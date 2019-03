A Mercedes 2013-ban dobta piacra az első generációs CLA-t, mely Kecskeméten gyártott típus 2016-ban átesett egy kisebb ráncfelvarráson, januárban pedig megérkezett belőle a teljesen új fejlesztésnek tekinthető második generáció. A kombi változatra sem kellett sokat várni, íme a Genfi Autószalonon leleplezett CLA Shooting Brake:

© László Ferenc

© Daimler

© Daimler

Az újdonság nemcsak szemre sportos, hanem a levegőt is alig kavarja meg: a légellenállási együtthatója mindössze 0,26, ami ebben a kategóriában remek értéknek mondható. De persze a kupé alapmodell 0,23-as értékével azért nem veheti fel a versenyt.

© László Ferenc

Az újdonság 4,8 centiméterrel hosszabb, 5,3 centiméterrel szélesebb és 2 milliméterrel alacsonyabb az elődjénél, az utastér méretének szempontjából pedig a 3 centiméteres tengelytávnövekedés a legfontosabb hír.

© László Ferenc

A csomagtartó mérete 495-ről 505 literre nőtt. Fontos továbbá, hogy a kézmozdulat nélkül is nyitható csomagtérajtó mögött egy a korábbiaknál jelentősen szélesebb nyíláson keresztül pakolhatjuk be csomagjainkat, és a raktérnek nemcsak a szélessége, hanem a mélysége is nőtt néhány centiméterrel.

© László Ferenc

© László Ferenc

A fejlett vezetéstámogató rendszerekkel és a legmodernebb MBUX felhasználói felülettel rendelkező, Kecskeméten gyártott CLA Shooting Brake forgalmazását szeptemberben kezdi meg a Mercedes. A kínálatban benzin-, illetve dízelmotorok, kézi és automataváltók, valamint első- és összkerékhajtás rendszerek is elérhetők lesznek.

© László Ferenc

A Genfben kiállított CLA 250 változat 4 hengeres benzinmotorja 224 lóerőt és 350 Nm-es nyomatékot ad le az ebben az esetben alapáras hétfokozatú duplakuplungos váltón keresztül. A várható ár egyelőre ismeretlen.

© László Ferenc

© László Ferenc

© László Ferenc

© László Ferenc

© László Ferenc

© László Ferenc

© László Ferenc

© László Ferenc

© László Ferenc

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.