[{"available":true,"c_guid":"7f9df1ac-2bc4-42af-9b74-bc0d0261d3ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt még arra példa, hogy az EU soros elnökségét ellátó tagállammal szemben fogalmazott meg kemény bírálatokat az Európai Bizottság.","shortLead":"Nem volt még arra példa, hogy az EU soros elnökségét ellátó tagállammal szemben fogalmazott meg kemény bírálatokat...","id":"20190513_Megfenyegette_Romaniat_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f9df1ac-2bc4-42af-9b74-bc0d0261d3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48506505-1609-489f-a27f-b6225fde1cec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190513_Megfenyegette_Romaniat_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2019. május. 13. 12:25","title":"Megfenyegette Romániát az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Komoly gondot okozhatott volna a gabonatermesztőknek az évtizedek óta nem látott szárazság. Szerencsére eleredt az eső.","shortLead":"Komoly gondot okozhatott volna a gabonatermesztőknek az évtizedek óta nem látott szárazság. Szerencsére eleredt az eső.","id":"20190511_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_majusi_eso_aranyat_er","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7676667-4f68-4abe-902c-5dede72909c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_majusi_eso_aranyat_er","timestamp":"2019. május. 11. 14:38","title":"Itt a bizonyíték, hogy a májusi eső aranyat ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A zuglói polgármester az atv.hu-nak azt mondta: jóhiszeműen, az árajánlat miatt támogatta az előterjesztést. ","shortLead":"A zuglói polgármester az atv.hu-nak azt mondta: jóhiszeműen, az árajánlat miatt támogatta az előterjesztést. ","id":"20190512_Karacsony_Gergely_is_a_paktanyirtas_vegzo_ceg_cserejere_szavazott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de17085c-cb63-40a4-b3ab-9ffa93343b9f","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Karacsony_Gergely_is_a_paktanyirtas_vegzo_ceg_cserejere_szavazott","timestamp":"2019. május. 12. 09:45","title":"Karácsony Gergely is megszavazta, hogy a tapasztalatlan cég végezze a patkányirtást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy kidőlt fa miatt leállt a vonatforgalom a Budapest–Gyékényes-vonal egy részén, még nagyobb baj, hogy nem tudnak pótlóbuszokat küldeni.","shortLead":"Egy kidőlt fa miatt leállt a vonatforgalom a Budapest–Gyékényes-vonal egy részén, még nagyobb baj, hogy nem tudnak...","id":"20190513_Rossz_az_ido_ketharom_orat_is_keshet_nehany_vonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bb0f39-e310-4fa4-9ba5-7213d8d59344","keywords":null,"link":"/cegauto/20190513_Rossz_az_ido_ketharom_orat_is_keshet_nehany_vonat","timestamp":"2019. május. 13. 06:15","title":"Rossz az idő, két-három órát is késhet néhány vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7477c3f7-a439-4f19-95a5-0c4b162799a7","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A Berlin felett az ég rendezőjének Ferenc pápáról készült dokumentumfilmje az egyház botrányokban megtépázott becsületét akarja visszaszerezni.","shortLead":"A Berlin felett az ég rendezőjének Ferenc pápáról készült dokumentumfilmje az egyház botrányokban megtépázott...","id":"201919__jorge_atya__wim_wenders__a_papak_mozija__szabad_kez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7477c3f7-a439-4f19-95a5-0c4b162799a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9263a627-0215-4bde-8124-4a871e0e6c91","keywords":null,"link":"/kultura/201919__jorge_atya__wim_wenders__a_papak_mozija__szabad_kez","timestamp":"2019. május. 12. 16:00","title":"Wim Wenders: A pápa toronymagas erkölcsi fölényben van a politikusokhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b39fb51-b256-4e7e-baed-bfd489637f80","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"kkv","description":"Megfosztotta az állam az egykori MDF-székházat a műemléki védettségtől, és egy megnyert perből is kilépett, így aztán egy semleges cég után NER-közeli ingatlanfejlesztőkhöz került a milliárdokat érő Bem téri ingatlan. Itt azonban nincs vége a történetnek: ezen az üzleten ugyanis Budapest világörökségi besorolása is bukhat.","shortLead":"Megfosztotta az állam az egykori MDF-székházat a műemléki védettségtől, és egy megnyert perből is kilépett, így aztán...","id":"20190512_volt_mdf_szekhaz_radetzky_laktanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b39fb51-b256-4e7e-baed-bfd489637f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64833553-92d2-4419-9326-91bb444656c6","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_volt_mdf_szekhaz_radetzky_laktanya","timestamp":"2019. május. 12. 12:00","title":"Hirtelen NER-közelbe került a volt MDF-székház, felbukkant a magyar McDonald's-tulaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség azonosította és kihallgatta azt a 40 éves férfit, akitől a gyanú szerint a szerdai történelem érettségit megelőzően kiszivárogtak az esszéfeladatok.","shortLead":"A rendőrség azonosította és kihallgatta azt a 40 éves férfit, akitől a gyanú szerint a szerdai történelem érettségit...","id":"20190511_Nyomdai_alkalmazott_szivarogtatta_ki_a_torierettsegi_teteleit_a_rendorseg_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd29eee-903a-4a3e-9491-57dd0c3c70a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Nyomdai_alkalmazott_szivarogtatta_ki_a_torierettsegi_teteleit_a_rendorseg_szerint","timestamp":"2019. május. 11. 14:59","title":"Nyomdai alkalmazott szivárogtatta ki a töriérettségi tételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt egy hétben továbbra is a Samsung Galaxy Foldon volt a mobilipar és a tech sajtó szeme, de kiderült az is, mi köze a beluga bálnáknak az iPhone-okhoz. Többek között ezekkel a hírekkel foglalkozik az Őrültech jubileumi adása.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben továbbra is a Samsung Galaxy Foldon volt a mobilipar és a tech sajtó szeme, de kiderült az is, mi...","id":"20190512_podcast_tech_hirek_orultech","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ce96bb-941d-4c1c-9d9a-9b864a2b4238","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_podcast_tech_hirek_orultech","timestamp":"2019. május. 12. 21:03","title":"Podcast: Mi köze a beluga bálnának az iPhone-hoz? És mi az az ehető víz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]