[{"available":true,"c_guid":"f4f80b9d-cf74-4b1c-8f0b-ac45022696ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A svéd Mérsékelt Párt EP-képviselője, Gunnar Hökmark szerint nem csak őket, a Néppárt minden tagját aggasztja Orbán Viktor politikája, ezért több néppárti képviselővel együtt még múlt pénteken kezdeményezték a Fidesz kizárását az EPP-ből. ","shortLead":"A svéd Mérsékelt Párt EP-képviselője, Gunnar Hökmark szerint nem csak őket, a Néppárt minden tagját aggasztja Orbán...","id":"20190227_Orban_Magyarorszagnak_is_art__a_svedek_szerint_a_Fidesznek_nincs_helye_a_Neppartban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4f80b9d-cf74-4b1c-8f0b-ac45022696ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b787ef40-0c84-4f4f-b09b-4dedb12c83f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Orban_Magyarorszagnak_is_art__a_svedek_szerint_a_Fidesznek_nincs_helye_a_Neppartban","timestamp":"2019. február. 27. 14:09","title":"\"Orbán Magyarországnak is árt\" – a svédek szerint a Fidesznek nincs helye a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pro Savaria Egyesület színeiben a városházára bejutott, eddig a Fidesszel együttműködő alpolgármester szembefordult kormánypárti felettesével, és az ellenzékkel együtt szavazott a csütörtöki közgyűlésen. Az így többségbe került ellenzék pedig elutasította a polgármester napirendi tervezetét, a fideszesek ezért szünetet rendeltek el, majd leoltották a villanyokat, és egy szobafenyővel barikádozták el a termet.","shortLead":"A Pro Savaria Egyesület színeiben a városházára bejutott, eddig a Fidesszel együttműködő alpolgármester szembefordult...","id":"20190228_Megszunt_a_fideszes_tobbseg_Szombathelyen_sorra_mennek_at_az_ellenzeki_javaslatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da69550-6854-40d1-adfa-1d5d061f5140","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Megszunt_a_fideszes_tobbseg_Szombathelyen_sorra_mennek_at_az_ellenzeki_javaslatok","timestamp":"2019. február. 28. 14:14","title":"Átvette a hatalmat az ellenzék Szombathelyen, a fideszesek szobanövényekkel barikádozták el az üléstermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b03f270b-984c-4bb3-8283-4acf494cb17f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két éve történt gyilkosságot most derítették fel a rendőrök, kedden a kertben az elásott holttestet is megtalálták. ","shortLead":"A két éve történt gyilkosságot most derítették fel a rendőrök, kedden a kertben az elásott holttestet is megtalálták. ","id":"20190227_Elasta_a_kertben_megolt_baratnojet_majd_bekoltozott_a_hazba_egy_szegedi_no__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b03f270b-984c-4bb3-8283-4acf494cb17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5404bce-c68e-476b-b0d0-4c7317bef2ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Elasta_a_kertben_megolt_baratnojet_majd_bekoltozott_a_hazba_egy_szegedi_no__video","timestamp":"2019. február. 27. 10:37","title":"Elásta a kertben a megölt barátnőjét, majd beköltözött a házába egy szegedi nő – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455ec0e7-88b7-45c6-8059-94c08d2f1ae2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vélhetően felfogta, hogy nem a jó irányba megy, próbálta menteni a helyzetet.","shortLead":"Vélhetően felfogta, hogy nem a jó irányba megy, próbálta menteni a helyzetet.","id":"20190227_Sztrokot_kaphatott_egy_kamionos_aki_szembe_ment_a_forgalommal_Szombathelynel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=455ec0e7-88b7-45c6-8059-94c08d2f1ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b8930f-8858-489a-857d-e39b940227b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_Sztrokot_kaphatott_egy_kamionos_aki_szembe_ment_a_forgalommal_Szombathelynel","timestamp":"2019. február. 27. 09:08","title":"Sztrókot kaphatott egy kamionos, aki szembement a forgalommal Szombathelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64c48f2-9539-4b4c-8da6-d1d70e82a01d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A székesfehérvári és a diósgyőri létesítmény is bekerült a legjobb 10 közé az Év Stadionja versenyen. ","shortLead":"A székesfehérvári és a diósgyőri létesítmény is bekerült a legjobb 10 közé az Év Stadionja versenyen. ","id":"20190227_Ket_magyar_stadion_is_torenelmet_irhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d64c48f2-9539-4b4c-8da6-d1d70e82a01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280774e5-f3ca-4531-a69f-7b0c39765011","keywords":null,"link":"/sport/20190227_Ket_magyar_stadion_is_torenelmet_irhat","timestamp":"2019. február. 27. 10:15","title":"Két magyar stadion is történelmet írhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rossz tájékoztatóval kiadott készítményeket visszavonták, de a hiba a gyógyszer minőségét nem érinti.","shortLead":"A rossz tájékoztatóval kiadott készítményeket visszavonták, de a hiba a gyógyszer minőségét nem érinti.","id":"20190227_Vigyazzon_rossz_betegtajekoztato_kerult_egy_legcsogyulladasra_hasznalt_gyogyszer_dobozaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0010be0-64ca-4301-8bae-02d0b0a81618","keywords":null,"link":"/kkv/20190227_Vigyazzon_rossz_betegtajekoztato_kerult_egy_legcsogyulladasra_hasznalt_gyogyszer_dobozaba","timestamp":"2019. február. 27. 17:40","title":"Vigyázzon, rossz betegtájékoztató került egy légcsőgyulladásra használt gyógyszer dobozába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszavonta a Momentum Mozgalom költségvetési támogatásának felfüggesztését az Állami Számvevőszék. A Párbeszéd Magyarországért Párt esetében ugyanakkor továbbra is érvényben van az intézkedés.","shortLead":"Visszavonta a Momentum Mozgalom költségvetési támogatásának felfüggesztését az Állami Számvevőszék. A Párbeszéd...","id":"20190228_Allami_Szamvevoszek_Ujra_kaphat_penzt_a_Momentum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c957340-bdf6-4aff-acc8-2a77b4fed017","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Allami_Szamvevoszek_Ujra_kaphat_penzt_a_Momentum","timestamp":"2019. február. 28. 14:48","title":"Állami Számvevőszék: Újra kaphat pénzt a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a45bca-71f7-41e1-894a-744ff048bc03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vádat emeletek egy pécsi férfi ellen, aki nem túlzás, hogy mindennek neki ment egy utcában a gépkocsijával.","shortLead":"Vádat emeletek egy pécsi férfi ellen, aki nem túlzás, hogy mindennek neki ment egy utcában a gépkocsijával.","id":"20190228_Villanypoznat_dontott_felborult_aztan_mindent_letarolt_az_ittas_sofor__fotokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75a45bca-71f7-41e1-894a-744ff048bc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5423d9-09f7-40e0-87ba-7812729b831f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_Villanypoznat_dontott_felborult_aztan_mindent_letarolt_az_ittas_sofor__fotokkal","timestamp":"2019. február. 28. 13:21","title":"Villanypóznát döntött, felborult, aztán tovább tarolt az utcán az ittas sofőr – fotókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]