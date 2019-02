Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szolgálaton kívül vezetett, de mégiscsak részegen.","shortLead":"Szolgálaton kívül vezetett, de mégiscsak részegen.","id":"20190226_Eliteltek_egy_ittasan_vezeto_volt_rendort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c30a0e-37ee-445c-865c-84fd3d2b89f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Eliteltek_egy_ittasan_vezeto_volt_rendort","timestamp":"2019. február. 26. 14:09","title":"Elítéltek egy ittasan vezető volt rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a7f134-294b-4b8e-9006-6bc78739ba7c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naprendszer eddigi legtávolabbi objektumára bukkant az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA egyik csillagásza. Az újonnan azonosított égitest 120-szor távolabb van a Naptól, mint a Föld, és ha felfedezését hivatalosan megerősítik, ez lesz a Naprendszer legtávolabbi ismert objektuma.","shortLead":"A Naprendszer eddigi legtávolabbi objektumára bukkant az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA egyik csillagásza...","id":"20190225_naprendszer_legtavolabbi_objektum_csillagasz_nasa_torpebolygo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6a7f134-294b-4b8e-9006-6bc78739ba7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bf4356-6d70-4b5b-aff7-74f0cd71fb7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_naprendszer_legtavolabbi_objektum_csillagasz_nasa_torpebolygo","timestamp":"2019. február. 25. 18:03","title":"Izgalmas NASA-felfedezés: megtalálták a Naprendszer legtávolabbi objektumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a850486b-a559-4547-99d2-1e42100a22c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a 2019-es évre szánt csúcsmobilját, mellé pedig további három készüléket is.","shortLead":"A Sony a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a 2019-es évre szánt csúcsmobilját, mellé pedig további három...","id":"20190225_sony_xperia_1_xperia_10_xperia_10_plus_xperia_l3_okostelefon_bemutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a850486b-a559-4547-99d2-1e42100a22c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c67c5ee-0116-4796-aa9b-5e0d3b5f3aab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_sony_xperia_1_xperia_10_xperia_10_plus_xperia_l3_okostelefon_bemutato","timestamp":"2019. február. 25. 11:43","title":"Itt a Sony legújabb csúcsmobilja, ami egy dologban már biztosan világelső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Csökkent a GKI konjunktúraindexe január-februárban, de a magyar gazdaság szereplői alapvetően így is optimisták.","shortLead":"Csökkent a GKI konjunktúraindexe január-februárban, de a magyar gazdaság szereplői alapvetően így is optimisták.","id":"20190225_GKI_dragulast_varnak_a_magyarok_de_jobbnak_erzik_az_anyagi_helyzetuket_mint_eddig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf87f174-e591-43b6-8370-f2e229eb8154","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_GKI_dragulast_varnak_a_magyarok_de_jobbnak_erzik_az_anyagi_helyzetuket_mint_eddig","timestamp":"2019. február. 25. 05:18","title":"GKI: drágulást várnak a magyarok, de jobbnak érzik az anyagi helyzetüket, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gobális internetforgalom biztosításáért felelős szervezet szerint folyamatos és jelentős mértékű támadás alatt áll az internet, egy részét viszont ki lehetne védeni.","shortLead":"A gobális internetforgalom biztosításáért felelős szervezet szerint folyamatos és jelentős mértékű támadás alatt áll...","id":"20190225_hacker_tamadas_dns_icann","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f43fe35-a60c-44bf-b628-5799dae3c7e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_hacker_tamadas_dns_icann","timestamp":"2019. február. 25. 08:33","title":"Nem akárki állítja: folyamatosan támadják a hackerek az internet gerincét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a Flo nevű menstruációs cikluskövető alkalmazás oszt meg szenzitív adatokat a Facebookkal a felhasználók beleegyezése nélkül. A Wall Street Journal más programokat is talált, amelyek hasonló módon üzemelnek. ","shortLead":"Nem csak a Flo nevű menstruációs cikluskövető alkalmazás oszt meg szenzitív adatokat a Facebookkal a felhasználók...","id":"20190225_facebook_adattovabbitas_szemelyes_adattal_valo_visszaeles_flo_period_ovulation_tracker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43d2dbb-ed97-4391-bab3-110104ac4560","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_facebook_adattovabbitas_szemelyes_adattal_valo_visszaeles_flo_period_ovulation_tracker","timestamp":"2019. február. 25. 16:33","title":"Azt hiszi, hogy a kedvenc alkalmazása nem gyűjti önről az adatokat? Simán lehet, hogy téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f64ced-52a3-4940-a4dd-9dd29dc40ba9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakás ajtaja zárva volt, be kellett törniük, eddigre már több helyiség lángolt. ","shortLead":"A lakás ajtaja zárva volt, be kellett törniük, eddigre már több helyiség lángolt. ","id":"20190225_Idos_not_mentettek_ki_egy_langolo_lakasbol_Szegeden_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3f64ced-52a3-4940-a4dd-9dd29dc40ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e318b2f3-22f5-43cd-80b0-8b2be51ddd85","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Idos_not_mentettek_ki_egy_langolo_lakasbol_Szegeden_a_rendorok","timestamp":"2019. február. 25. 10:48","title":"Idős nőt mentettek ki egy lángoló lakásból Szegeden a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc83a3f3-f0fc-41f1-abbc-23476e25b44f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azért sem neki, sem az Oscar-szobrának nem esett komoly baja.","shortLead":"Azért sem neki, sem az Oscar-szobrának nem esett komoly baja.","id":"20190225_Rami_Malek_akkorat_esett_az_Oscar_szinpadarol_hogy_a_mentoknek_kellett_ellatniuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc83a3f3-f0fc-41f1-abbc-23476e25b44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8666a660-2178-4c8f-b932-05891a7339c0","keywords":null,"link":"/elet/20190225_Rami_Malek_akkorat_esett_az_Oscar_szinpadarol_hogy_a_mentoknek_kellett_ellatniuk","timestamp":"2019. február. 25. 10:30","title":"Rami Malek akkorát esett az Oscar színpadáról, hogy a mentőknek kellett ellátniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]