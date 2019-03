Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"909eeada-8aac-429e-9694-687977d15e82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sanzon koronázatlan királynője a „Je t’aime” európai turnéjával lép fel jövő március 10-én a Sportarénában, a Cseh Nemzeti Filharmonikusokkal kiegészülve.","shortLead":"A sanzon koronázatlan királynője a „Je t’aime” európai turnéjával lép fel jövő március 10-én a Sportarénában, a Cseh...","id":"20190308_Budapestre_erkezik_Mireille_Mathieu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=909eeada-8aac-429e-9694-687977d15e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177d9d14-9882-4bbe-a711-9e93e87edeaf","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Budapestre_erkezik_Mireille_Mathieu","timestamp":"2019. március. 08. 09:45","title":"Budapestre jön Mireille Mathieu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1baeee0e-d699-4e85-b9a4-f06547799c1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pedofíliavádak vezettek a klasszikus rajzfilm elsüllyesztéséhez.","shortLead":"A pedofíliavádak vezettek a klasszikus rajzfilm elsüllyesztéséhez.","id":"20190308_Kivonjak_a_Simpsons_egy_epizodjat_Michael_Jackson_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1baeee0e-d699-4e85-b9a4-f06547799c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5a2076-bc75-4144-bfa9-581d2ebe3da0","keywords":null,"link":"/kultura/20190308_Kivonjak_a_Simpsons_egy_epizodjat_Michael_Jackson_miatt","timestamp":"2019. március. 08. 09:14","title":"Kivonják a Simpsons egy epizódját Michael Jackson miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Cable 2018 végén készített felmérést a világ 230 országáról, amelyből kiderül, hol mennyit kell fizetni 1 GB adatforgalomért. A legdrágább helyen ez (átszámítva) a 40 ezer forinthoz közelít.","shortLead":"A brit Cable 2018 végén készített felmérést a világ 230 országáról, amelyből kiderül, hol mennyit kell fizetni 1 GB...","id":"20190306_mobilinternet_ara_felmeres_magyarorszag_mennyibe_kerul_1gb_adatforgalom_cable","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8736c03-74b5-48c4-8f68-4813a1cd4369","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_mobilinternet_ara_felmeres_magyarorszag_mennyibe_kerul_1gb_adatforgalom_cable","timestamp":"2019. március. 06. 18:03","title":"Van, ahol 5 forintért kap az ember 1 GB mobilnetet, de olyan is, ahol 38 ezerbe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c319d8-42be-4e22-ae81-aea6543046a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan próbálták már meg megcsinálni az iMessage androidos verzióját, most azonban úgy tűnik, az AirMessage-nek sikerült úgy, hogy az még biztonságos is legyen.","shortLead":"Sokan próbálták már meg megcsinálni az iMessage androidos verzióját, most azonban úgy tűnik, az AirMessage-nek sikerült...","id":"20190308_android_imessage_airmessage_uzenetkuldes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c319d8-42be-4e22-ae81-aea6543046a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85b5bc2-d120-44b2-a7d3-2dc36f69735c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_android_imessage_airmessage_uzenetkuldes","timestamp":"2019. március. 08. 15:03","title":"Androidosok is használhatják az iPhone-ok egyik kedvenc funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16c7221-2b24-4328-9a25-f5107b5910a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Változtatott szervizelési szabályozásán az Apple, nem baj, ha a javítandó iPhone-ban harmadik fél akkumulátora van.","shortLead":"Változtatott szervizelési szabályozásán az Apple, nem baj, ha a javítandó iPhone-ban harmadik fél akkumulátora van.","id":"20190308_apple_iphone_szerviz_javitas_utangyartott_akkumulator_garancia_szavatossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e16c7221-2b24-4328-9a25-f5107b5910a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58086171-3a0b-4c85-ab49-28862ec26b68","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_apple_iphone_szerviz_javitas_utangyartott_akkumulator_garancia_szavatossag","timestamp":"2019. március. 08. 13:03","title":"Sokaknak jól jöhet: fontos változás az iPhone-ok szervizelésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72596c9f-1e59-465c-bedd-8bf9c88af1c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A neten óriások lesznek, de elég erős még az offline piac.","shortLead":"A neten óriások lesznek, de elég erős még az offline piac.","id":"20190308_Megveszi_a_Netrisk_a_Biztositashut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72596c9f-1e59-465c-bedd-8bf9c88af1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68a401a-1b50-4b0a-9738-4d5301add66b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Megveszi_a_Netrisk_a_Biztositashut","timestamp":"2019. március. 08. 09:48","title":"Megveszi a Netrisk a Biztosítás.hu-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d899e951-f7ee-4593-92f1-54365ef373a7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A streamingszolgáltató szerdán jelentette be, hogy megszerezte a Nobel-díjas Gabriel García Márquez regényének megfilmesítési jogát. ","shortLead":"A streamingszolgáltató szerdán jelentette be, hogy megszerezte a Nobel-díjas Gabriel García Márquez regényének...","id":"20190306_sorozatot_forgat_a_szaz_ev_maganybol_a_netflix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d899e951-f7ee-4593-92f1-54365ef373a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507a3819-e31d-47c5-ba27-29534b5470b5","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_sorozatot_forgat_a_szaz_ev_maganybol_a_netflix","timestamp":"2019. március. 06. 17:59","title":"Sorozatot forgat a Száz év magányból a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows Central értesülései szerint a Microsoft hamarosan bemutatja az Xbox One meghajtó nélküli, és így olcsóbb, változatát. ","shortLead":"A Windows Central értesülései szerint a Microsoft hamarosan bemutatja az Xbox One meghajtó nélküli, és így olcsóbb...","id":"20190307_meghajto_nelkuli_xbox_one_s_konzol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8aae81-4098-484d-b149-f2aade6d8bd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_meghajto_nelkuli_xbox_one_s_konzol","timestamp":"2019. március. 07. 16:33","title":"Heteken belül piacra kerülhet egy olcsóbb Xbox One","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]