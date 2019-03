Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f477171-7fb1-45da-ab6a-9da63bc3023f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők a Váci úti nyugdíjfolyósító épületéhez vonultak, hogy ott tiltakozzanak a köztisztviselőket is érintő túlóratörvény ellen. Közben több kormányplakátot is lefestettek. \r

","shortLead":"A képviselők a Váci úti nyugdíjfolyósító épületéhez vonultak, hogy ott tiltakozzanak a köztisztviselőket is érintő...","id":"20190304_Kivonult_az_ellenzek_a_parlamentbol_lefestik_a_kormany_plakatjait__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f477171-7fb1-45da-ab6a-9da63bc3023f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84cc483-563e-4f05-a67d-b7e1774ce1cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Kivonult_az_ellenzek_a_parlamentbol_lefestik_a_kormany_plakatjait__video","timestamp":"2019. március. 04. 14:47","title":"Kivonult az ellenzék a parlamentből, lefestik a kormány plakátjait – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy mennyiségű hulladék minden évben jelentős kiadással jár az érintett vízügyi igazgatóságoknak. ","shortLead":"A nagy mennyiségű hulladék minden évben jelentős kiadással jár az érintett vízügyi igazgatóságoknak. ","id":"20190305_Ezernel_is_tobb_zsak_szemetet_szedtek_ossze_a_FelsoTiszan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e0e016-a964-4685-926e-6fb3cca374dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Ezernel_is_tobb_zsak_szemetet_szedtek_ossze_a_FelsoTiszan","timestamp":"2019. március. 05. 12:04","title":"Ezernél is több zsák szemetet szedtek össze önkéntesek a Felső-Tiszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56efb1d-add7-45c0-8a77-293a2a46755f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Haptic baton, vagyis \"tapintható pálca\" néven készült karmesteri pálca vak zenészek számára. A szenzorokkal rendelkező fejlesztés a legkisebb mozgást is képes továbbítani. ","shortLead":"Haptic baton, vagyis \"tapintható pálca\" néven készült karmesteri pálca vak zenészek számára. A szenzorokkal rendelkező...","id":"20190305_karmesteri_palca_haptic_baton_latasserult_vakok_zenekari_zenesz_nagy_britannia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e56efb1d-add7-45c0-8a77-293a2a46755f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfc8c08-934f-412f-a47e-9dcd866cfb04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_karmesteri_palca_haptic_baton_latasserult_vakok_zenekari_zenesz_nagy_britannia","timestamp":"2019. március. 05. 12:33","title":"\"Tapintható\" karmesteri pálcát fejlesztettek vak zenészeknek Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c6cbc8-00a3-4b37-8625-960f36a58264","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Vajon jót tesz a kormány azzal, ha a technikumot végzett diákok könnyített feltételekkel (vagy ahogy a szöveg fogalmaz, felvételi nélkül) kerülnének be a szakmájukhoz passzoló egyetemekre? Ebben a diákszervezet képviselője, illetve a Rektori Konferencia elnöke sem biztos, ahogy több nyilatkozónk azt mondja, ezzel a jelenleginél is jobban leszűkítik a diákok lehetőségeit. ","shortLead":"Vajon jót tesz a kormány azzal, ha a technikumot végzett diákok könnyített feltételekkel (vagy ahogy a szöveg fogalmaz...","id":"20190304_felveteli_technikum_itm_szakkepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48c6cbc8-00a3-4b37-8625-960f36a58264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b8610c-47fc-4a15-a797-f076f469103b","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_felveteli_technikum_itm_szakkepzes","timestamp":"2019. március. 04. 06:30","title":"Jól hangzik, hogy felvételi nélkül lehet egyetemre menni, de koppanás jöhet a végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b045425a-ab5f-4a38-8719-3499cd69b1c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ősi taoista szöveg alapján az \"örök élet elixírjeként\" azonosították a régészek azt a folyadékot, amelyet egy Nyugati Han-dinasztia (i.e. 202 – i.sz. 8) idejéből való sírban találtak a közép-kínai Honan tartományban.","shortLead":"Egy ősi taoista szöveg alapján az \"örök élet elixírjeként\" azonosították a régészek azt a folyadékot, amelyet...","id":"20190305_halhatatlansag_elixirje_kinai_sir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b045425a-ab5f-4a38-8719-3499cd69b1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092639aa-7855-4a40-a9ea-34426fcc2ccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_halhatatlansag_elixirje_kinai_sir","timestamp":"2019. március. 05. 08:33","title":"A \"halhatatlanság elixírjét\" találták meg egy 2000 éves kínai sírban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök szerint ez egy komoly európai vita kezdete lehet. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök szerint ez egy komoly európai vita kezdete lehet. ","id":"20190305_Orban_Viktor_udvozolte_Macron_kezdemenyezeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400cc3e1-e8ae-4490-ba30-55826ae30fb4","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Orban_Viktor_udvozolte_Macron_kezdemenyezeset","timestamp":"2019. március. 05. 18:53","title":"Orbán Viktor üdvözölte Macron kezdeményezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Indian Wellsben folytathatja jó sorozatát, Dubajban csak Federer tudta megállítani.\r

\r

","shortLead":"Fucsovics Indian Wellsben folytathatja jó sorozatát, Dubajban csak Federer tudta megállítani.\r

\r

","id":"20190304_Fucsovics_Marton_karriercsuccsal_a_31_a_ferfi_teniszezok_vilagranglistajan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba00da0-a39f-4133-be56-66de35ef2d65","keywords":null,"link":"/sport/20190304_Fucsovics_Marton_karriercsuccsal_a_31_a_ferfi_teniszezok_vilagranglistajan","timestamp":"2019. március. 04. 09:29","title":"Fucsovics Márton karriercsúccsal a 31. a férfi teniszezők világranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A javaslat érinti a nyugdíjasokat, a munkavállalókat és az itt élő briteket is.","shortLead":"A javaslat érinti a nyugdíjasokat, a munkavállalókat és az itt élő briteket is.","id":"20190303_Igy_rendezne_a_kormany_a_no_deal_Brexit_miatti_kaoszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53dd9e9a-0064-46f0-9297-415929def6b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Igy_rendezne_a_kormany_a_no_deal_Brexit_miatti_kaoszt","timestamp":"2019. március. 03. 21:00","title":"Így rendezné a kormány a no deal Brexit miatti káoszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]