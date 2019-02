Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17a1ac0b-133a-475a-a143-27de4c7b032c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó legfrissebb sportkocsija nemcsak erősebb, hanem egyben könnyebb is az elődjénél. ","shortLead":"Az olasz gyártó legfrissebb sportkocsija nemcsak erősebb, hanem egyben könnyebb is az elődjénél. ","id":"20190228_hivatalos_itt_a_ferrari_488_gtb_utodja_az_f8_tributo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17a1ac0b-133a-475a-a143-27de4c7b032c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73732d9b-18c4-4a66-b4b2-dc7a0b5cf38b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_hivatalos_itt_a_ferrari_488_gtb_utodja_az_f8_tributo","timestamp":"2019. február. 28. 13:46","title":"Hivatalos: itt a Ferrari 488 GTB utódja, az F8 Tributo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01393d1-c343-43a3-80b1-bb34cf6ea7c6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor csak visszafogottan provokál, hiszen az egyetlen olyan brüsszeli politikust tette Soros György mellé a plakátra, aki idén májusban biztosan nyugdíjba vonul. A Fidesz néppárti tagsága egyébként Berlinben dől el, és Merkeléknek nem érdeke szakításig vinni a dolgot – írja az e heti HVG.","shortLead":"Orbán Viktor csak visszafogottan provokál, hiszen az egyetlen olyan brüsszeli politikust tette Soros György mellé...","id":"20190228_A_nemet_partok_kozul_egyedul_a_CDUnak_nem_erdeke_a_Fidesz_megbuntetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e01393d1-c343-43a3-80b1-bb34cf6ea7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464d7230-7759-4454-b955-4e4d1ace29de","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_A_nemet_partok_kozul_egyedul_a_CDUnak_nem_erdeke_a_Fidesz_megbuntetese","timestamp":"2019. február. 28. 09:22","title":"A Fidesz jól kalkulál: a néppárt legfontosabb tagjának nem érdeke szakításig vinni a dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e90e5f6-9218-48bf-ab31-d9aa5f266d9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több melegjogi szervezet oldala is blokkolva van a Városháza rendszerében. ","shortLead":"Több melegjogi szervezet oldala is blokkolva van a Városháza rendszerében. ","id":"20190227_Nem_lehet_a_Budapest_Pride_oldalara_kattintani_Tarlos_hivatalaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e90e5f6-9218-48bf-ab31-d9aa5f266d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bef5e32-dfce-4480-bdc2-224b39d8573e","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Nem_lehet_a_Budapest_Pride_oldalara_kattintani_Tarlos_hivatalaban","timestamp":"2019. február. 27. 09:05","title":"Nem lehet a Budapest Pride oldalára kattintani Tarlós hivatalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0716b561-cda4-4ba3-9128-d598f3f763e5","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"gazdasag","description":"A rendőrség ellenőrizte a vendégmunkásokat Pest megyében, mindent rendben talált. Kiderült, az építkezéseken sok migráns dolgozik – legálisan.\r

\r

","shortLead":"A rendőrség ellenőrizte a vendégmunkásokat Pest megyében, mindent rendben talált. Kiderült, az építkezéseken sok...","id":"20190226_Pest_megyeben_mar_migransok_epitik_a_hazakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0716b561-cda4-4ba3-9128-d598f3f763e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5161ea50-36ba-42de-b46e-fafe80b0c319","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Pest_megyeben_mar_migransok_epitik_a_hazakat","timestamp":"2019. február. 26. 16:24","title":"Pest megyében már migránsok építik a házakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67d295a-404f-4d54-b8fb-b65d8516b10d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fecskeállomány csökkenésének harmadik legfontosabb tényezője, hogy az emberek leverik a fecskefészkeket. ","shortLead":"A fecskeállomány csökkenésének harmadik legfontosabb tényezője, hogy az emberek leverik a fecskefészkeket. ","id":"20190227_Akar_mar_jovore_eltunhetnek_a_fecskek_Magyarorszagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a67d295a-404f-4d54-b8fb-b65d8516b10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a2719a-60d7-4c86-acb0-e4e06a2fa99e","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Akar_mar_jovore_eltunhetnek_a_fecskek_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. február. 27. 12:18","title":"Akár már jövőre eltűnhetnek a fecskék Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91531bdb-e837-40aa-bb6f-2e1dd18c8898","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi a kórházba szállítása után meghalt.","shortLead":"A férfi a kórházba szállítása után meghalt.","id":"20190228_Ongyilkos_lett_a_bortonben_Pasztor_Anna_zaklatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91531bdb-e837-40aa-bb6f-2e1dd18c8898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe9b463-a43c-4f88-9cf8-ad2494c36562","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Ongyilkos_lett_a_bortonben_Pasztor_Anna_zaklatoja","timestamp":"2019. február. 28. 09:05","title":"Öngyilkos lett a börtönben Pásztor Anna zaklatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af3f5fb-639f-4696-82be-010d7711998b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok ideiglenesen bezárattak kedden egy szénfeldolgozó üzemet, amelyet fekete hóesést kiváltó súlyos levegőszennyezéssel gyanúsítanak.","shortLead":"A hatóságok ideiglenesen bezárattak kedden egy szénfeldolgozó üzemet, amelyet fekete hóesést kiváltó súlyos...","id":"20190226_fekete_hoeses_sziberia_szenfeldolgozo_legszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8af3f5fb-639f-4696-82be-010d7711998b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c00748-e6e3-4eb4-8727-49b031951a3b","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_fekete_hoeses_sziberia_szenfeldolgozo_legszennyezes","timestamp":"2019. február. 26. 18:28","title":"Kiderült, miért hullott fekete hó Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rossz tájékoztatóval kiadott készítményeket visszavonták, de a hiba a gyógyszer minőségét nem érinti.","shortLead":"A rossz tájékoztatóval kiadott készítményeket visszavonták, de a hiba a gyógyszer minőségét nem érinti.","id":"20190227_Vigyazzon_rossz_betegtajekoztato_kerult_egy_legcsogyulladasra_hasznalt_gyogyszer_dobozaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0010be0-64ca-4301-8bae-02d0b0a81618","keywords":null,"link":"/kkv/20190227_Vigyazzon_rossz_betegtajekoztato_kerult_egy_legcsogyulladasra_hasznalt_gyogyszer_dobozaba","timestamp":"2019. február. 27. 17:40","title":"Vigyázzon, rossz betegtájékoztató került egy légcsőgyulladásra használt gyógyszer dobozába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]