[{"available":true,"c_guid":"db110683-8962-4a0f-b500-96a345d5ac06","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hosszan tartó betegség után, életének 67. évében meghalt Rátonyi Gábor, Zugló egykori polgármestere, a Fővárosi Közgyűlés korábbi tagja, úszó, öttusázó, mesteredző – közölte a Főpolgármesteri Hivatal.","shortLead":"Hosszan tartó betegség után, életének 67. évében meghalt Rátonyi Gábor, Zugló egykori polgármestere, a Fővárosi...","id":"20190226_meghalt_ratonyi_gabor_zuglo_volt_polgarmestere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db110683-8962-4a0f-b500-96a345d5ac06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84ac5a5-c3f7-4e1e-b18d-3665a71a6c61","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_meghalt_ratonyi_gabor_zuglo_volt_polgarmestere","timestamp":"2019. február. 26. 17:43","title":"Meghalt Rátonyi Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e58cab-8e3f-431e-827f-47a364458308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rögtönzött interjúról videó is készült. ","shortLead":"A rögtönzött interjúról videó is készült. ","id":"20190225_Tordai_Bence_rakerdezett_a_testorokkel_vedett_Polt_Peternel_hogy_nyilvanossagra_hozzake_az_OLAFjelentest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2e58cab-8e3f-431e-827f-47a364458308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8cad3d9-da90-4ef4-a272-8343577c5dea","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Tordai_Bence_rakerdezett_a_testorokkel_vedett_Polt_Peternel_hogy_nyilvanossagra_hozzake_az_OLAFjelentest","timestamp":"2019. február. 25. 20:53","title":"Tordai Bence rákérdezett a testőrökkel védett Polt Péternél, hogy nyilvánosságra hozzák-e az OLAF-jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3e5f7e-9157-4fe7-9263-ced7792ef249","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két brit biológus teóriája szerint a szülők immunrendszere megerősödik azáltal, hogy a gyermek betegségeket hoz haza az óvodából. Ezzel szemben a gyermektelenek nem részesülnek ilyen \"kiképzésben\".","shortLead":"Két brit biológus teóriája szerint a szülők immunrendszere megerősödik azáltal, hogy a gyermek betegségeket hoz haza...","id":"20190225_gyermekvallalas_szulo_gyermektelen_immunrendszer_betegseg_ovoda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd3e5f7e-9157-4fe7-9263-ced7792ef249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b179ee6-347e-46f4-983c-e34e32b385d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_gyermekvallalas_szulo_gyermektelen_immunrendszer_betegseg_ovoda","timestamp":"2019. február. 25. 18:33","title":"Brit kutatók szerint tovább élhetnek azok, akik gyereket vállalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c093c345-3010-4294-9c3a-9990ab44ff40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ettől se lesznek a levegő királyai.","shortLead":"Ettől se lesznek a levegő királyai.","id":"20190226_Negy_MiG29est_kapott_Szerbia_ajandekba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c093c345-3010-4294-9c3a-9990ab44ff40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4137a49b-4649-4abb-8e47-d41da15dbf4a","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Negy_MiG29est_kapott_Szerbia_ajandekba","timestamp":"2019. február. 26. 10:59","title":"Négy MiG-29-est kapott Szerbia ajándékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d34b465-c89e-4034-8ec9-7f95a486c9ce","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Magyar találmány a kutyahám, mely meghódította a világot, és a kilencvenes években indult kis céget, a JULIUS-K9®-t milliárdos vállalkozássá tette. Az 500 alkalmazottat foglalkoztató cég léte azonban veszélybe került: a koppintott termékek elözönlötték a piacot. Most európai bírósági fórumokon keresik az igazukat.","shortLead":"Magyar találmány a kutyahám, mely meghódította a világot, és a kilencvenes években indult kis céget, a JULIUS-K9®-t...","id":"20190226_Birosagon_kuzd_500_munkahelyert_es_egy_magyar_talalmanyert_a_vilag_kutyasainak_kedvence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d34b465-c89e-4034-8ec9-7f95a486c9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f831f34-4e76-43e2-b9a4-237f6c0a30ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Birosagon_kuzd_500_munkahelyert_es_egy_magyar_talalmanyert_a_vilag_kutyasainak_kedvence","timestamp":"2019. február. 26. 18:30","title":"A magyar, aki pórázon tartja a világ kutyáit, de a hamisítókkal nem bír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aacfa930-3add-4900-95ae-beca9bc28c73","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Világszerte több mint kétezren kapnak még ma is ilyen juttatást Németországtól. ","shortLead":"Világszerte több mint kétezren kapnak még ma is ilyen juttatást Németországtól. ","id":"20190227_Tobb_tucat_ember_kap_Magyarorszagon_is_Hitlernyugdijat_mert_SStag_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aacfa930-3add-4900-95ae-beca9bc28c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5581e463-5a0b-4ca3-8c3a-dd92c2b9593b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Tobb_tucat_ember_kap_Magyarorszagon_is_Hitlernyugdijat_mert_SStag_volt","timestamp":"2019. február. 27. 07:23","title":"Több tucat ember kap Magyarországon is \"Hitler-nyugdíjat\", mert SS-tag volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gobális internetforgalom biztosításáért felelős szervezet szerint folyamatos és jelentős mértékű támadás alatt áll az internet, egy részét viszont ki lehetne védeni.","shortLead":"A gobális internetforgalom biztosításáért felelős szervezet szerint folyamatos és jelentős mértékű támadás alatt áll...","id":"20190225_hacker_tamadas_dns_icann","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f43fe35-a60c-44bf-b628-5799dae3c7e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_hacker_tamadas_dns_icann","timestamp":"2019. február. 25. 08:33","title":"Nem akárki állítja: folyamatosan támadják a hackerek az internet gerincét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cefde5c-048a-454a-838a-baca4ccfba5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két és fél éve húzódó ügynek most lett vége, a bíróság jogerősen a volt jegyvizsgálónak adott igazat. ","shortLead":"A két és fél éve húzódó ügynek most lett vége, a bíróság jogerősen a volt jegyvizsgálónak adott igazat. ","id":"20190226_Pert_nyert_a_MAVStart_ellen_a_volt_kalauz_akit_azert_rugtak_ki_mert_betartotta_a_szabalyokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cefde5c-048a-454a-838a-baca4ccfba5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac3d97f-0ba9-4db8-be26-d928407030b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Pert_nyert_a_MAVStart_ellen_a_volt_kalauz_akit_azert_rugtak_ki_mert_betartotta_a_szabalyokat","timestamp":"2019. február. 26. 06:11","title":"Megnyerte a pert a MÁV-Start ellen a kirúgott kalauz, aki nem akarta egyedül elvégezni két ember munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]