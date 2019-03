Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbec5d44-392f-4487-b1de-97534a3d19ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azért nincs harag, ugye?!","shortLead":"Azért nincs harag, ugye?!","id":"20190325_mercedes_amg_g63_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbec5d44-392f-4487-b1de-97534a3d19ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53763263-71dd-44c4-9605-f45d27bb44d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_mercedes_amg_g63_baleset","timestamp":"2019. március. 25. 10:27","title":"Elvitte egy körre az esküvői autót, csatornában kötött ki a 40 milliós Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd993ca-fa27-4fad-b50d-133c0083a6cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a hétfői bejelentés után külön videókban mutatta meg, mire is lehet számítani az induló szolgáltatások esetében.","shortLead":"Az Apple a hétfői bejelentés után külön videókban mutatta meg, mire is lehet számítani az induló szolgáltatások...","id":"20190326_apple_bejelentes_apple_news_plus_apple_arcade_apple_card_hitelkartya_bejelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bd993ca-fa27-4fad-b50d-133c0083a6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84d71e3-35fe-49e3-956f-f1f57ea1466a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_apple_bejelentes_apple_news_plus_apple_arcade_apple_card_hitelkartya_bejelentes","timestamp":"2019. március. 26. 12:03","title":"Videó: Itt az Apple összes fontos hétfői bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96202a0-4e79-4381-8962-45a3485fcd9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatvanötezer forintos számla miatt panaszkodott egy ügyfél, aki hivatalos felszólítást kapott egy szegedi temetőgondnokságtól, hogy fizesse be a bérleti díjat szerettei nyughelyéért, mert különben a sír „újratemethetővé válik”. 