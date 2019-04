Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"862d2a02-272d-46f9-87c8-7715630c91c7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mind a biztonsági és minőségi szempontoknak, mind a nyomon követhetőségi és jelölési előírásoknak megfelelt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által vizsgált 10 üzletlánc polcairól származó 1 \"baby\", 3 bio és 10 hagyományos banán.","shortLead":"Mind a biztonsági és minőségi szempontoknak, mind a nyomon követhetőségi és jelölési előírásoknak megfelelt a Nemzeti...","id":"20190426_banan_nebih_ellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=862d2a02-272d-46f9-87c8-7715630c91c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5981405c-199c-4fc6-8c03-7122f46e1212","keywords":null,"link":"/elet/20190426_banan_nebih_ellenorzes","timestamp":"2019. április. 26. 11:17","title":"Megmondta a Nébih, melyik a legjobb banán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5469e1c3-3d0f-47a2-b4a4-05fe2e96b09b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első négy hónapjában a kormány már feleannyi pénzt kiosztott újmunkahely-támogatásra, mint 2018 egészében. Az első négy hónapban összesen 3079 új munkahely létrehozását támogatták, darabját átlagosan 14 millió forinttal.","shortLead":"Az év első négy hónapjában a kormány már feleannyi pénzt kiosztott újmunkahely-támogatásra, mint 2018 egészében...","id":"20190426_A_kormany_nagyon_felporgette_a_munkahelyvasarlast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5469e1c3-3d0f-47a2-b4a4-05fe2e96b09b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd06c530-d2e4-4d36-ac3c-da5e15e65366","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_A_kormany_nagyon_felporgette_a_munkahelyvasarlast","timestamp":"2019. április. 26. 13:22","title":"A kormány nagyon felpörgette a munkahelyvásárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abcdc3ea-1e2d-468c-9183-e69d817675ca","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Mindenki rémálma, hogy a tízmilliók leszurkolása ellenére a szerződésben szereplő határidőhöz képest több hónapot csúszik a régóta várt új otthon átadása, és/vagy csak azt követően derül ki, hogy az nem olyan minőségű, mint amilyet megrendeltünk. Van megoldás arra, hogy ezekben a helyzetekben ne egy kétes kimenetelű perben kelljen megpróbálni bizonyítani az igazunkat. ","shortLead":"Mindenki rémálma, hogy a tízmilliók leszurkolása ellenére a szerződésben szereplő határidőhöz képest több hónapot...","id":"mokk_20190424_Ferde_a_fal_az_uj_lakasban_Igy_egyenesbe_kerulhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abcdc3ea-1e2d-468c-9183-e69d817675ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83066c33-52d9-4cb0-99be-01f0a06fd42e","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190424_Ferde_a_fal_az_uj_lakasban_Igy_egyenesbe_kerulhet","timestamp":"2019. április. 25. 07:30","title":"Ferde a fal az új lakásban? Így egyenesbe kerülhet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"45b65b0d-b252-4aa9-baa2-bfee9375b77a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiderült, hogy melyik Huawei és Honor modellek kapják meg az Android rendszerhez érkező új funkciókat.","shortLead":"Kiderült, hogy melyik Huawei és Honor modellek kapják meg az Android rendszerhez érkező új funkciókat.","id":"20190426_huawei_honor_telefonok_szoftverfrissites_emui_9_1_felulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45b65b0d-b252-4aa9-baa2-bfee9375b77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeda8b38-3cde-499c-9326-580d13441056","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_huawei_honor_telefonok_szoftverfrissites_emui_9_1_felulet","timestamp":"2019. április. 26. 08:03","title":"Huawei telefonja van? Ha rajta van ezen a 49-es listán, most jól jár vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7908965a-ccec-4355-a27f-9da990327fba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Twitter-bejegyzéseket látva nem igazán tudnak mit kezdeni az emberek a tejcsatorna és a tejmirigyek látványával. ","shortLead":"A Twitter-bejegyzéseket látva nem igazán tudnak mit kezdeni az emberek a tejcsatorna és a tejmirigyek látványával. ","id":"20190426_Sokkolta_a_netet_egy_kep_a_noi_mell_nyers_valosagarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7908965a-ccec-4355-a27f-9da990327fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef494a59-3651-496c-9c67-ec59e4f273a2","keywords":null,"link":"/elet/20190426_Sokkolta_a_netet_egy_kep_a_noi_mell_nyers_valosagarol","timestamp":"2019. április. 26. 11:33","title":"Sokkolta a netet egy kép a női mell nyers valóságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4356570-8e1d-497c-beb6-9b2f5d5a501d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó némi erősítésen átesett új sportszedánja a méretét és tömegét meghazudtoló produkcióra képes.","shortLead":"A bajor gyártó némi erősítésen átesett új sportszedánja a méretét és tömegét meghazudtoló produkcióra képes.","id":"20190424_a_ferrarikra_is_veszelyt_jelenthet_ez_az_uj_bmw_m5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4356570-8e1d-497c-beb6-9b2f5d5a501d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97112c8-5bb1-4d9f-9827-378aa2b79566","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_a_ferrarikra_is_veszelyt_jelenthet_ez_az_uj_bmw_m5","timestamp":"2019. április. 25. 08:21","title":"A Ferrarikra is veszélyt jelenthet ez az új BMW M5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hemasziri Fernando azután adta be felmondását, hogy a terrortámadás után az állam hivatalosan is elismerte, hogy hibás abban, hogy bizonyos hírszerzési információk birtokában nem cselekedtek.","shortLead":"Hemasziri Fernando azután adta be felmondását, hogy a terrortámadás után az állam hivatalosan is elismerte, hogy hibás...","id":"20190425_Lemondott_a_Sri_Lankai_vedelmi_miniszterium_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef360bcb-65ea-467c-8db6-6f0fe85db3ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_Lemondott_a_Sri_Lankai_vedelmi_miniszterium_vezetoje","timestamp":"2019. április. 25. 17:11","title":"Lemondott a Srí Lanka-i védelmi minisztérium vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bloomberg számolta ki az indexet a tavaly év végi árakra alapozva.","shortLead":"A Bloomberg számolta ki az indexet a tavaly év végi árakra alapozva.","id":"20190425_Meg_fog_lepodni_hol_a_legolcsobb_egy_konnyu_reggeli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddf02f2-d7cb-481c-a9c7-f03efca4a250","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Meg_fog_lepodni_hol_a_legolcsobb_egy_konnyu_reggeli","timestamp":"2019. április. 25. 06:45","title":"Meg fog lepődni, hol a legolcsóbb egy könnyű reggeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]