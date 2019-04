Több mint 600 lóerős kétmotoros ez a némaság, amelyet most Dániában követett egy autós. Koppenhága utcáit és parkolóházát is megjárják a videó alatt, amelynek természetesen a leginkább érdekes pillanata a kocsi hangja, vagyis leginkább az a sci-fi zúgása, amelyet gyorsításkor kiad a kocsi.

A Taycanról már írtunk sokat, többek közt beszélgettünk a dizájnerével, a magyar Vara Péterrel is.

A Porsche Taycan meghajtásáról két villanymotor gondoskodik, melyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerekeket hajtja. Az összeteljesítmény meghaladja a 600 lóerőt, a működéshez szükséges energiát pedig egy nagyfeszültségű lítium-ion akkumulátorból nyeri az autó.

Miért van kipufogó egy elektromos Porschén? - Interjú Varga Péterrel, a Porsche vezető dizájnerével A Porsche 911-es talán az első sportautó, amiről az ember már gyerekkorában megtanulja, hogy néz ki, igazi ikon, komoly hagyományokkal. Tudták, hogy egy ideje már egy fiatal magyar dizájneren múlik az, hogy hogyan néznek ki ennek az ikonnak a frissebb modelljei?

Egy feltöltéssel több, mint 500 kilométert lehet majd megtenni a Taycannal, de a 800 V-os szupergyors töltőjével igen gyorsan fel lehet majd tölteni. A CCS csatlakozós és maximum 350 kW teljesítményű megoldás révén 15 perc alatt annyi energia tölthető a telepbe, hogy azzal mintegy 400 kilométernyi hatótávolságot lehet nyerni.

A top modelltípus ára 130 000 dollár fölött lehet, míg a belépő szint 90 000 dollár, ugyanakkor a Porsche közölte, hogy több mint 20 000 ember világszerte, már be is fizette a 2500 dolláros előleget a kocsira. És, ha minden igaz lesz belőle egy még nagyobb teljesítményű Taycan Turbo változat is.

