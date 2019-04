Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf4ceddc-e52f-4d63-a199-fc838398cf55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a szabályokat szerencsére sokan betartják, mégis nem kevesen vannak, akik megpróbálnak valamilyen veszélyes tárgyat feljuttatni egy repülőre. A Közlekedésbiztonsági Hivatal (TSA) egy amerikai reptéren elkobzott tárgyakról közölt most összeállítást. ","shortLead":"Bár a szabályokat szerencsére sokan betartják, mégis nem kevesen vannak, akik megpróbálnak valamilyen veszélyes tárgyat...","id":"20190401_repteri_utas_elkobzott_lefoglalt_targyak_tiltott_targyak_a_repulon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf4ceddc-e52f-4d63-a199-fc838398cf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53f5ecf-8c2e-4ad6-9831-3346d6dc44e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_repteri_utas_elkobzott_lefoglalt_targyak_tiltott_targyak_a_repulon","timestamp":"2019. április. 01. 16:33","title":"Elakad a szava, ha meglátja, mi mindent koboztak már el az utasoktól a repülőtéren – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8903cb58-e7d1-4052-84ec-8029991d3e21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kongói Demokratikus Köztársaságban nagyjából nyolc hónapja pusztít a járvány – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn. ","shortLead":"A Kongói Demokratikus Köztársaságban nagyjából nyolc hónapja pusztít a járvány – közölte az Egészségügyi Világszervezet...","id":"20190402_ebolajarvany_kongo_who","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8903cb58-e7d1-4052-84ec-8029991d3e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220015df-8436-4d32-9958-1f2760038140","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_ebolajarvany_kongo_who","timestamp":"2019. április. 02. 06:05","title":"Megdöbbentően gyorsan kezdett terjedni az ebola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c40fd53-0d03-4aba-b734-24586f61843e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Figyelmeztetést adott ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), ugyanis kezdődik az autók visszapillantó tükrével is \"harcot\" vívó madarak időszaka. Az egyesület szerint a folyamatos kopogtatás sokakat zavarhat, emellett a madarak meg is sérülhetnek. ","shortLead":"Figyelmeztetést adott ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), ugyanis kezdődik az autók...","id":"20190402_tukorkepukre_tamado_madarak_idoszaka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c40fd53-0d03-4aba-b734-24586f61843e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7832ebc7-2670-4fdb-ad08-bfccd6d629b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_tukorkepukre_tamado_madarak_idoszaka","timestamp":"2019. április. 02. 15:33","title":"Jön a tükörképükre támadó madarak időszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea46f409-2fda-47cc-83df-76d6c7d94932","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A marseille-i versenyen elért időeredményei alapján úgy érzi Hosszú Katinka, hogy jó úton halad a céljai felé. A háromszoros olimpiai bajnok úszó azt viszont pofonnak élte meg, hogy a világbajnokság válogatóversenyét jelentő országos bajnokságon az egyik kedvenc számában, 200 pillangón nem sikerült megszereznie az indulási jogot.","shortLead":"A marseille-i versenyen elért időeredményei alapján úgy érzi Hosszú Katinka, hogy jó úton halad a céljai felé...","id":"20190402_hosszu_katinka_uszas_orszagos_bajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea46f409-2fda-47cc-83df-76d6c7d94932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8b40ca-2637-46b7-8143-de3eaaf3351b","keywords":null,"link":"/sport/20190402_hosszu_katinka_uszas_orszagos_bajnoksag","timestamp":"2019. április. 02. 14:43","title":"Hosszú Katinka: Amikor kell, robot akarok lenni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa18ab3-3837-4895-933d-d16660282ade","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Mirko Alilovic a gólgyártásba is besegített a csapatának. ","shortLead":"Mirko Alilovic a gólgyártásba is besegített a csapatának. ","id":"20190331_mirko_alilovic_gol_szeged_wisla_plock_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aa18ab3-3837-4895-933d-d16660282ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa8dd0e-f71c-44a3-81ec-ea34465f9730","keywords":null,"link":"/sport/20190331_mirko_alilovic_gol_szeged_wisla_plock_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. március. 31. 21:36","title":"Négy éve nem lőtt ilyen gólt a szegedi kézikapus – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6ed26e-d2a5-41f5-8182-f793fb03de9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állami hátterű Aurus az orosz piac mellett a világ egyéb részein is ismert és elismert márkává kíván válni. Ebben most a versenysportot hívják segítségül.","shortLead":"Az állami hátterű Aurus az orosz piac mellett a világ egyéb részein is ismert és elismert márkává kíván válni. Ebben...","id":"20190402_putyin_orosz_luxusautomarkaja_le_manst_is_meghoditja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d6ed26e-d2a5-41f5-8182-f793fb03de9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07097fa5-7cb6-4841-8691-9a5f8bc2025a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_putyin_orosz_luxusautomarkaja_le_manst_is_meghoditja","timestamp":"2019. április. 02. 13:21","title":"Putyin orosz luxusautó-márkája Le Mans-t is meghódítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár szavakban a kormányzat hitet tesz a hazai kkv-k támogatása mellett, az uniós támogatásból finanszírozott közbeszerzések 39 százalékát nem magyar cégek nyerik el.","shortLead":"Bár szavakban a kormányzat hitet tesz a hazai kkv-k támogatása mellett, az uniós támogatásból finanszírozott...","id":"20190401_Osztrak_cegeknek_is_jo_uzlet_a_magyar_unios_tagsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed03d26-77ab-43ce-9a75-d93ced378952","keywords":null,"link":"/kkv/20190401_Osztrak_cegeknek_is_jo_uzlet_a_magyar_unios_tagsag","timestamp":"2019. április. 01. 13:27","title":"Osztrák cégeknek is jó üzlet a magyar uniós tagság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3faacfb6-9b29-4bf3-85be-92a37d61df8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a múltban kipróbálta a kábítószert, nem értette, hogy miért került képbe a nyomozás során.","shortLead":"Bár a múltban kipróbálta a kábítószert, nem értette, hogy miért került képbe a nyomozás során.","id":"20190402_Drograzzia_Arpa_Attila_otthona_hazkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3faacfb6-9b29-4bf3-85be-92a37d61df8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484d2346-1359-4ab0-886c-2d9aa2138a46","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Drograzzia_Arpa_Attila_otthona_hazkutatas","timestamp":"2019. április. 02. 10:26","title":"Drograzzia volt Árpa Attila otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]