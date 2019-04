Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83bd6821-4e82-427c-911a-01551cc5a657","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sorozatban nyolcadik alkalommal nyerte meg a Juventus az olasz labdarúgó-bajnokságot, miután a 33. fordulóban szombat este hazai pályán hátrányból fordítva 2-1-re győzte le a Fiorentinát.","shortLead":"Sorozatban nyolcadik alkalommal nyerte meg a Juventus az olasz labdarúgó-bajnokságot, miután a 33. fordulóban szombat...","id":"20190420_Ujra_bajnok_a_Juve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83bd6821-4e82-427c-911a-01551cc5a657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453d6d9d-1cd9-4b1c-982d-c681eaa707b3","keywords":null,"link":"/sport/20190420_Ujra_bajnok_a_Juve","timestamp":"2019. április. 20. 20:31","title":"Újra bajnok a Juve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismeretlenek felgyújtották Oroszország legnagyobb zsidó tanintézményét, a moszkvai Tórát Hájím jesivát.","shortLead":"Ismeretlenek felgyújtották Oroszország legnagyobb zsidó tanintézményét, a moszkvai Tórát Hájím jesivát.","id":"20190419_Felgyujtottak_Oroszorszag_legnagyobb_zsido_tanintezmenyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92ebb73-ee4e-47ee-8713-ebc8a02da141","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_Felgyujtottak_Oroszorszag_legnagyobb_zsido_tanintezmenyet","timestamp":"2019. április. 19. 22:21","title":"Felgyújtották Oroszország legnagyobb zsidó tanintézményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Döntetlen a Serie A-ban, de mutatunk jobbat.","shortLead":"Döntetlen a Serie A-ban, de mutatunk jobbat.","id":"20190420_Nem_birt_a_Milan_a_Parmaval_es_Rogan_Cecilia_is_szeret_sportolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32137b5-919c-4b51-865b-7b583c8ab763","keywords":null,"link":"/sport/20190420_Nem_birt_a_Milan_a_Parmaval_es_Rogan_Cecilia_is_szeret_sportolni","timestamp":"2019. április. 20. 15:25","title":"Nem bírt a Milan a Parmával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04dceb36-cd8e-4aed-bd2a-5b52d49a0c6a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Újabb megbízás a T-Systemsnek a BKK-tól.","shortLead":"Újabb megbízás a T-Systemsnek a BKK-tól.","id":"20190420_400_millio_jegykiadokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04dceb36-cd8e-4aed-bd2a-5b52d49a0c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361b79e5-3731-4faf-9899-6f8f0f331532","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190420_400_millio_jegykiadokra","timestamp":"2019. április. 20. 13:10","title":"400 millió jegykiadókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b604b5e-d74e-4595-8774-1909e6b8a2a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komárom megyében zuhant le a gép. ","shortLead":"Komárom megyében zuhant le a gép. ","id":"20190420_Halalos_helikopterbaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b604b5e-d74e-4595-8774-1909e6b8a2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c626b0f-313b-45b5-aa31-9c5268d7ed41","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Halalos_helikopterbaleset","timestamp":"2019. április. 20. 13:50","title":"Halálos helikopterbaleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77a76a1-735c-4f3f-a757-a87d34aefb98","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A stressz alapvetően mindig is az emberi túlélést szolgálta, egészen addig, amíg a stresszes állapotoknak volt eleje, közepe és vége. Viszont manapság mintha nem találnánk a kikapcsoló gombot. Állandó feszültségben élünk, holott már néhány, a napirendünkbe könnyedén beépíthető szokással újra átvehetjük az uralmat az életünk felett.","shortLead":"A stressz alapvetően mindig is az emberi túlélést szolgálta, egészen addig, amíg a stresszes állapotoknak volt eleje...","id":"sedacurforte_20190419_Hetkoznapi_stresszkezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f77a76a1-735c-4f3f-a757-a87d34aefb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cfcf1d-750e-44ee-b70f-872d9445c85c","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20190419_Hetkoznapi_stresszkezeles","timestamp":"2019. április. 19. 21:30","title":"Hétköznapi stresszkezelés: trükkök és praktikák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"700824a1-1efb-4137-acc6-27916e1dea51","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"aaf8ec11-e0a6-4b45-8a32-b4ed5b4b5558","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Kinek a zsenije? A mester halálának 500. évfordulóján a legnagyobb kiállítást a Louvre szervezi, de sokáig kérdéses volt, kap-e ehhez képeket Olaszországból.","shortLead":"Kinek a zsenije? A mester halálának 500. évfordulóján a legnagyobb kiállítást a Louvre szervezi, de sokáig kérdéses...","id":"201916__leonardoev__festmenydiplomacia__franciaolasz_vita__zsenikerdes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaf8ec11-e0a6-4b45-8a32-b4ed5b4b5558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6d4c4d-96a6-41ea-aba8-f2a9c99b6c11","keywords":null,"link":"/kultura/201916__leonardoev__festmenydiplomacia__franciaolasz_vita__zsenikerdes","timestamp":"2019. április. 19. 17:30","title":"Visszakövetelik a Mona Lisát? Francia-olasz minikrízist okozott a Leonardo-évforduló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46692d7d-1f71-4d9e-95f7-3b645d9c669d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ingyenes verzióval bővült a népszerű autóversenyzős játék, a Forza, amelynek Street alcímet viselő kiadása már letölthető. Az egyetlen megkötés, hogy Windows 10-es gép kell hozzá, de mobilokra is jön. ","shortLead":"Ingyenes verzióval bővült a népszerű autóversenyzős játék, a Forza, amelynek Street alcímet viselő kiadása már...","id":"20190421_forza_street_free_to_play_ingyenes_jatek_windows_10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46692d7d-1f71-4d9e-95f7-3b645d9c669d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b93d07-0118-4bf7-a76a-48beca890c17","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_forza_street_free_to_play_ingyenes_jatek_windows_10","timestamp":"2019. április. 21. 08:03","title":"Jött egy ingyenes játék a számítógépére: Windowsra már letölthető a Forza Street","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]