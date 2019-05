Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c82357b1-6452-45fe-81ed-d4d9f3d8eed0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A héten debütál a modellfrissítésen átesett Skoda Superb.","shortLead":"A héten debütál a modellfrissítésen átesett Skoda Superb.","id":"20190520_skoda_superb_scout","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c82357b1-6452-45fe-81ed-d4d9f3d8eed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0cba6b-87ac-4d1f-8745-7b6b95770abd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_skoda_superb_scout","timestamp":"2019. május. 20. 10:23","title":"Először lesz terepkombi a Skoda Superbből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca9779c-d848-4872-b858-aef4bff793a3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A harmadik John Wick-film vetett véget a Bosszúállók: Végjáték egyeduralmának az észak-amerikai mozik jegypénztáránál - írta a Variety.com iparági becslésekre hivatkozva.","shortLead":"A harmadik John Wick-film vetett véget a Bosszúállók: Végjáték egyeduralmának az észak-amerikai mozik jegypénztáránál...","id":"20190520_John_Wick_legyozte_a_Bosszuallokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ca9779c-d848-4872-b858-aef4bff793a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2a919b-d22f-4f12-98a5-ae555000419e","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_John_Wick_legyozte_a_Bosszuallokat","timestamp":"2019. május. 20. 10:06","title":"John Wick legyőzte a Bosszúállókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy sebességgel ment, de volt, hogy nem is nézte az utat. ","shortLead":"Nagy sebességgel ment, de volt, hogy nem is nézte az utat. ","id":"20190519_Vezetes_kozben_telefon_betegszallito_sofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0697ee2c-36e8-4405-9ab9-cef9de79ce90","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Vezetes_kozben_telefon_betegszallito_sofor","timestamp":"2019. május. 19. 19:44","title":"Vezetés közben telefonozott egy betegszállító sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4745c95f-6221-4379-9b29-797c8683435f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk két hónappal ezelőtt szinte \"észrevétlenül\" tartott megbeszélést Donald Trump és a Google-vezér Sundar Pichai, ami után a Twitterre írt bejegyzést az Egyesült Államok elnöke.","shortLead":"Szűk két hónappal ezelőtt szinte \"észrevétlenül\" tartott megbeszélést Donald Trump és a Google-vezér Sundar Pichai, ami...","id":"20190520_huawei_google_bojkott_android_egyesult_allamok_kina_amerika_sundar_pichai_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4745c95f-6221-4379-9b29-797c8683435f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bcd614-face-4dc2-b6af-1536cbe673ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_huawei_google_bojkott_android_egyesult_allamok_kina_amerika_sundar_pichai_donald_trump","timestamp":"2019. május. 20. 09:45","title":"Huawei-bojkott: rejtélyes bejegyzést tett közzé Trump még márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a64a3bf-69bc-4252-967e-b5734613d3bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google számos remek szolgáltatással rendelkezik, és most már az utazni vágyóknak is kínál segítséget. Itt a Trips (magyarul: Utazások), amely egy több mint sokoldalú weboldal. Itt a Trips...","id":"20190520_google_trips_nyaralas_utazas_szervezese_hotel_szallasfoglalas_a_neten_segitseg_olcso_repulojegy_olcso_szallas_kereses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a64a3bf-69bc-4252-967e-b5734613d3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56699a42-7af4-4a2c-89a9-6935f70a8580","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_google_trips_nyaralas_utazas_szervezese_hotel_szallasfoglalas_a_neten_segitseg_olcso_repulojegy_olcso_szallas_kereses","timestamp":"2019. május. 20. 14:33","title":"Változás: mostantól ezt a weboldalt lesz jó megnyitnia, ha utazna valahova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kelet-közép-európai fiatalok többsége a mainál gyakorlatiasabb oktatást szeretne az iskolában. A kelet-közép-európai fiatalok többsége a mainál gyakorlatiasabb oktatást szeretne az iskolában. A Z generáció élménydús, közösségi nyelvtanulást, illetve az internetes lehetőségeket keresi. A Z generáció...","id":"20190520_Angoltanulas_az_iskolaban_a_diakok_es_szulok_szerint_nem_kapnak_valos_tudast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2646dd6-6115-48f6-9f01-92408c154cb6","keywords":null,"link":"/elet/20190520_Angoltanulas_az_iskolaban_a_diakok_es_szulok_szerint_nem_kapnak_valos_tudast","timestamp":"2019. május. 20. 14:03","title":"Angoltanulás az iskolában: a diákok és szülők szerint nem kapnak valós tudást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1070ece7-2748-496f-8142-92f643122cda","c_author":"Hercsel Adél","category":"kultura","description":"Gimesi Dóra öreg, kövér, káromkodó tündérekkel a valóságot is becsempészi varázslatos történeteibe, nála a királylányok a Királyi Szimplakertben söröznek. Interjú.","shortLead":"Gimesi Dóra öreg, kövér, káromkodó tündérekkel a valóságot is becsempészi varázslatos történeteibe, nála a királylányok...","id":"201920__gimesi_dora_meseiro__foldgombporgetesrol_pomogacsokrol__buvkorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1070ece7-2748-496f-8142-92f643122cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77ef8d7-3313-4029-9071-50c5df81ad21","keywords":null,"link":"/kultura/201920__gimesi_dora_meseiro__foldgombporgetesrol_pomogacsokrol__buvkorok","timestamp":"2019. május. 19. 20:00","title":"Meséiben nincs szerelem első látásra, tündérei zűrösek, de övé az Év Gyerekkönyve díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927241b4-6594-47c1-b0e2-ea42f39bc2da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azután döntöttek így, hogy Sebastian Kurz osztrák kancellár hétfőn Herbert Kickl belügyi tárcavezető menesztését javasolta az államfőnek – jelentette az APA osztrák hírügynökség egyik szóvivőjére hivatkozva.","shortLead":"Azután döntöttek így, hogy Sebastian Kurz osztrák kancellár hétfőn Herbert Kickl belügyi tárcavezető menesztését...","id":"20190520_osztrak_szabadsagpart_miniszterek_lemondas_sebastian_kurz_allamfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=927241b4-6594-47c1-b0e2-ea42f39bc2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4607e2-1ca5-4bad-9e1d-d943155d7b82","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_osztrak_szabadsagpart_miniszterek_lemondas_sebastian_kurz_allamfo","timestamp":"2019. május. 20. 20:04","title":"Lemondanak az osztrák szabadságpárti miniszterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]