[{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Alkotmányellenesnek minősítették az abortuszt tiltó 1953-as törvényt. ","shortLead":"Alkotmányellenesnek minősítették az abortuszt tiltó 1953-as törvényt. ","id":"20190411_Evtizedek_utan_legalis_lehet_az_abortusz_DelKoreaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425d45b0-8943-4985-abcb-d24458fa164b","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Evtizedek_utan_legalis_lehet_az_abortusz_DelKoreaban","timestamp":"2019. április. 11. 09:07","title":"Évtizedek után legális lehet az abortusz Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Különös képet fest a világ legjobb kamerás telefonjainak rangsora: az első két helyen három Huawei mobil is található. A legjobb a március végén bemutatott, azóta piacra is került P30 Pro, amit leteszteltünk.","shortLead":"Különös képet fest a világ legjobb kamerás telefonjainak rangsora: az első két helyen három Huawei mobil is található...","id":"20190411_huawei_p30_pro_teszt_mobilfotozas_kamera_zoom_10x_50x_nagyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7b0832-1924-4dfb-aa3d-19e1e6f0febf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_huawei_p30_pro_teszt_mobilfotozas_kamera_zoom_10x_50x_nagyitas","timestamp":"2019. április. 11. 20:00","title":"Toronyóra lánccal: néhány éve még sci-fi volt a telefon, amit a Huawei most összerakott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden jel arra mutat, hogy visszarakja az üzenetküldés lehetőségét a fő alkalmazásába a Facebook, így a Messenger telepítése nélkül is lehet majd beszélgetni a másikkal. ","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy visszarakja az üzenetküldés lehetőségét a fő alkalmazásába a Facebook, így a Messenger...","id":"20190412_facebook_messenger_uzenetkuldes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53df2a82-fa8c-48c5-bd2a-e91e09e243f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_facebook_messenger_uzenetkuldes","timestamp":"2019. április. 12. 11:33","title":"Újít a Facebook, nem fog kelleni a Messenger, hogy az ismerőseivel chateljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ef2486-f8d8-42c0-8899-a87af7721378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavak szintjén a felcsúti Puskás Akadémia a Bajnokok Ligáját is háromszor megnyerte – a klub 2017/2018-as évkönyvében egymást érik a nagy szavak, a valóság ennél prózaibb, a szuperlatívuszokat csak a klubra fordított közpénzek mennyisége érdemli meg.\r

