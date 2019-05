Kényelmes és biztonságos dolog autózni, de az sem lenne baj, ha közben még sportolnánk is. A Twike 5 egy elektromos autó és egy kerékpár kombinációja, amely erre kettősségre próbál megoldást találni.

A német FINE Mobile cég többévnyi tervezés után érzi úgy, hogy hamarosan piacra dobhatja háromkerekű járművét. Igaz, egyelőre csak ötszáz példányos, korlátozott számban kívánják legyártani a porszívóra hajazó hibridet.

A Twike 5 egyfajta fitneszeszköz kerekeken. A vezető kissé fekvő helyzetben foglal helyet az ülésében, ahol a két pedálra támaszkodnak a lábai. Az irányítás sem hagyományos kormánykerékkel történik, hanem két, az ülés melletti karral kell kormányozni. A fő elektromos hajtás 45 kilowatt teljesítmény tud leadni maximálisan, ezt tudja megsegíteni átlagos városi tempónál, nagyjából 300 wattos teljesítménnyel egy felnőtt ember.

Mivel a jármű biztonsági, zárt karosszériát kapott, nem túl könnyű: 495 kilót nyom. A háromkerekű autó további hátránya az, hogy az első kerék és az irányító rendszere lényegében az összes helyet elfoglalja a kocsi elejében. A forma eléggé korlátozza a csomagteret is, amely viszont nagyon áramvonalas.

A fedélzeten lévő akkumulátorok hatótávja beépítettségtől függően 150-500 kilométer. A jármű legnagyobb sebessége a hírek szerint akár 120 és 190 km/h közötti is lehet, amely miatt a Twike olyan típusjóváhagyást is kapott, hogy autópályán is lehet használni.

Az ára nem lesz éppen kedvező, mert a hírek szerint 40 ezer eurónál is drágábban árusítják majd – ez 13 millió forintot jelent.

