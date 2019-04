Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb8e1d23-eea0-4cb8-a98a-6c641494cbbb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hiába a húsvét, a tojás ára mélypontra került, nem jó most tojóhibridnek lenni.","shortLead":"Hiába a húsvét, a tojás ára mélypontra került, nem jó most tojóhibridnek lenni.","id":"20190418_Kellemetlen_meglepetest_hozott_a_nyuszi_a_Tojasszovetsegnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb8e1d23-eea0-4cb8-a98a-6c641494cbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ed568d-76cc-4329-8ffd-177d0dcdaff0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190418_Kellemetlen_meglepetest_hozott_a_nyuszi_a_Tojasszovetsegnek","timestamp":"2019. április. 18. 07:10","title":"Kellemetlen meglepetést hozott a nyuszi a Tojásszövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több helyen két órát is kell várakozni.","shortLead":"Több helyen két órát is kell várakozni.","id":"20190419_Itt_a_husvet_bedugultak_a_hatarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334e548e-d324-48a3-961a-5bca43b4fc8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190419_Itt_a_husvet_bedugultak_a_hatarok","timestamp":"2019. április. 19. 11:09","title":"Itt a húsvét, bedugultak a határok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9345eb7-6d4f-47b2-a7f2-a7161b63e25a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiemelt beruházássá is nyilvánították a projektet, egy korábbi kormányhatározat azt is engedélyezi, hogy belül teljesen lerombolják a műemlék épületet. A Vörösmarty teret határoló háztömbben ötcsillagos szálloda, prémium lakóépületet, és üzletek is lesznek.","shortLead":"Kiemelt beruházássá is nyilvánították a projektet, egy korábbi kormányhatározat azt is engedélyezi, hogy belül teljesen...","id":"20190417_Otcsillagos_szallodat_epit_a_BDPST_Group_a_belvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9345eb7-6d4f-47b2-a7f2-a7161b63e25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46b14de-5048-4ba4-8fe1-4c73222419b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_Otcsillagos_szallodat_epit_a_BDPST_Group_a_belvarosban","timestamp":"2019. április. 17. 15:08","title":"Megkapta az engedélyt Tiborczék cége a Vörösmarty téri hotelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány nappal az ukrajnai elnökválasztás második fordulója előtt az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vizsgálni kezdte azokat a vádakat, melyek szerint a nyerésre álló elnökjelöltet, Volodimir Zelenszkijt a Kremlhez közeli személyek támogatják pénzzel. A vizsgálat akkor kezdődött, amikor a legutóbbi közvélemény-kutatás szerint Zelenszkijre a választók hetven százaléka voksolhat a vasárnapi döntő körben.","shortLead":"Néhány nappal az ukrajnai elnökválasztás második fordulója előtt az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vizsgálni kezdte...","id":"20190418_Utolso_ellentamadasba_kezdett_a_vesztesre_allo_ukran_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556e7f04-0184-4dde-bb31-0ea64ac2c60d","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Utolso_ellentamadasba_kezdett_a_vesztesre_allo_ukran_elnok","timestamp":"2019. április. 18. 09:45","title":"Utolsó ellentámadásba kezdett a vesztésre álló ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ea568c-67a1-4155-86c8-6f3309b8d982","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Frank Warrenre már több mint egymillióan bízták rá levelezőlapra írt titkaikat. Az általa kitalált, a művészet erejét és az online nyilvánosságot kombináló PostSecret rengeteg ember számára hozott megkönnyebbülést. A pécsi orvoskaron előadást tartó Warrennel többek között arról beszélgettünk, hogy mi a titkok szerepe egy olyan korban, ahol egyre inkább kirakatban éljük az életünket.","shortLead":"Frank Warrenre már több mint egymillióan bízták rá levelezőlapra írt titkaikat. Az általa kitalált, a művészet erejét...","id":"20190417_postsecret_frank_warren_interju_titkok_nyilvanossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7ea568c-67a1-4155-86c8-6f3309b8d982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8b031b-f146-4869-a1c3-441b47ce9ae8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_postsecret_frank_warren_interju_titkok_nyilvanossag","timestamp":"2019. április. 17. 20:00","title":"\"A titkaink hidak lehetnek saját magunkhoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f62232-dba9-402c-873a-9df3d97f7f36","c_author":"Pozsgai Rebeka, Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Az idei budapesti Fashion Weeken egyértelművé vált, kik lettek pár év alatt a meghatározó szereplői a magyar divatiparnak.","shortLead":"Az idei budapesti Fashion Weeken egyértelművé vált, kik lettek pár év alatt a meghatározó szereplői a magyar...","id":"201914_allami_divatugynokseg__orban_rahel__ujraszabas__furge_ujak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29f62232-dba9-402c-873a-9df3d97f7f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e539ce-74ca-4a05-a6bf-b777a9450ef0","keywords":null,"link":"/kkv/201914_allami_divatugynokseg__orban_rahel__ujraszabas__furge_ujak","timestamp":"2019. április. 19. 07:00","title":"Ömlik az állami pénz a divatiparba, amióta ott megjelent Orbán Ráhel és egy szűk baráti kör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművel Sándorfalváról Szegedre is elmentek, és a tanyavilágban is megjáratták. A kisvárosba visszatérve már a rendőrök várták őket. A \"kalandozást\" a lányok komolyabb baleset nélkül megúszták, de a busz oldalát végighúzták.","shortLead":"A járművel Sándorfalváról Szegedre is elmentek, és a tanyavilágban is megjáratták. A kisvárosba visszatérve már...","id":"20190417_Harom_bulibol_hazatero_lany_elvitt_egy_csuklos_buszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7369e04-00e0-4768-b1ac-e2e313fadb16","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_Harom_bulibol_hazatero_lany_elvitt_egy_csuklos_buszt","timestamp":"2019. április. 17. 16:30","title":"Három buliból hazatérő lány elvitt egy csuklós buszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456cfde0-cac2-420d-8301-4fc58199633d","c_author":"BI","category":"elet","description":"A legendás rajzfilmsorozat színházi adaptációja nyári hakniturné-műsornak jó lesz, hiszen ez a brand önmagában bevonzza a nézőket, de Nepp József és Romhányi József forog a sírjában. A Mézga család karaktereire alapozva egy rossz bohózatot hoztak össze.","shortLead":"A legendás rajzfilmsorozat színházi adaptációja nyári hakniturné-műsornak jó lesz, hiszen ez a brand önmagában bevonzza...","id":"20190417_Szarnyal_a_kedv_mint_a_kacsamadar__Rossz_kabareva_zullesztettek_a_Mezga_csaladot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=456cfde0-cac2-420d-8301-4fc58199633d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77d6316-ef71-4ae0-b883-06673202d2b2","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Szarnyal_a_kedv_mint_a_kacsamadar__Rossz_kabareva_zullesztettek_a_Mezga_csaladot","timestamp":"2019. április. 17. 14:00","title":"„Szárnyal a kedv, mint a kacsamadár” – Rossz kabarévá züllesztették a Mézga családot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]