kuba fölött robbant meteoritban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a779233a-728c-4b90-b867-cf4ecd10fb97","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A következő két átigazolási időszakban nem szerezhetnek új játékosokat.","shortLead":"A következő két átigazolási időszakban nem szerezhetnek új játékosokat.","id":"20190222_Kizartak_a_Chelseat_az_atigazolasi_piacrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a779233a-728c-4b90-b867-cf4ecd10fb97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f0d944-a79a-45c9-91c0-fd57280e8163","keywords":null,"link":"/sport/20190222_Kizartak_a_Chelseat_az_atigazolasi_piacrol","timestamp":"2019. február. 22. 11:42","title":"Kizárták a Chelsea-t az átigazolási piacról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3388a95-6fe4-4032-a76b-3e776e42f2ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Példás gyorsasággal reagált a WhatsApp a napokban felfedezett biztonsági résre. Már be is foltozta, úgyhogy érdemes letölteni a frissítést.","shortLead":"Példás gyorsasággal reagált a WhatsApp a napokban felfedezett biztonsági résre. Már be is foltozta, úgyhogy érdemes...","id":"20190222_ios_whatsapp_hibajavitas_zarolas_megkerulese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3388a95-6fe4-4032-a76b-3e776e42f2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b338c99-e746-4b99-ace7-d10785ca40e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_ios_whatsapp_hibajavitas_zarolas_megkerulese","timestamp":"2019. február. 22. 17:03","title":"Ha iPhone-ja van, töltse le gyorsan a WhatsApp legújabb frissítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Jogos és helyes menekülteket befogadni, mondja a kormány első számú ellenségeként kezelt Magyar Helsinki Bizottság a venezuelai ügyre. A civil szervezet továbbra is azon van, hogy az ilyen nehéz helyzetben, vagy még nehezebben lévők tisztességes eljárást kapjanak Magyarországon.\r

\r

","shortLead":"Jogos és helyes menekülteket befogadni, mondja a kormány első számú ellenségeként kezelt Magyar Helsinki Bizottság...","id":"20190221_Venezuelai_ugy_teljes_egyetertesben_a_Helsinki_Bizottsag_es_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7dfede-bee6-4fa8-a879-a517ccd65cd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Venezuelai_ugy_teljes_egyetertesben_a_Helsinki_Bizottsag_es_a_kormany","timestamp":"2019. február. 21. 15:47","title":"Venezuelai ügy: teljes egyetértésben a Helsinki Bizottság és a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9576d5-1e66-4064-8623-38e055e7e852","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista a YouTube-csatornáján jelentette be a hírt.","shortLead":"A humorista a YouTube-csatornáján jelentette be a hírt.","id":"20190221_Rasko_Esztert_melyen_megerintette_a_kormany_csaladpolitikaja_maris_gyereket_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d9576d5-1e66-4064-8623-38e055e7e852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b20d179-cb04-40b4-aeaf-986b15d1701e","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Rasko_Esztert_melyen_megerintette_a_kormany_csaladpolitikaja_maris_gyereket_var","timestamp":"2019. február. 21. 09:18","title":"Ráskó Esztert mélyen megérintette a kormány családpolitikája, máris gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]