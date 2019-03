Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Késéssel ugyan, de megünnepelték a metróállomás elromlott ajtajának \"születésnapját\".\r

","shortLead":"Késéssel ugyan, de megünnepelték a metróállomás elromlott ajtajának \"születésnapját\".\r

","id":"20190331_szell_kalman_ter_nyithatatlan_ajto_metroallomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b5cbf3-3d41-4f30-ae89-e82cecb3042a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_szell_kalman_ter_nyithatatlan_ajto_metroallomas","timestamp":"2019. március. 31. 12:45","title":"Tortát vittek a nyithatatlan ajtónak a Széll Kálmán térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e5e469-7f91-4213-9bb3-dd8daafdd44d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közúti baleset gondatlan okozása esetén akár három év szabadságvesztés is kiszabható.","shortLead":"Közúti baleset gondatlan okozása esetén akár három év szabadságvesztés is kiszabható.","id":"20190330_Loves_Andras_balesetet_buntetoeljaras_kereteben_vizsgalja_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29e5e469-7f91-4213-9bb3-dd8daafdd44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00905313-33dc-4718-a0fe-1398230d475c","keywords":null,"link":"/elet/20190330_Loves_Andras_balesetet_buntetoeljaras_kereteben_vizsgalja_a_rendorseg","timestamp":"2019. március. 30. 07:57","title":"Lovasi András balesetét büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a72b3fc-ea45-40ae-8a0f-d5184a12d074","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Feltehetően a vikingek korából (793-1066) származó hajót találtak a földbe temetve Oslo közelében – közölték norvég illetékesek. A hajót földradarral fedezték föl.","shortLead":"Feltehetően a vikingek korából (793-1066) származó hajót találtak a földbe temetve Oslo közelében – közölték norvég...","id":"20190331_viking_hajo_fold_alatt_oslo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a72b3fc-ea45-40ae-8a0f-d5184a12d074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7884a28b-1dee-4c6c-a7f4-a4be90ffd060","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_viking_hajo_fold_alatt_oslo","timestamp":"2019. március. 31. 16:33","title":"A radar szúrta ki: nagy viking hajót találtak a föld alá temetve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d5395f-d4ff-463a-b5e9-2ffd85864df6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eladja a saját részvényeinek egy részét az egyik legkedveltebb pénzátutalási startup, az észt alapítású TransferWise. A cég értéke 4 milliárd dollárra ugorhat.","shortLead":"Eladja a saját részvényeinek egy részét az egyik legkedveltebb pénzátutalási startup, az észt alapítású TransferWise...","id":"20190331_Ujabb_forrasbevonasra_keszul_a_TransferWise","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48d5395f-d4ff-463a-b5e9-2ffd85864df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde561b9-26cd-408b-9d2f-066993cf3f9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_Ujabb_forrasbevonasra_keszul_a_TransferWise","timestamp":"2019. március. 31. 15:26","title":"Újabb forrásbevonásra készül a TransferWise","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb5caa3-424b-4f70-8dbc-62e23d52237d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Magyar fiatalok is csatlakoztak a nemzetközi mozgalomhoz, minden pénteken tüntetnek a klímaváltozás elleni globális intézkedéseket követelve.","shortLead":"Magyar fiatalok is csatlakoztak a nemzetközi mozgalomhoz, minden pénteken tüntetnek a klímaváltozás elleni globális...","id":"201913_felnottkent_ehezni_fogunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eb5caa3-424b-4f70-8dbc-62e23d52237d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e44157a-c87b-49d9-b7a7-1506590aa6f6","keywords":null,"link":"/elet/201913_felnottkent_ehezni_fogunk","timestamp":"2019. március. 30. 13:00","title":"\"Az iskolában nem tanították meg, hogy felnőttként éhezni fogunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4972b4e-1df2-4900-b15a-71a197efdcab","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A portugál Sporting CP-t verték szombaton.","shortLead":"A portugál Sporting CP-t verték szombaton.","id":"20190330_Kezilabda_BL_negyeddontos_a_Veszprem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4972b4e-1df2-4900-b15a-71a197efdcab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756759d3-3f79-400f-ba98-3373a7f0b3e3","keywords":null,"link":"/sport/20190330_Kezilabda_BL_negyeddontos_a_Veszprem","timestamp":"2019. március. 30. 19:36","title":"Kézilabda BL: negyeddöntős a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531a7c94-9a64-4fcb-8382-11a878ab4045","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már csak a harmadik helyért játszhatnak a magyar hölgyek.","shortLead":"Már csak a harmadik helyért játszhatnak a magyar hölgyek.","id":"20190330_Kikaptak_a_magyar_vizipolosok_az_oroszoktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=531a7c94-9a64-4fcb-8382-11a878ab4045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb04c336-7947-4597-936d-26b227146532","keywords":null,"link":"/sport/20190330_Kikaptak_a_magyar_vizipolosok_az_oroszoktol","timestamp":"2019. március. 30. 18:58","title":"Kikaptak a magyar vízipólósok az oroszoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9324882d-4e81-41b1-bda2-3bff881e18e1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az úgynevezett thermopoliumban meleg ételeket is kínáltak, és igen elterjedtek voltak. ","shortLead":"Az úgynevezett thermopoliumban meleg ételeket is kínáltak, és igen elterjedtek voltak. ","id":"20190329_Freskok_diszitettek_a_Pompejiben_talalt_gyorsettermet__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9324882d-4e81-41b1-bda2-3bff881e18e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcc3ac8-7bb4-46ae-9022-87ae74269bc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_Freskok_diszitettek_a_Pompejiben_talalt_gyorsettermet__foto","timestamp":"2019. március. 29. 19:33","title":"Freskók díszítették a Pompejiben talált gyorséttermet – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]