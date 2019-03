Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0264c07-9b8b-47fc-a2c3-eaa991e0d5a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kínálat egyre szűkösebb és drágább, a kereslet viszont évek óta nem látott szintre esett vissza.","shortLead":"A kínálat egyre szűkösebb és drágább, a kereslet viszont évek óta nem látott szintre esett vissza.","id":"20190318_Drasztikus_dragulas_az_ujlakasok_tobb_mint_felet_araztak_at_telen_es_vastagon_fogott_a_ceruzajuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0264c07-9b8b-47fc-a2c3-eaa991e0d5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cb4e19-f754-4276-a465-e411e98b4dbe","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190318_Drasztikus_dragulas_az_ujlakasok_tobb_mint_felet_araztak_at_telen_es_vastagon_fogott_a_ceruzajuk","timestamp":"2019. március. 18. 14:01","title":"Drasztikus drágulás: az új lakások több mint felét árazták át télen, és vastagon fogott a ceruzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e65803a-4cee-4601-8b1a-d4cf8f72b7e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a Válasz Online-nak Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija. Szerinte a Jobbik ugyanaz maradt, a baloldal és véleményformálói nagy hibát követtek el, amikor kiengedték a karanténból. Ezért a baloldal és a Jobbik összefogását meg kell akadályozni, az ugyanis káros a zsidóságnak, ezt képviselik az EMIH-hez kapcsolható médiumok, a 168 Óra és a Klubrádió. Manfred Weber \"performansza a Dohány utcai zsinagógában pedig nem tett jót a magyarországi zsidóknak.","shortLead":"Interjút adott a Válasz Online-nak Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija...","id":"20190320_Koves_Slomo_rabbi_A_baloldal_es_a_Jobbik_osszefogasa_karos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e65803a-4cee-4601-8b1a-d4cf8f72b7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8271bf6-6d0a-4ea7-a8ac-72a758246b88","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Koves_Slomo_rabbi_A_baloldal_es_a_Jobbik_osszefogasa_karos","timestamp":"2019. március. 20. 11:44","title":"Köves Slomó rabbi: A baloldal és a Jobbik összefogása káros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3648b30-bc45-46b1-8a85-61a72ab66840","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég veszélyes helyzet alakult ki múlt hét végén a szlovákiai síterep közelében, mert klasszikus módon tehetetlenül csúsztak egymásba az autók a lefagyott úton. ","shortLead":"Elég veszélyes helyzet alakult ki múlt hét végén a szlovákiai síterep közelében, mert klasszikus módon tehetetlenül...","id":"20190319_tatra_autos_video_chopok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3648b30-bc45-46b1-8a85-61a72ab66840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7ee05b-1e15-485f-be49-7c07631661b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_tatra_autos_video_chopok","timestamp":"2019. március. 19. 14:23","title":"Videó: magyar autósok is tehetetlenül csúsztak egymásba a Chopokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848ab5e6-14ae-4955-a59c-4ebb43606cea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk a pletykáknak, a ZTE is a teljes előlapi kijelzőre törekszik, és ezt most néhány renderelt kép is megerősíti.","shortLead":"Ha hihetünk a pletykáknak, a ZTE is a teljes előlapi kijelzőre törekszik, és ezt most néhány renderelt kép is...","id":"20190318_zte_axon_s_csusztathato_telefon_szelfikamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=848ab5e6-14ae-4955-a59c-4ebb43606cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6ce156-a4d1-41f2-9754-97ce5e19e95d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_zte_axon_s_csusztathato_telefon_szelfikamera","timestamp":"2019. március. 18. 15:33","title":"Trükkös módon dugná el a kamerákat a ZTE új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2758e4-4fdb-48f6-8d01-c9c155000234","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Takeda Cunekazu otthagyja a Japán Olimpiai Bizottság elnöki posztját és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot.","shortLead":"Takeda Cunekazu otthagyja a Japán Olimpiai Bizottság elnöki posztját és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot.","id":"20190319_korrupcioval_gyanusitjak_lemond_a_japan_olimpiai_bizottsag_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea2758e4-4fdb-48f6-8d01-c9c155000234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0fcc4f-6095-4d88-8282-b8d8e2b8d180","keywords":null,"link":"/sport/20190319_korrupcioval_gyanusitjak_lemond_a_japan_olimpiai_bizottsag_vezetoje","timestamp":"2019. március. 19. 09:04","title":"Korrupcióval gyanúsítják, lemond a japán olimpiai bizottság vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b06775-c536-474b-9184-4b8da5d4f37c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába javítottak ki egy kritikus sebezhetőséget a népszerű windowsos fájltömörítő alkalmazáson, több millió felhasználó lehet veszélyben.","shortLead":"Hiába javítottak ki egy kritikus sebezhetőséget a népszerű windowsos fájltömörítő alkalmazáson, több millió felhasználó...","id":"20190319_befoltozott_biztonsagi_res_winrar_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24b06775-c536-474b-9184-4b8da5d4f37c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8a2194-acd7-42db-827e-f380af235a41","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_befoltozott_biztonsagi_res_winrar_frissites","timestamp":"2019. március. 19. 19:03","title":"Van a gépén WinRAR? Akkor frissítse, ha jót akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742cb9ca-e68f-4311-81de-8eab8f240091","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szerkesztő-műsorvezető 71 évesen, hétfőn halt meg.","shortLead":"A szerkesztő-műsorvezető 71 évesen, hétfőn halt meg.","id":"20190319_Harom_eve_kuzdott_a_betegseggel_Balo_Gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=742cb9ca-e68f-4311-81de-8eab8f240091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e14553-bf97-4fb3-8ba7-0e278e2f6d90","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Harom_eve_kuzdott_a_betegseggel_Balo_Gyorgy","timestamp":"2019. március. 19. 06:49","title":"Három éve küzdött a betegséggel Baló György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ba226e-057f-46ef-9216-1bc9e1f09c1c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"John Bercow váratlanul nyilatkozatot tett az alsóházban.","shortLead":"John Bercow váratlanul nyilatkozatot tett az alsóházban.","id":"20190318_Brexit_a_brit_parlamenti_elnoktol_erkezett_az_ujabb_pofon_Theresa_Maynek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72ba226e-057f-46ef-9216-1bc9e1f09c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359db605-cf95-42d0-a0e4-9388ab59b507","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Brexit_a_brit_parlamenti_elnoktol_erkezett_az_ujabb_pofon_Theresa_Maynek","timestamp":"2019. március. 18. 17:14","title":"Brexit: a brit parlamenti elnöktől érkezett az újabb pofon Theresa May-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]