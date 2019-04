Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A héten több mint 900 embert helyeztek karanténba kanyarós megbetegedés gyanúja miatt Los Angeles két egyetemén - jelentették be pénteken az említett oktatási intézmények.","shortLead":"A héten több mint 900 embert helyeztek karanténba kanyarós megbetegedés gyanúja miatt Los Angeles két egyetemén...","id":"20190427_Kanyarokarantent_hoztak_letre_ket_amerikai_egyetemen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f62f265-db80-40e1-a22e-9cd0c2601cdd","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Kanyarokarantent_hoztak_letre_ket_amerikai_egyetemen","timestamp":"2019. április. 27. 09:14","title":"Kanyarókarantén két amerikai egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c4c13-1b9e-45c1-8bb0-a57229d1942e","c_author":"Farkas Edina Lina","category":"elet","description":"„Így visszagondolva, magamat sem értem, mit gondoltam” – mondja a Kilenc hónap háború című dokumentumfilm beregszászi főhőse, Jani, akit nem hagyott nyugodni a kíváncsiság, hogy milyen lehet háborúzni, így belevetette magát a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktusba. Csakhogy, ami a beregszászi hétköznapokból izgalmasnak tűnt, az a fronton nem más, mint csapdahelyzet, amelyben csak kivárni és túlélni lehet. A film szereplőivel beszélgettünk.","shortLead":"„Így visszagondolva, magamat sem értem, mit gondoltam” – mondja a Kilenc hónap háború című dokumentumfilm beregszászi...","id":"20190426_A_legsotetebb_pillanatokban_nem_vagyott_masra_mint_az_anyja_olelesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84c4c13-1b9e-45c1-8bb0-a57229d1942e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104c5b77-544c-436d-befc-fb5598688af4","keywords":null,"link":"/elet/20190426_A_legsotetebb_pillanatokban_nem_vagyott_masra_mint_az_anyja_olelesere","timestamp":"2019. április. 26. 20:00","title":"A legsötétebb pillanatokban nem vágyott másra, mint az anyja ölelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717234fe-ea38-4a95-9870-463ba48b1212","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A prototípus kamiont most éppen igen hasznos feladatokra fogták be, autókat szállít valódi vásárlóknak.","shortLead":"A prototípus kamiont most éppen igen hasznos feladatokra fogták be, autókat szállít valódi vásárlóknak.","id":"20190426_Azert_meno_ahogy_a_Tesla_az_urkamionjaval_viszi_hazhoz_az_uj_Teslakat__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=717234fe-ea38-4a95-9870-463ba48b1212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304ec5da-372b-4f76-a0e4-5f0cb150d181","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_Azert_meno_ahogy_a_Tesla_az_urkamionjaval_viszi_hazhoz_az_uj_Teslakat__video","timestamp":"2019. április. 26. 12:22","title":"Azért menő, hogy a Tesla az űrkamionjával viszi házhoz az új Teslákat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c05253-5086-470d-a907-1aafb53f4703","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Danone elnök-vezérigazgatója a részvényesek közgyűlése előtt megerősítette szándékát: nem akar kiemelt nyugdíjat, ami pedig törvényesen járna neki. \r

","shortLead":"A Danone elnök-vezérigazgatója a részvényesek közgyűlése előtt megerősítette szándékát: nem akar kiemelt nyugdíjat...","id":"20190426_A_Magyarorszagon_is_ismert_francia_tejipari_orias_vezere_lemond_12_millio_euros_nyugdijarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06c05253-5086-470d-a907-1aafb53f4703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9619b4c7-f1d3-4ab5-b1dc-5c62a26dd4bc","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_A_Magyarorszagon_is_ismert_francia_tejipari_orias_vezere_lemond_12_millio_euros_nyugdijarol","timestamp":"2019. április. 26. 10:27","title":"A Magyarországon is ismert francia tejipari óriás vezére lemond 1,2 millió eurós nyugdíjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b054395e-7f48-40b4-b010-1cd4551a32f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már építik a luxuslakásokat, közel az egyetemhez.","shortLead":"Már építik a luxuslakásokat, közel az egyetemhez.","id":"20190426_Millios_negyzetmeterarat_hoz_a_BMW_Debrecenbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b054395e-7f48-40b4-b010-1cd4551a32f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f50059-e423-4c23-b327-5d760aa28b36","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190426_Millios_negyzetmeterarat_hoz_a_BMW_Debrecenbe","timestamp":"2019. április. 26. 17:02","title":"Milliós négyzetméterárat hoz a BMW Debrecenbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60c9f0b-46b6-4670-bd12-6bf1df752f95","c_author":"Telekom","category":"brandcontent","description":"Vajon művészet-e a mesterséges intelligencia által létrehozott Rembrandt-festmény? És ha igen, mennyiben tekinthető önálló műalkotásnak? Illetve ha így is gondoljuk, jogi értelemben a mű kinek a szellemi terméke? A robotművészé vagy annak megalkotójáé? A Magyar Telekom innovációs rendezvénysorozatának kerekasztal beszélgetésén jártunk. ","shortLead":"Vajon művészet-e a mesterséges intelligencia által létrehozott Rembrandt-festmény? És ha igen, mennyiben tekinthető...","id":"20190425_telekom_most_mesterseges_intelligencia_muveszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f60c9f0b-46b6-4670-bd12-6bf1df752f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c230139a-cd64-4e3f-9444-ec3f207ad526","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190425_telekom_most_mesterseges_intelligencia_muveszet","timestamp":"2019. április. 25. 17:30","title":"A gép a jövő sztárművésze?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666a4420-57f2-46b9-9949-a23a883c58c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az északi- és a déli-partra is új közvetlen, mindenhol megálló vonatok indulnak, de közvetlen gyorsvonatból is több lesz, meg persze maradnak az eddigiek is.","shortLead":"Az északi- és a déli-partra is új közvetlen, mindenhol megálló vonatok indulnak, de közvetlen gyorsvonatból is több...","id":"20190426_Szombattol_tobb_vonatot_indit_a_Balatonra_a_MAVStart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=666a4420-57f2-46b9-9949-a23a883c58c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf99d836-8832-406c-a2ca-66c5866b825b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Szombattol_tobb_vonatot_indit_a_Balatonra_a_MAVStart","timestamp":"2019. április. 26. 16:09","title":"Szombattól több vonatot indít a Balatonra a MÁV-Start","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b4b9e2-30c5-4f3c-b00c-a4408266c45f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a beérkező nyersanyag eddig megfelelt a minőségi elvárásoknak, ennek ellenére átmenetileg felfüggesztették a kőolaj átvételét.","shortLead":"Bár a beérkező nyersanyag eddig megfelelt a minőségi elvárásoknak, ennek ellenére átmenetileg felfüggesztették a kőolaj...","id":"20190426_Szennyezett_olaj_Oroszorszagbol_nem_veszi_at_a_Mol_a_Baratsag_vezeteken_erkezo_koolajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47b4b9e2-30c5-4f3c-b00c-a4408266c45f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3460341-a463-4dfb-9aea-f62b22516be3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Szennyezett_olaj_Oroszorszagbol_nem_veszi_at_a_Mol_a_Baratsag_vezeteken_erkezo_koolajat","timestamp":"2019. április. 26. 18:42","title":"Szennyezett olaj Oroszországból: nem veszi át a Mol a Barátság vezetéken érkező kőolajat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]