[{"available":true,"c_guid":"c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szövetségi egészségügyi minisztérium javaslata szerint akár ki is tilthatják őket az óvodákból, ha szüleik nem gondoskodnak a védőoltásról.","shortLead":"A szövetségi egészségügyi minisztérium javaslata szerint akár ki is tilthatják őket az óvodákból, ha szüleik nem...","id":"20190505_Kotelezove_tehetik_a_kanyarooltast_a_gyermekek_szamara_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cbdef5-88af-42f2-b0cd-51b38291ae21","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Kotelezove_tehetik_a_kanyarooltast_a_gyermekek_szamara_Nemetorszagban","timestamp":"2019. május. 05. 12:11","title":"Kötelezővé tehetik a kanyaróoltást a gyermekek számára Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7210deb-59e3-46e7-9341-91a774dbe6c5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kányádi-estet tart a Kaláka együttes és Bogdán Zsolt színész a budapesti Vigadóban a költő május 10-i születésnapja alkalmából - közölte Gryllus Dániel, az együttes tagja.","shortLead":"Kányádi-estet tart a Kaláka együttes és Bogdán Zsolt színész a budapesti Vigadóban a költő május 10-i születésnapja...","id":"20190505_Kanyadiestet_tart_a_Kalaka_egyuttes_a_budapesti_Vigadoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7210deb-59e3-46e7-9341-91a774dbe6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e91eb51-9319-43bd-84d2-ca462828dab2","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Kanyadiestet_tart_a_Kalaka_egyuttes_a_budapesti_Vigadoban","timestamp":"2019. május. 05. 12:30","title":"Kányádi-estet tart a Kaláka együttes a budapesti Vigadóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a17039-be5f-4867-b833-3419907e6752","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A padovai Andrea Tonello magyar élettársa hét éve tűnt el lányukkal. 