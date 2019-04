Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea5453a1-e6bc-441d-959e-99ca6f4e9bc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök utazott, Karácsony bevallott, az ellenzék mintha ismét önmagát nyírná ki. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"A miniszterelnök utazott, Karácsony bevallott, az ellenzék mintha ismét önmagát nyírná ki. Ez a hvg.hu heti...","id":"20190331_Nincs_itthon_Orban_cincognak_az_egerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea5453a1-e6bc-441d-959e-99ca6f4e9bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec61bf7c-91ad-401e-807d-c8ff45561faf","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_Nincs_itthon_Orban_cincognak_az_egerek","timestamp":"2019. március. 31. 12:30","title":"Nincs itthon Orbán, cincognak az egerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kaméleon Dizájn Kft. több tízmilliónyi reklámmegrendelést kapott Debrecentől, a szerződések jelentős részét akkor írták alá, amikor Kósa Lajos a város polgármestere volt. ","shortLead":"A Kaméleon Dizájn Kft. több tízmilliónyi reklámmegrendelést kapott Debrecentől, a szerződések jelentős részét akkor...","id":"20190331_Kosa_Lajos_edesanyjanak_uj_reklamcege_korabban_tobb_tizmillionyit_tejelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187e9b21-4662-4f63-b71e-abb1ee22621e","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_Kosa_Lajos_edesanyjanak_uj_reklamcege_korabban_tobb_tizmillionyit_tejelt","timestamp":"2019. március. 31. 17:29","title":"Kósa Lajos édesanyjának új reklámcége korábban több tízmilliónyit tejelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő, eddig háromszor elutasított hivatalos megállapodás négy alternatívájáról vitázik és szavaz hétfő éjjel a londoni alsóház. A szavazások eredménye közép-európai idő szerint 23 óra után várható.","shortLead":"A brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő, eddig háromszor elutasított hivatalos megállapodás négy...","id":"20190401_brexit_brit_parlament_alternativ_javaslatok_london","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6482d0ea-339d-401b-a794-f6c489801a34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_brexit_brit_parlament_alternativ_javaslatok_london","timestamp":"2019. április. 01. 19:38","title":"Brexit: négy forgatókönyvről szavaz a brit parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64706049-956b-432c-9b70-235d3176a2d5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Dumbó című élőszereplős, elefántos családi film a várakozásoktól messze elmaradva, mindössze 45 millió dolláros (12,3 milliárd forint) jegyárbevétellel nyerte az észak-amerikai mozis hétvégét - írta a Variety.com iparági becslésekre hivatkozva.","shortLead":"A Dumbó című élőszereplős, elefántos családi film a várakozásoktól messze elmaradva, mindössze 45 millió dolláros (12,3...","id":"20190331_A_Dumbo_a_varakozasoktol_messze_elmaradva_nyerte_a_mozis_hetveget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64706049-956b-432c-9b70-235d3176a2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aeab16c-7040-47a5-9801-fa14387a15ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190331_A_Dumbo_a_varakozasoktol_messze_elmaradva_nyerte_a_mozis_hetveget","timestamp":"2019. március. 31. 21:09","title":"A Dumbó a várakozásoktól messze elmaradva nyerte a mozis hétvégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117b3a0d-6b53-499c-926e-25c4dec0981c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Föld óráját szervező Természetvédelmi Világalap (WWF) minden év márciusának utolsó szombatján, az óraátállítás előtti estén arra kéri a mozgalom támogatóit, hogy egy órára kapcsolják le a felesleges lámpákat és elektromos berendezéseket. A szimbolikus lekapcsolás célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az éghajlatváltozásra, valamint a természeti értékek megőrzésének fontosságára és a fenntartható életmódra. Nézze meg, mi történt a budapesti Duna-parton és Gyöngyösön, a Szent Bertalan-templomnál.","shortLead":"A Föld óráját szervező Természetvédelmi Világalap (WWF) minden év márciusának utolsó szombatján, az óraátállítás előtti...","id":"20190330_A_Fold_oraja_elott_es_alatt__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117b3a0d-6b53-499c-926e-25c4dec0981c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59139aed-60b7-434c-be66-c782466b9a9b","keywords":null,"link":"/elet/20190330_A_Fold_oraja_elott_es_alatt__fotok","timestamp":"2019. március. 30. 21:59","title":"A Föld órája előtt és alatt - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c46f0e2-5a30-44bc-a64c-7430d3e5876f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legegyszerűbb módja valakit egy traffipaxfotóval megkérni, nem?","shortLead":"A legegyszerűbb módja valakit egy traffipaxfotóval megkérni, nem?","id":"20190401_Objektiv_felelosseggel_kerte_meg_a_baratnoje_kezet_egy_kreativ_autos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c46f0e2-5a30-44bc-a64c-7430d3e5876f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cdd6ca-94d7-47c0-84bf-bf7082d37121","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_Objektiv_felelosseggel_kerte_meg_a_baratnoje_kezet_egy_kreativ_autos","timestamp":"2019. április. 01. 12:22","title":"Objektív felelősséggel kérte meg a barátnője kezét egy kreatív autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de4bf96-79fa-43ff-a93d-98c1ceb577a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kobza Miklóst, az MTVA korábbi kommunikációs vezetőjét tavaly november óta foglalkoztatja az intézmény havi bruttó 700 ezer forintos megbízási díjért.","shortLead":"Kobza Miklóst, az MTVA korábbi kommunikációs vezetőjét tavaly november óta foglalkoztatja az intézmény havi bruttó 700...","id":"20190401_kobza_miklos_szegedi_egyetem_megbizasi_szerzodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2de4bf96-79fa-43ff-a93d-98c1ceb577a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a9e900-636f-49a7-8538-13560b221110","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_kobza_miklos_szegedi_egyetem_megbizasi_szerzodes","timestamp":"2019. április. 01. 15:59","title":"Havi 700 ezerért dolgozik a szegedi egyetemen Habony egyik embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6828b9c0-6e06-4b02-af50-da83ceb81979","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban a TV2-t is elmeszelte a bíróság az ételhordós ügyben.\r

","shortLead":"Korábban a TV2-t is elmeszelte a bíróság az ételhordós ügyben.\r

","id":"20190331_varju_laszlo_dk_ellenzek_bableves_etelhordo_tv2_origo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6828b9c0-6e06-4b02-af50-da83ceb81979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e9b068-f393-408b-a337-e987c60a47a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_varju_laszlo_dk_ellenzek_bableves_etelhordo_tv2_origo","timestamp":"2019. március. 31. 13:15","title":"Az Origo ellen is megnyerte a bableveses pert a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]