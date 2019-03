Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e198dee-f7e2-4eb8-8a90-ef243b617a2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galápagos-szigeteken őshonos, 155 fiatal óriásteknőst engedtek szabadon az Ecuadortól mintegy 970 kilométerre elterülő szigetcsoport egyik tagján, annak ökológiai regenerálódása érdekében – közölte az ecuadori környezetügyi minisztérium.","shortLead":"A Galápagos-szigeteken őshonos, 155 fiatal óriásteknőst engedtek szabadon az Ecuadortól mintegy 970 kilométerre...","id":"20190304_galapagos_szigetek_oriasteknosok_szabadon_engedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e198dee-f7e2-4eb8-8a90-ef243b617a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f41c90-9af6-4528-bdc7-e6638cf01c6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_galapagos_szigetek_oriasteknosok_szabadon_engedese","timestamp":"2019. március. 04. 20:33","title":"Videó: 155 fiatal óriásteknőst engedtek szabadon a Galápagos-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc06893-7429-40f5-ba64-409f2c191e9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem várt helyről kapott kritikát úttörőnek nevezett eszközei miatt napjaink két legfontosabb technológiai cége, a Samsung és a Huawei. ","shortLead":"Nem várt helyről kapott kritikát úttörőnek nevezett eszközei miatt napjaink két legfontosabb technológiai cége...","id":"20190305_osszehajthato_telefon_samsung_galaxy_fold_huawei_mate_x_lego_fold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afc06893-7429-40f5-ba64-409f2c191e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0264f103-2e24-445f-a814-9e95025945b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_osszehajthato_telefon_samsung_galaxy_fold_huawei_mate_x_lego_fold","timestamp":"2019. március. 05. 11:33","title":"Megjött a Samsung és a Huawei \"kihívója\", itt a Lego Fold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd219ccc-642c-4fa1-a613-75e8e41bc4a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgári csillár mellett termett a fóliasátorban a marihuána – több mint 9 millió forintot foglalt le a rendőrség az illegális budai termesztőktől a tövek mellett.\r

\r

","shortLead":"A polgári csillár mellett termett a fóliasátorban a marihuána – több mint 9 millió forintot foglalt le a rendőrség...","id":"20190304_Budan_termeltek_marihuanat_egy_berhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd219ccc-642c-4fa1-a613-75e8e41bc4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd04ae5-f34e-4908-b74f-6da945e9a467","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Budan_termeltek_marihuanat_egy_berhazban","timestamp":"2019. március. 04. 08:23","title":"Budán termeltek marihuánát egy bérházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bca1513-e4bb-4eb4-9dbf-64fe78314a98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenöt éven belül 30 százalékra emelkedik Oroszországban a muszlim népesség aránya – jósolja az ország főmuftija. Az ortodox papok szerint az előrejelzés pontos, s az oroszok előbb-utóbb kisebbségbe kerülnek.","shortLead":"Tizenöt éven belül 30 százalékra emelkedik Oroszországban a muszlim népesség aránya – jósolja az ország főmuftija...","id":"20190305_2050re_nem_marad_orosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bca1513-e4bb-4eb4-9dbf-64fe78314a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856e0473-39bc-4ec9-a3d7-5b65daa6dfc3","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_2050re_nem_marad_orosz","timestamp":"2019. március. 05. 12:56","title":"Ugrásszerűen nő a muszlimok aránya Oroszországban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f5b507-189a-4ff7-9094-38bb041011cb","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Több mint 10 éves kihagyás után Antik and Art Budapest néven újjáéled a nagysikerű Antik Enteriőr kiállítás és vásár. Március 21-24. között a magyar műtárgypiac legnevesebb szereplői képviseltetik magukat a rendezvényen, ahol egyedi anyaggal várják az amatőr és profi érdeklődőket. A szervezők célja egyrészt, hogy minőségi kikapcsolódást, élményt nyújtsanak a látogatóknak, másrészt felvállaltak egy edukációs küldetést is: műkedvelőket és kereskedőket közelebb hozni egymáshoz, a műgyűjtés generációkon átívelő, értékteremtő szerepére felhívni a figyelmet.","shortLead":"Több mint 10 éves kihagyás után Antik and Art Budapest néven újjáéled a nagysikerű Antik Enteriőr kiállítás és vásár...","id":"20190305_Antik_and_Art_Budapest_a_Millenarison_indul_ujra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3f5b507-189a-4ff7-9094-38bb041011cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396d1f9e-63fe-44eb-926c-a1605eded6ec","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190305_Antik_and_Art_Budapest_a_Millenarison_indul_ujra","timestamp":"2019. március. 05. 13:51","title":"Antik and Art Budapest: a Millenárison indul újra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98027a2-37c8-48d6-a7fa-6447bfeb0c2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum nemrég bemutatott programjának főbb elemei népszerűek az ALDE megbízásából készült kutatás szerint: a többség úgy gondolja, Orbán miatt veszélyben vannak az EU-s pénzek, a szabályszegő tagállamokra büntetéseket kellene kiróni, az eurót pedig be kellene vezetni. A felmérésben a Fidesz és a Jobbik mögött a Momentum a harmadik legnépszerűbb párt, 9 százalékkal.","shortLead":"A Momentum nemrég bemutatott programjának főbb elemei népszerűek az ALDE megbízásából készült kutatás szerint...","id":"20190305_A_tobbseg_egyetert_Orban_miatt_veszelyben_az_EUs_penzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e98027a2-37c8-48d6-a7fa-6447bfeb0c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7536ed98-0e47-4180-be3a-44dd9ca51587","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_A_tobbseg_egyetert_Orban_miatt_veszelyben_az_EUs_penzek","timestamp":"2019. március. 05. 06:00","title":"A többség egyetért: Orbán miatt veszélyben az EU-s pénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2778ecdb-6da7-432c-ae8c-ef90209af8ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hirtelen jó idő miatt már most elkezdtek elszaporodni a kártevők. ","shortLead":"A hirtelen jó idő miatt már most elkezdtek elszaporodni a kártevők. ","id":"20190304_Itt_a_jo_ido_jonnek_a_poloskak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2778ecdb-6da7-432c-ae8c-ef90209af8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c913cf3f-0a9c-4b48-ae97-b0a50b565bd1","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Itt_a_jo_ido_jonnek_a_poloskak","timestamp":"2019. március. 04. 18:40","title":"Itt a jó idő, jönnek a poloskák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7e3d8e-a088-4d78-92a4-6393ecab5dcd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hó nélkül nem tud elrajtolni a világ leghíresebb kutyaszánversenye, szereztek hát máshonnan.","shortLead":"Hó nélkül nem tud elrajtolni a világ leghíresebb kutyaszánversenye, szereztek hát máshonnan.","id":"20190303_Kamionokkal_szallitottak_havat_Alaszkaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b7e3d8e-a088-4d78-92a4-6393ecab5dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db33efc-1ed4-4bc0-a99c-914dee9e37c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Kamionokkal_szallitottak_havat_Alaszkaba","timestamp":"2019. március. 03. 15:59","title":"Kamionokkal szállítottak havat Alaszkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]