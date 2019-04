Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b604b5e-d74e-4595-8774-1909e6b8a2a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komárom megyében zuhant le a gép. ","shortLead":"Komárom megyében zuhant le a gép. ","id":"20190420_Halalos_helikopterbaleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b604b5e-d74e-4595-8774-1909e6b8a2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c626b0f-313b-45b5-aa31-9c5268d7ed41","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Halalos_helikopterbaleset","timestamp":"2019. április. 20. 13:50","title":"Halálos helikopterbaleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kazahsztánba és Kínába utazik húsvét után Orbán Viktor.","shortLead":"Kazahsztánba és Kínába utazik húsvét után Orbán Viktor.","id":"20190420_Orban_tovabb_nyit_Kelet_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9373b06-e112-4f16-a4fb-099cd710409c","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Orban_tovabb_nyit_Kelet_fele","timestamp":"2019. április. 20. 10:05","title":"Orbán tovább nyit Kelet felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b41a1f-b3e1-403a-8aec-49fdf7391a09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Márciusban tovább csökkentek az autóeladások az Európai Unióban, így már zsinórban hetedik hónapja tart a világ egyik legnagyobb autópiacának zsugorodása.","shortLead":"Márciusban tovább csökkentek az autóeladások az Európai Unióban, így már zsinórban hetedik hónapja tart a világ egyik...","id":"20190421_A_Dacia_allva_hagyta_vetelytarsait_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b41a1f-b3e1-403a-8aec-49fdf7391a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76a90e6-8a63-41bc-ad51-481d40f79541","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_A_Dacia_allva_hagyta_vetelytarsait_Europaban","timestamp":"2019. április. 21. 16:23","title":"A Dacia állva hagyta vetélytársait Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549c64ee-cb22-4c15-8fdb-0adbc1a4cd70","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Egy ezüst- és két bronzérmet szereztek az U21-esek a Szumó Európa-bajnokságon.","shortLead":"Egy ezüst- és két bronzérmet szereztek az U21-esek a Szumó Európa-bajnokságon.","id":"20190420_Boldog_magyar_szumosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=549c64ee-cb22-4c15-8fdb-0adbc1a4cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162f051c-7597-4f5f-9b43-e5d114b4dd45","keywords":null,"link":"/sport/20190420_Boldog_magyar_szumosok","timestamp":"2019. április. 20. 12:25","title":"Boldog magyar szumósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286ff07a-062a-40c6-8cb4-31b2f0c5b05b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome 75 érkezésével megváltozik az inkognitó mód: a weboldalak nem tudják majd eldönteni, a hagyományos módon vagy „álruhában” keresték fel őket.","shortLead":"A Chrome 75 érkezésével megváltozik az inkognitó mód: a weboldalak nem tudják majd eldönteni, a hagyományos módon vagy...","id":"20190420_chrome_75_inkognito_mod_blokkolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=286ff07a-062a-40c6-8cb4-31b2f0c5b05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0b719d-1069-41a9-92f6-7dc2e14affa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190420_chrome_75_inkognito_mod_blokkolas","timestamp":"2019. április. 20. 08:03","title":"Változás jön a Chrome-ba: az inkognitó mód tényleg inkognitó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bf2c78-b404-47b9-a32a-bf193e723672","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Remek ötletnek tűnt autóból járókelőkre lövöldözni Tápióbicskén, most garázdaságért felelnek a törvény előtt a fiatalok.\r

\r

","shortLead":"Remek ötletnek tűnt autóból járókelőkre lövöldözni Tápióbicskén, most garázdaságért felelnek a törvény előtt...","id":"20190421_Airsoft_fegyverbol_lodozgettek_jarokelokre_szorakozasbol_autokazaskor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85bf2c78-b404-47b9-a32a-bf193e723672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8c0972-50d3-4fc6-b3e5-8f2d0fb5e3aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_Airsoft_fegyverbol_lodozgettek_jarokelokre_szorakozasbol_autokazaskor","timestamp":"2019. április. 21. 20:34","title":"Airsoft fegyverből lődözgettek járókelőkre szórakozásból autókázáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b491e0a-36d1-4534-9baa-1e15a2856d22","c_author":"Illényi Balázs","category":"kultura","description":"A HVG körképéből kiderült az is, hogy azoknak az íróknak a többsége, akik viszont fontosnak tartják jelenlétüket a neten, honlapjaikról átköltöztek a Facebookra.","shortLead":"A HVG körképéből kiderült az is, hogy azoknak az íróknak a többsége, akik viszont fontosnak tartják jelenlétüket...","id":"201916__iroi_honlapok__szimpla_dizajn__porosodo_portalok__rajongok_kernek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b491e0a-36d1-4534-9baa-1e15a2856d22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2055bbfc-0028-4b40-8e19-f39c23a800f1","keywords":null,"link":"/kultura/201916__iroi_honlapok__szimpla_dizajn__porosodo_portalok__rajongok_kernek","timestamp":"2019. április. 20. 20:00","title":"A magyar írók harmada online egyáltalán nem kommunikál a rajongókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c49c0f-e2c7-494b-9d35-584ca13b3b6e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az ünnepek idején nő a kereslet a minőségi termékek iránt – ezt a CBA kommunikációs igazgatója mint szakember nyilatkozta a köztévének, mely interjúról az MTI is megemlékezett. Akkor mi ideteszünk egy képet Rogán Cecíliáról, gondoljuk, nincs ellenükre. ","shortLead":"Az ünnepek idején nő a kereslet a minőségi termékek iránt – ezt a CBA kommunikációs igazgatója mint szakember...","id":"20190420_kozteve_cba_kereskedelem_termek_rogan_cecilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96c49c0f-e2c7-494b-9d35-584ca13b3b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd307d0-ae1e-4b04-a48e-56f35c174e2b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190420_kozteve_cba_kereskedelem_termek_rogan_cecilia","timestamp":"2019. április. 20. 14:55","title":"Ez a hír az ünnepek alatti kereskedelmi forgalomról szól, de mi Rogán Cecíliával illusztráljuk, mert csak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]