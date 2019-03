Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab76116b-50cf-4d25-9749-08ddae0b58ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Chris Pratt és Will Smith is több liter trutyit kapott a nyakába a Kids's Choice Award-díjátadóján. ","shortLead":"Chris Pratt és Will Smith is több liter trutyit kapott a nyakába a Kids's Choice Award-díjátadóján. ","id":"20190324_Kids_Choice_Award_slime","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab76116b-50cf-4d25-9749-08ddae0b58ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6d5e66-ec6a-4b35-8da4-7c6dec27ce00","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Kids_Choice_Award_slime","timestamp":"2019. március. 24. 13:37","title":"A szupersztárok sincsenek biztonságban a gálán, ahol gyerekek döntenek a nyertesekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ha valakinek a korábbi években keresett összeg alapján 2015-ben 143,6 ezer forint nyugdíj járt volna, az idén már majdnem 203 ezret kapna – ezt számította ki az Azénpénzem.hu. A nyugdíjszámítási szabályok miatt a \"régi nyugdíjasok\" egyre rosszabb helyzetbe kerülnek a \"friss nyugdíjasokkal\" szemben. Mire kell figyelni?","shortLead":"Ha valakinek a korábbi években keresett összeg alapján 2015-ben 143,6 ezer forint nyugdíj járt volna, az idén már...","id":"20190326_Nehany_nap_is_szamithat_sulyos_penzeket_bukhat_aki_rossz_idopontban_megy_nyugdijba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374236a0-2205-4e12-91b2-f4042a42758e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190326_Nehany_nap_is_szamithat_sulyos_penzeket_bukhat_aki_rossz_idopontban_megy_nyugdijba","timestamp":"2019. március. 26. 11:08","title":"Néhány nap is számíthat, súlyos pénzeket bukhat, aki rossz időpontban megy nyugdíjba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cace7308-08e0-4df7-be6b-3b823c3124d4","c_author":"Erste Bank","category":"brandcontent","description":"Hogyan érthetjük meg azt a folyamatot, amikor kamasz gyerekeink a család helyett \"más családokat\" keresnek magunknak, legyen az a focicsapat, egy zenekar, vagy baráti közösség? Miért fordulnak el a kamaszok egy időre a hagyományos családtól, mit kapnak más közösségekben, miért érzik azokat is családnak? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat Lauter Adrienn pszichológus segítségével.","shortLead":"Hogyan érthetjük meg azt a folyamatot, amikor kamasz gyerekeink a család helyett \"más családokat\" keresnek magunknak...","id":"20190325_erste_csalad_kamaszkor_pszichologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cace7308-08e0-4df7-be6b-3b823c3124d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c70fd7f-839a-4199-87b0-a3b30a6814ec","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190325_erste_csalad_kamaszkor_pszichologus","timestamp":"2019. március. 25. 08:30","title":"Mit tegyünk, amikor a kamasz \"más családot\" keres magának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa5ea36-cbee-4d9f-a346-4c75727cd43b","c_author":"","category":"itthon","description":"Visszaszorulóban van a veszélyes kór, ami a védőoltásoknak köszönhető az Emmi szerint.\r

\r

","shortLead":"Visszaszorulóban van a veszélyes kór, ami a védőoltásoknak köszönhető az Emmi szerint.\r

\r

","id":"20190325_Evente_600_magyar_lesz_tudobajos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaa5ea36-cbee-4d9f-a346-4c75727cd43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fca3f63-7269-44c9-898c-122704c03424","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Evente_600_magyar_lesz_tudobajos","timestamp":"2019. március. 25. 09:17","title":"Évente 600 magyar lesz tüdőbajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c13052-3652-405a-b51a-e15826930382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyféltájékoztatással, a panaszkezeléssel, de a számvitellel és a szerződési feltételekkel sem volt minden rendben a két biztosítónál.","shortLead":"Az ügyféltájékoztatással, a panaszkezeléssel, de a számvitellel és a szerződési feltételekkel sem volt minden rendben...","id":"20190325_Hatvanmillio_forintra_birsagolta_az_MNB_a_Magyar_Posta_biztositoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9c13052-3652-405a-b51a-e15826930382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f17849-bdba-4592-8faa-ad49a91096df","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Hatvanmillio_forintra_birsagolta_az_MNB_a_Magyar_Posta_biztositoit","timestamp":"2019. március. 25. 10:26","title":"Hatvanmillió forintra bírságolta az MNB a Magyar Posta biztosítóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d315eae-3514-4634-b1d8-03ed8cc41f0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindennapi módot választott a Samsung, hogy érzékeltesse, mennyire jó kamerákkal szerelték fel az S10 Plust.","shortLead":"Nem mindennapi módot választott a Samsung, hogy érzékeltesse, mennyire jó kamerákkal szerelték fel az S10 Plust.","id":"20190325_galaxy_s10_plus_nbc_tonight_show","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d315eae-3514-4634-b1d8-03ed8cc41f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34891986-5d49-4d47-9917-4c77e7ffc768","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_galaxy_s10_plus_nbc_tonight_show","timestamp":"2019. március. 25. 18:03","title":"Emeli a tétet a Samsung: egy egész tévéműsort az új Galaxy S10-zel forgatnak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eefd8ec-cef8-44a7-ab00-258e8f784af5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan állították le a nagy értékű Mercedes kupét a mozgássérülteknek fenntartott helyen.","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan állították le a nagy értékű Mercedes kupét a mozgássérülteknek fenntartott helyen.","id":"20190326_a_nap_fotoja_amg_merci_a_jachtkikoto_rokkantparkolojaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eefd8ec-cef8-44a7-ab00-258e8f784af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37319a79-752d-4adb-b7dd-2a155c9fedfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_a_nap_fotoja_amg_merci_a_jachtkikoto_rokkantparkolojaban","timestamp":"2019. március. 26. 06:41","title":"A nap fotója: AMG Merci a jachtkikötő rokkantparkolójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3c98a2-e662-4720-bb20-5d91e9704583","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Luke és Leia alakját cserélik le.","shortLead":"Luke és Leia alakját cserélik le.","id":"20190325_Ujranyomjak_a_Csillagok_haboruja_ikonikus_plakatjat__egy_kis_modositassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab3c98a2-e662-4720-bb20-5d91e9704583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de4f712-9550-4649-823e-e83cc3137008","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Ujranyomjak_a_Csillagok_haboruja_ikonikus_plakatjat__egy_kis_modositassal","timestamp":"2019. március. 25. 11:16","title":"Újranyomják a Csillagok háborúja ikonikus plakátját – egy kis módosítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]