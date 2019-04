Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli Magyar Nemzet írt arról korábban, hogy egyes kiemelt szakokon haladékot kaphatnak a diákok. Megkérdeztük az Emmit, igaz-e, amiről a lap ír. ","shortLead":"A kormányközeli Magyar Nemzet írt arról korábban, hogy egyes kiemelt szakokon haladékot kaphatnak a diákok...","id":"20190401_Nyelvvizsgaszigor_az_Emmi_szerint_nem_varhato_lazitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce34b1b-edb5-4769-bd8b-8cb4235aab7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Nyelvvizsgaszigor_az_Emmi_szerint_nem_varhato_lazitas","timestamp":"2019. április. 01. 20:45","title":"Nyelvvizsgaszigor: az Emmi szerint nem várható lazítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adace208-78cd-4ade-b07f-81738f244c5a","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Forrósodik a választási kampány itthon és a határon túl is: Orbán Viktor tegnap nemcsak gazdasági kérdésekről, hanem közös EP-kampányról is tárgyalt az Európai Néppárt magyar tagszervezeteivel. A színfalak mögött pedig már készülnek a Bölcsek Tanácsának fogadására: rekordidő alatt készült el az a 130 oldalas dokumentum, amivel a még nem is létező vádakra akar reagálni a magyar kormánypárt. ","shortLead":"Forrósodik a választási kampány itthon és a határon túl is: Orbán Viktor tegnap nemcsak gazdasági kérdésekről, hanem...","id":"20190402_erdelyi_kampannyal_erositeni_helyzetet_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adace208-78cd-4ade-b07f-81738f244c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e283e4d8-5e0c-4c7a-833a-e402d4c6d2d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_erdelyi_kampannyal_erositeni_helyzetet_a_Fidesz","timestamp":"2019. április. 02. 06:30","title":"Erdélyi kampánnyal erősítené helyzetét a Néppártban a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deef62fc-fae0-4368-aba2-e6db6f220731","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagykövetségének átköltöztetése helyett csupán kereskedelmi képviseletet nyitott vasárnap Brazília Jeruzsálemben a dél-amerikai ország elnöke, Jair Bolsonaro izraeli látogatása során.","shortLead":"Nagykövetségének átköltöztetése helyett csupán kereskedelmi képviseletet nyitott vasárnap Brazília Jeruzsálemben...","id":"20190331_Brazilia_nagykovetsege_csak_kereskedelmi_kepviseletet_nyitott_Jeruzsalemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deef62fc-fae0-4368-aba2-e6db6f220731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1c0aa2-6400-4e43-964c-01592ef46955","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Brazilia_nagykovetsege_csak_kereskedelmi_kepviseletet_nyitott_Jeruzsalemben","timestamp":"2019. március. 31. 21:51","title":"Brazília nagykövetsége csak kereskedelmi képviseletet nyitott Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b390f978-3d83-4fd4-a599-30529350d21f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Háromhetes túra a Nílus mentén, több mint 2500 megtett kilométer, átkelés a sivatagon 51 Celsius-fokos hőségben, éjszakázás a gízai nagy piramis belsejében, egy földalatti sírkamrarendszer bejárása – erre a nem mindennapi kalandra invitálja a nézőket Sir Ranulph Fiennes felfedező és unokatestvére, Joseph Fiennes a National Geographic új sorozatában.","shortLead":"Háromhetes túra a Nílus mentén, több mint 2500 megtett kilométer, átkelés a sivatagon 51 Celsius-fokos hőségben...","id":"20190331_national_geographic_egyiptomban_sir_ranulph_fiennes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b390f978-3d83-4fd4-a599-30529350d21f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e7a5df-132b-4203-85dd-12368e3aa3b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_national_geographic_egyiptomban_sir_ranulph_fiennes","timestamp":"2019. március. 31. 13:03","title":"51 fokos hőség, földalatti sírok – igazi tudományos kaland kerül ma este adásba a Nat Geón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bd14f7-c947-4db1-8f89-07e0121afa21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Arab Liga tagállamainak vezetői vasárnapi, Tuniszban tartott csúcstalálkozójuk zárónyilatkozatában óva intenek minden országot attól, hogy kövessék Donald Trump amerikai elnök példáját a Golán-fennsík izraeli fennhatóságának elismerésében.","shortLead":"Az Arab Liga tagállamainak vezetői vasárnapi, Tuniszban tartott csúcstalálkozójuk zárónyilatkozatában óva intenek...","id":"20190331_Az_Arab_Liga_ova_int_a_Golanfennsik_izraeli_fennhatosaganak_elismeresetol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31bd14f7-c947-4db1-8f89-07e0121afa21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa809901-6039-4d97-8e88-63a06abac1c4","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Az_Arab_Liga_ova_int_a_Golanfennsik_izraeli_fennhatosaganak_elismeresetol","timestamp":"2019. március. 31. 21:27","title":"Az Arab Liga óva int a Golán-fennsík izraeli fennhatóságának elismerésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24877c3b-a05d-42ab-85a5-b6405706ca17","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hír Tv fideszes visszafoglalása óta viszont nem találkozott vele, pedig mint a 24.hu-nak adott interjúban mondta, lenne hozzá vagy ötezer kérdése.","shortLead":"A Hír Tv fideszes visszafoglalása óta viszont nem találkozott vele, pedig mint a 24.hu-nak adott interjúban mondta...","id":"20190401_Kalman_Olga_a_fel_karjat_adna_egy_Simicskainterjuert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24877c3b-a05d-42ab-85a5-b6405706ca17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820e1e93-b05e-4496-8a5b-e171830948dc","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Kalman_Olga_a_fel_karjat_adna_egy_Simicskainterjuert","timestamp":"2019. április. 01. 14:55","title":"Kálmán Olga a fél karját adná egy Simicska-interjúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a604e271-5215-4a59-af23-79e1fe0b06bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cserbenhagyásos gázolást történt szombaton éjjel. A gyanúsítottat sikerült elfognia a rendőrségnek.","shortLead":"Cserbenhagyásos gázolást történt szombaton éjjel. A gyanúsítottat sikerült elfognia a rendőrségnek.","id":"20190331_Reszeg_betepett_sofor_gazolt_halalra_ejjel_egy_fiatal_not_Szegeden_majd_ott_hagyta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a604e271-5215-4a59-af23-79e1fe0b06bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2ee360-48ec-46cc-8374-b6e4eeac7513","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_Reszeg_betepett_sofor_gazolt_halalra_ejjel_egy_fiatal_not_Szegeden_majd_ott_hagyta","timestamp":"2019. március. 31. 14:42","title":"Részeg, betépett sofőr gázolt halálra éjjel egy fiatal nőt Szegeden, majd ott hagyta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40953c4e-934b-433e-a3b7-358dc34cb6bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szaturnusz gyűrűi között keringő miniholdakról a Cassini űrszonda által szerzett információkat először mutatta be a NASA.","shortLead":"A Szaturnusz gyűrűi között keringő miniholdakról a Cassini űrszonda által szerzett információkat először mutatta be...","id":"20190331_szaturnusz_gyurui_miniholdak_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40953c4e-934b-433e-a3b7-358dc34cb6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294e37e8-1226-4bd3-b0f1-c8a6df82cee9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_szaturnusz_gyurui_miniholdak_nasa","timestamp":"2019. március. 31. 12:33","title":"Új képeket közölt a NASA a Szaturnusz gyűrűi között lakó miniholdakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]