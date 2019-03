Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf127651-e723-4ac7-b86e-3c961341eb79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Balatontourist kempingjeiben megjelentek a munkagépek, terepet rendeznek, építkeznek.","shortLead":"A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Balatontourist kempingjeiben megjelentek a munkagépek, terepet rendeznek...","id":"20190318_Dronfelveteleken_mutatjuk_hogyan_keszulnek_a_szezonnyitasra_a_balatoni_kempingekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf127651-e723-4ac7-b86e-3c961341eb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5770f7b1-c351-4621-8933-0d877acd0525","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_Dronfelveteleken_mutatjuk_hogyan_keszulnek_a_szezonnyitasra_a_balatoni_kempingekben","timestamp":"2019. március. 18. 14:45","title":"Vacogunk, de drónfelvételeken mutatjuk, hogyan készülnek a szezonnyitásra a balatoni kempingekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60e217f-6183-460e-bcf1-ee439ee8cc3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rakomány egy része átcsapódott az autópálya túloldalára és egy darabja betörte az ott haladó autó szélvédőjét.



","shortLead":"A rakomány egy része átcsapódott az autópálya túloldalára és egy darabja betörte az ott haladó autó szélvédőjét.



","id":"20190318_Majdnem_tomegbaleset_tortent_amikor_keresztbefordult_egy_utanfutos_furgon_az_M1esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b60e217f-6183-460e-bcf1-ee439ee8cc3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678ad68d-32f9-4c28-bc4d-6150bb914f98","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_Majdnem_tomegbaleset_tortent_amikor_keresztbefordult_egy_utanfutos_furgon_az_M1esen","timestamp":"2019. március. 18. 20:26","title":"Videó: Majdnem tömegbaleset történt, amikor keresztbefordult egy utánfutós furgon az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a Demokratának Lomnici Zoltán, a CÖF szóvivője, és ebben már azt taglalja, az Európai Néppárt mennyire elfordult alapelveitől például azzal, hogy Manfred Weber a CEU-t látogatta meg, és nem a Pázmányt vagy a Károlit. Hasznos idiótákkal pedig nem érdemes hosszú távon küzdeni.\r

\r

","shortLead":"Interjút adott a Demokratának Lomnici Zoltán, a CÖF szóvivője, és ebben már azt taglalja, az Európai Néppárt mennyire...","id":"20190318_COFszovivo_a_Neppartugyrol_Hasznos_idiotakkal_nem_erdemes_kuzdeni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff7429e-d4bd-483e-9cf6-d51cae37a0a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_COFszovivo_a_Neppartugyrol_Hasznos_idiotakkal_nem_erdemes_kuzdeni","timestamp":"2019. március. 18. 12:57","title":"CÖF-szóvivő a Néppárt-ügyről: \"Hasznos idiótákkal nem érdemes küzdeni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásosan novemberben érkező új rész előtt egy másik, kifejezetten mobilokra készülő Call of Duty-játékot is leleplezett az Activision. ","shortLead":"A szokásosan novemberben érkező új rész előtt egy másik, kifejezetten mobilokra készülő Call of Duty-játékot is...","id":"20190319_call_of_duty_mobile_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c5e149-eb5c-4c3d-b50a-23ee986de1e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_call_of_duty_mobile_jatek","timestamp":"2019. március. 19. 15:33","title":"Jön a mobilos Call of Duty, nálunk is játszható lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ec0ba9-db84-4049-9dc1-f07d0edf6688","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Emlékszik, mit evett utoljára? Gundel-somlóit? Sajtos stanglit? Szalámis pizzát? Emlékszik, hogy milyen volt az íze? Mennyire volt kellemes, kellemetlen, unalmas? Ha nehezen tudja felidézni, ne ijedjen meg: gyakran megtörténik, hogy tudatosság nélkül, robotpilóta üzemmódban étkezünk. ","shortLead":"Emlékszik, mit evett utoljára? Gundel-somlóit? Sajtos stanglit? Szalámis pizzát? Emlékszik, hogy milyen volt az íze...","id":"20190317_Az_vagy_ahogy_eszel__ez_a_mindful_eating","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8ec0ba9-db84-4049-9dc1-f07d0edf6688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268584fa-9371-4d6d-bf60-51e5c1a31650","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190317_Az_vagy_ahogy_eszel__ez_a_mindful_eating","timestamp":"2019. március. 17. 20:15","title":"Az vagy, ahogy eszel – ez a mindful eating","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bfdd1d-9c4a-4dc8-8625-2b181c40fdc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először szólalt meg a Facebook azóta, hogy múlt hét pénteken 49 embert öltek meg a támadók az új-zélandi Christcurchben.","shortLead":"Először szólalt meg a Facebook azóta, hogy múlt hét pénteken 49 embert öltek meg a támadók az új-zélandi Christcurchben.","id":"20190318_facebook_uj_zeland_tomeggyilkossag_terrortamadas_elo_facebook_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50bfdd1d-9c4a-4dc8-8625-2b181c40fdc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebbe8c9-a961-4f23-99ca-6550e9f83ff2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_facebook_uj_zeland_tomeggyilkossag_terrortamadas_elo_facebook_video","timestamp":"2019. március. 18. 09:33","title":"Tömeggyilkosság Új-Zélandon: 1,5 millió videót törölt a Facebook, 1,2 milliót a feltöltés pillanatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdb8049-7d0b-4311-98b9-96ef2d82ef7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az R - KORD Építőipari Kft. szerződésállományának értéke 20,3 milliárd forinttal bővült július óta. A vasúti beruházásokra hatalmas összeget fordít Magyarország, részben uniós forrásból.","shortLead":"Az R - KORD Építőipari Kft. szerződésállományának értéke 20,3 milliárd forinttal bővült július óta. A vasúti...","id":"20190318_Aranybanya_Meszaros_vasutepito_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cdb8049-7d0b-4311-98b9-96ef2d82ef7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f85cdba-4b25-4b62-895b-62337812a03c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190318_Aranybanya_Meszaros_vasutepito_cege","timestamp":"2019. március. 18. 14:48","title":"Aranybánya Mészáros vasútépítő cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704a90f6-dd44-4378-bbe1-301cf76afa6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190318_Beaking_Brusszelbe_ment_a_fiatal_par_kormany_plakatjairol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=704a90f6-dd44-4378-bbe1-301cf76afa6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac9b4df-4054-427f-8e80-bba4555aae2e","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Beaking_Brusszelbe_ment_a_fiatal_par_kormany_plakatjairol","timestamp":"2019. március. 18. 13:12","title":"Breaking: Brüsszelbe ment a fiatal pár a kormány plakátjairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]