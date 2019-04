Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebben a helyzetben túl egyértelmű szembefordulás lenne az Európai Néppárttal (EPP).","shortLead":"Ebben a helyzetben túl egyértelmű szembefordulás lenne az Európai Néppárttal (EPP).","id":"20190403_Nepszava_Nem_megy_el_Orban_Salviniek_szelsojobboldali_partalapitasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e4a2ba-f02f-4446-93c7-99f22efc1e94","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Nepszava_Nem_megy_el_Orban_Salviniek_szelsojobboldali_partalapitasara","timestamp":"2019. április. 03. 14:14","title":"Népszava: Nem megy el Orbán Salviniék szélsőjobboldali pártalapítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0fac6df-3d45-4293-8b1e-e9a85f9c0018","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ausztria felé tartott a sofőr, amikor az autó kigyulladt.","shortLead":"Ausztria felé tartott a sofőr, amikor az autó kigyulladt.","id":"20190404_porsche_m1_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0fac6df-3d45-4293-8b1e-e9a85f9c0018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9630ce6c-9572-4718-8755-430d824692c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_porsche_m1_autopalya","timestamp":"2019. április. 04. 12:33","title":"Teljesen kiégett egy Porsche az M1-esen – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az MNB mostani lépései még nem igazán fognak fájni a lakáshiteleseknek, de reménykedniük kell, hogy az alapkamat emelése még arrébb van.","shortLead":"Az MNB mostani lépései még nem igazán fognak fájni a lakáshiteleseknek, de reménykedniük kell, hogy az alapkamat...","id":"20190403_Kiszamoltak_mennyivel_nohetnek_a_hitelek_torlesztoreszletei_a_kamatemeles_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a56be0d8-6290-4e8d-ab4d-86eb8accb888","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190403_Kiszamoltak_mennyivel_nohetnek_a_hitelek_torlesztoreszletei_a_kamatemeles_utan","timestamp":"2019. április. 03. 05:36","title":"Kiszámolták, mennyivel nőhetnek a hitelek törlesztőrészletei a kamatemelés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ilyen zebra nagyon ritka, és most először sikerült lefotózni a vadonban.","shortLead":"Az ilyen zebra nagyon ritka, és most először sikerült lefotózni a vadonban.","id":"20190404_Szoke_zebrat_fotoztak_a_vadonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c567098c-6f17-47d7-a610-366cd814f910","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Szoke_zebrat_fotoztak_a_vadonban","timestamp":"2019. április. 04. 10:02","title":"Fogadjunk, nem látott még szőke zebrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 600 lóerős járművet rendszámtáblája alapján Passauban regisztrálták, ami a Népszava szerint azért is előnyös, mert így a büntetési csekkek valamivel lassabban érkeznek meg. ","shortLead":"A 600 lóerős járművet rendszámtáblája alapján Passauban regisztrálták, ami a Népszava szerint azért is előnyös, mert...","id":"20190403_Ez_lehet_az_oka_hogy_Tiborcz_egy_nemet_rendszamu_luxusterepjaroval_furikazik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad22816-cdb5-4325-ac31-b86a0739a7ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_Ez_lehet_az_oka_hogy_Tiborcz_egy_nemet_rendszamu_luxusterepjaroval_furikazik","timestamp":"2019. április. 03. 08:07","title":"Ez lehet az oka, hogy Tiborcz egy német rendszámú luxusterepjáróval furikázik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba70930-09f7-4bb5-830a-829590eb1b28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Izgalmas üldözésnek vetett véget a betonakadály.","shortLead":"Izgalmas üldözésnek vetett véget a betonakadály.","id":"20190404_Attorte_a_falat_az_Opel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ba70930-09f7-4bb5-830a-829590eb1b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768b3dc9-1d2d-497e-93d7-591ff5318558","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_Attorte_a_falat_az_Opel","timestamp":"2019. április. 04. 09:51","title":"Áttörte a falat az Opel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d5bdc5-729b-42d3-ad62-b2f7fc464f83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első informácók még egy 6,75 colos Note10-ről szóltak, a jelek szerint viszont lesz egy kisebb változat is.","shortLead":"Az első informácók még egy 6,75 colos Note10-ről szóltak, a jelek szerint viszont lesz egy kisebb változat is.","id":"20190403_samsung_galaxy_note10_okostelefon_androidos_mobil_kijelzo_merete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6d5bdc5-729b-42d3-ad62-b2f7fc464f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aeff7ca-d0e6-47e0-a95b-a573fa673987","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_samsung_galaxy_note10_okostelefon_androidos_mobil_kijelzo_merete","timestamp":"2019. április. 03. 17:33","title":"Érik a meglepetés: két Note10-et is piacra dobhat a Samsung, lesz belőle egy kisebb is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Polt Péter arra nem tért ki, hogy miért nem. ","shortLead":"Polt Péter arra nem tért ki, hogy miért nem. ","id":"20190402_Atvehette_vona_az_Eliosnyomozast_az_ugyeszseg_de_nem_tettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e334f6a-1436-485c-8aac-7b97d8d87d66","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Atvehette_vona_az_Eliosnyomozast_az_ugyeszseg_de_nem_tettek","timestamp":"2019. április. 02. 16:59","title":"Átvehette volna az Elios-nyomozást az ügyészség, de nem tette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]