[{"available":true,"c_guid":"15a3271b-73fe-4f8b-a7f3-e6f560abec13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szonja névre keresztelt állat másfél kilót nyomott, amikor megszületett, anyjának van elég teje, hogy táplálja, és már a látogatók is megnézhetik.\r

\r

","shortLead":"A Szonja névre keresztelt állat másfél kilót nyomott, amikor megszületett, anyjának van elég teje, hogy táplálja, és...","id":"20190523_Ujabb_feher_oroszlan_szuletett_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15a3271b-73fe-4f8b-a7f3-e6f560abec13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a93c59-4bf6-47cd-aa56-3420ea6d6c71","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Ujabb_feher_oroszlan_szuletett_Szegeden","timestamp":"2019. május. 23. 12:41","title":"Újabb fehér oroszlán született Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"4,89-es értékelése volt a férfinak az Uberen, aki a nyolcvanas években Szomáliában kínozta az áldozatait. ","shortLead":"4,89-es értékelése volt a férfinak az Uberen, aki a nyolcvanas években Szomáliában kínozta az áldozatait. ","id":"20190522_Ubersoforkent_dolgozott_a_haborus_bunos_volt_szomaliai_tabornok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebd8801-bf17-453b-8338-54550075acce","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Ubersoforkent_dolgozott_a_haborus_bunos_volt_szomaliai_tabornok","timestamp":"2019. május. 22. 07:58","title":"Imádták az utasok az Uber-sofőrként dolgozó háborús bűnöst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8ce4f8-487a-4a83-94bc-6390379cb1c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban még úgy tűnt, hogy eltemeti a Microsoft az egyszerű, viszont nagyon kedvelt rajzolóprogramját, a Paintet, most viszont kiderült, inkább új funkciókkal ruházza fel.","shortLead":"Korábban még úgy tűnt, hogy eltemeti a Microsoft az egyszerű, viszont nagyon kedvelt rajzolóprogramját, a Paintet, most...","id":"20190522_ms_paint_uj_funkciok_windows_10_majusi_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa8ce4f8-487a-4a83-94bc-6390379cb1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c88c07-4acf-4e1a-9fcc-a4842e1f1883","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_ms_paint_uj_funkciok_windows_10_majusi_frissites","timestamp":"2019. május. 22. 11:03","title":"Ha kedveli a Paintet, örülhet: nemhogy kivégzik, még jobbá is teszi a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsértették az alapítvány jó hírnevét és az egyenlő bánásmódhoz való jogát, mert migrációpártinak nevezték őket, és azt mondták, befolyásolni akarják a választások kimenetelét.\r

","shortLead":"Megsértették az alapítvány jó hírnevét és az egyenlő bánásmódhoz való jogát, mert migrációpártinak nevezték őket, és...","id":"20190523_Pert_nyert_a_TASZ_a_pecsi_onkormanyzattal_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9766f7ef-f170-4f97-ad90-edf21255d4d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Pert_nyert_a_TASZ_a_pecsi_onkormanyzattal_szemben","timestamp":"2019. május. 23. 14:36","title":"Pert nyert a TASZ a pécsi önkormányzattal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927241b4-6594-47c1-b0e2-ea42f39bc2da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megpróbálják felderíteni az ibizai videó hátterét, és az összes parlamenti frakció vezetője részt vehet az előrehozott választásig a kormányüléseken – ígérte az osztrák kancellár.","shortLead":"Megpróbálják felderíteni az ibizai videó hátterét, és az összes parlamenti frakció vezetője részt vehet az előrehozott...","id":"20190523_Kurz_ajanlatot_tett_az_osztrak_ellenzeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=927241b4-6594-47c1-b0e2-ea42f39bc2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae85b4e-2940-4dbb-815a-cabd080888a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_Kurz_ajanlatot_tett_az_osztrak_ellenzeknek","timestamp":"2019. május. 23. 19:09","title":"Kurz ajánlatot tett az osztrák ellenzéknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c659af80-3476-4d4a-a158-0d3cc46226ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gémes László, Szegvár polgármestere saját pénzéből hívott meg civileket nézelődni. ","shortLead":"Gémes László, Szegvár polgármestere saját pénzéből hívott meg civileket nézelődni. ","id":"20190522_Buszos_kirandulast_szervezett_a_hatarkeriteshez_egy_fideszes_politikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c659af80-3476-4d4a-a158-0d3cc46226ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f104c7a-f3a9-47a9-96d5-01b7c108848c","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Buszos_kirandulast_szervezett_a_hatarkeriteshez_egy_fideszes_politikus","timestamp":"2019. május. 22. 13:01","title":"Buszos kirándulást szervezett a határkerítéshez egy fideszes politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"43 százalék szerint nem illetik meg az LMBTQ-közösség tagjait a többségi társadalommal azonos jogok, és az emberek harmada nem állna szóba ismerősével, ha kiderülne róla, hogy meleg.","shortLead":"43 százalék szerint nem illetik meg az LMBTQ-közösség tagjait a többségi társadalommal azonos jogok, és az emberek...","id":"20190523_Az_oroszok_tobb_mint_fele_homofob_egy_felmeres_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa4eb70-a163-4fd4-bb45-2cd4b25e2509","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_Az_oroszok_tobb_mint_fele_homofob_egy_felmeres_szerint","timestamp":"2019. május. 23. 11:14","title":"Az oroszok több mint fele homofób egy felmérés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eec5866-4d3a-4470-bc9c-d091d2b0cd0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tajvani MediaTek május végéig mutathatja be hivatalosan az új lapkakészletét, amiről állítják: nemcsak gyors, de okos is lesz.","shortLead":"A tajvani MediaTek május végéig mutathatja be hivatalosan az új lapkakészletét, amiről állítják: nemcsak gyors, de okos...","id":"20190522_mediatek_helio_m70_chip_lapkakeszlet_5g","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eec5866-4d3a-4470-bc9c-d091d2b0cd0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533b2277-30b8-4962-9414-c81e03057586","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_mediatek_helio_m70_chip_lapkakeszlet_5g","timestamp":"2019. május. 22. 15:35","title":"Nagy leleplezésre készül a MediaTek: jön az első 5G-s chipjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]