[{"available":true,"c_guid":"ca6b80a1-eb4d-41da-9c4f-3e96b6b42023","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem omlik össze a kerület, a működés biztosított, de béremelésekre, fejlesztésekre, kulturális támogatásokra nem lesz pénz. ","shortLead":"Nem omlik össze a kerület, a működés biztosított, de béremelésekre, fejlesztésekre, kulturális támogatásokra nem lesz...","id":"20190318_Nem_szavaztak_meg_a_koltsegvetes_aprilistol_nem_kap_allami_penzt_a_XV_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca6b80a1-eb4d-41da-9c4f-3e96b6b42023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26622106-bbb1-462a-9c12-7fbb391d20a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Nem_szavaztak_meg_a_koltsegvetes_aprilistol_nem_kap_allami_penzt_a_XV_kerulet","timestamp":"2019. március. 18. 18:01","title":"Nem szavazták meg a költségvetést, áprilistól nem kap állami pénzt a XV. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c120b4d4-eb37-4075-8804-ff7b642eb0cd","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Bebizonyosodott, ami korábban már sejthető volt: nem konzolt épített a Google, hanem a játékok élvezetes futtatásához szükséges hátteret, amit megfelelő internet birtokában elviekben bárki igénybe vehet. Itt a Stadia, ami a Google szerint a PlayStationt és az Xboxot is nyugovóra küldi. Nem tengerentúli csoda lesz, Európába is jön.","shortLead":"Bebizonyosodott, ami korábban már sejthető volt: nem konzolt épített a Google, hanem a játékok élvezetes futtatásához...","id":"20190319_google_stadia_videojatek_streameles_playstation_4_xbox_one_konzol_pc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c120b4d4-eb37-4075-8804-ff7b642eb0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ad8527-a56a-450b-b850-9da98db28279","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_google_stadia_videojatek_streameles_playstation_4_xbox_one_konzol_pc","timestamp":"2019. március. 19. 20:03","title":"Viszlát, konzolok és izmos PC-k? Itt a Stadia, a Google videojátékos csodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf66dda-1627-4994-beeb-99ac5443b03c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsi viszont ott szerepelt a németországi autólopási listán. ","shortLead":"A kocsi viszont ott szerepelt a németországi autólopási listán. ","id":"20190319_Audi_A4_roszke_lopott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cf66dda-1627-4994-beeb-99ac5443b03c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f12f2a0-eef5-4e1a-8a48-b8e6db9a9480","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_Audi_A4_roszke_lopott","timestamp":"2019. március. 19. 08:43","title":"Szerbia felé akarták kivinni ezt szép állapotú Audit ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016","c_author":"Varga Áron","category":"velemeny","description":"Nem akármivel gurigázik egy liberális magyar NGO!","shortLead":"Nem akármivel gurigázik egy liberális magyar NGO!","id":"20190318_A_Mesterterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c698005-0d63-4976-94d5-428efa37f394","keywords":null,"link":"/velemeny/20190318_A_Mesterterv","timestamp":"2019. március. 18. 18:06","title":"A Mesterterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b164ba52-296b-4ea7-8cfe-5ff854f60e5d","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Megalakulása után három héttel a Tea Párt Magyarországnak máris sikerült az, ami a több, mint kétéves Momentumnak nem: az európai parlamenti választás indulójaként nyilvántartásba vette a Nemzeti Választási Bizottság. A sikert látva kicsit kutakodni kezdtünk a román határ mellől indult szervezet után, és annyi furcsaságot találtunk, hogy szinte már nem is mertünk tovább ásni. Mit nyújthat egy választónak egy magát liberálisként meghatározó, de nemzeti radikális pártoktól tanácsot kérő politikai alakulat? Nem spoilerezzük el, de akármit is, azt Karácsony Gergely sem hagyja majd szó nélkül. ","shortLead":"Megalakulása után három héttel a Tea Párt Magyarországnak máris sikerült az, ami a több, mint kétéves Momentumnak nem...","id":"20190320_Igazinak_probalja_mutatni_magat_de_valojaban_kamupart_az_EPvalasztason_is_indulo_Tea_Part_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b164ba52-296b-4ea7-8cfe-5ff854f60e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c984f135-97e9-473f-88c5-352252a50aac","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Igazinak_probalja_mutatni_magat_de_valojaban_kamupart_az_EPvalasztason_is_indulo_Tea_Part_Magyarorszag","timestamp":"2019. március. 20. 11:00","title":"Igazinak mutatná magát, de ordas nagy kamupártnak tűnik az EP-választáson is induló Tea Párt Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török elnök szerint vissza kell hozni a halálbüntetést, többek között Új-Zélandon is.","shortLead":"A török elnök szerint vissza kell hozni a halálbüntetést, többek között Új-Zélandon is.","id":"20190319_Uzent_Erdogan_szerinte_ki_kell_vegezni_a_christchurchi_tomeggyilkost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984272ce-1467-4bb8-ae3e-7a9da7b8184e","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Uzent_Erdogan_szerinte_ki_kell_vegezni_a_christchurchi_tomeggyilkost","timestamp":"2019. március. 19. 16:06","title":"Üzent Erdogan, szerinte ki kell végezni a christchurchi tömeggyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3acb20-17ed-4a2a-a362-a5059abad4e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint a menekülteknek hazájuk közelében kell segíteni. ","shortLead":"A német kancellár szerint a menekülteknek hazájuk közelében kell segíteni. ","id":"20190319_Merkel_megfejtette_mi_a_2015os_menekulthullam_tanulsaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba3acb20-17ed-4a2a-a362-a5059abad4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae425b8-0100-4926-9c2c-381f94776495","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Merkel_megfejtette_mi_a_2015os_menekulthullam_tanulsaga","timestamp":"2019. március. 19. 16:52","title":"Merkel megfejtette, mi a 2015-ös menekülthullám tanulsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áprilisban tárgyalják meg a felek az együttműködés részleteit, a CEU egyébként garanciákra vár a kormánytól. ","shortLead":"Áprilisban tárgyalják meg a felek az együttműködés részleteit, a CEU egyébként garanciákra vár a kormánytól. ","id":"20190320_Aprilisban_targyal_a_CEU_es_a_bajor_egyetem_az_egyuttmukodesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb279de-2607-4507-9207-0a74a74469a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Aprilisban_targyal_a_CEU_es_a_bajor_egyetem_az_egyuttmukodesrol","timestamp":"2019. március. 20. 12:09","title":"Áprilisban tárgyal a CEU és a bajor egyetem az együttműködésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]