A pásztói ügyészség rendelte el egy 28 éves erdőkertesi férfi letartóztatását, aki parkoló gépkocsikból vágta ki azok katalizátorait.

Idén februárja óta lopta a katalizátorokat parkolókban hagyott gépkocsikból. A férfi lényégében bárhonnan, üzemek, iskola és kórház parkolójából is lopott.

A férfi többször használt egy brit rendszámú gépkocsit, miközben élettársa figyelt a közelben, de mint az ügyészség írja, a lopásokban még egy – eddig ismeretlen –, harmadik személy is részt vett.

Ha valakinek nem egyértelmű, miért is olyan piacképes a katalizátor, ebben a cikkben leírjuk, mert mostanság egész Európában rengeteg ilyen lopás történik:

Nem vacakoltak, fényes nappal vágja ki a tolvaj az autó aljáról a katalizátort - videó Ilyesmit azért elég ritkán látni.

Az ügyészség egyebek mellett Vácon, Gyöngyösön és Salgótarjánban elkövetett lopások miatti büntetőeljárásokat egyesített. Eddig nyolc, üzletszerűen elkövetett lopást rótt a férfi terhére – írta az ügyészség honlapja.

A gyanúsított ráadásul felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt van, több büntetőeljárás is folyik ellene. 2019 májusában egy alkalommal az őt igazoltatni akaró rendőrök elől is megpróbált elmenekülni. Ezért a bíróság most elrendelte a férfi letartóztatását.

