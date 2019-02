Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b093909d-b436-44ee-9fb4-261ab05dc2b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerek lába két ág között ragadt, amikor megpróbált felmászni a fára.","shortLead":"A gyerek lába két ág között ragadt, amikor megpróbált felmászni a fára.","id":"20190225_katasztrofavedelem_tuzoltok_fara_maszas_motoros_furesz_kislany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b093909d-b436-44ee-9fb4-261ab05dc2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1edb6f0-4ffb-4869-9bcb-33537ce67608","keywords":null,"link":"/elet/20190225_katasztrofavedelem_tuzoltok_fara_maszas_motoros_furesz_kislany","timestamp":"2019. február. 25. 16:22","title":"Tűzoltóknak kellett kimenteniük egy fába szorult kislányt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc86e3c-ebc9-41cd-9ec7-b8657dcda1ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áprilisi választások után több nagy tüntetés is volt a fővárosban. 