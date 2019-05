Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"172eebb4-0f3c-40bd-9416-61706daf38b6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Három hegymászó három különböző csúcsot fog megmászni. ","shortLead":"Három hegymászó három különböző csúcsot fog megmászni. ","id":"20190528_Ujabb_magyar_hegymaszok_indulnak_a_Himalajaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=172eebb4-0f3c-40bd-9416-61706daf38b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30116f7-0334-4930-b797-758d36039f1e","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Ujabb_magyar_hegymaszok_indulnak_a_Himalajaba","timestamp":"2019. május. 28. 20:01","title":"Újabb magyar hegymászók indulnak a Himalájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kérdés, hova áll a DK?","shortLead":"Kérdés, hova áll a DK?","id":"20190528_Itt_az_uj_EPmandatumbecsles_van_oka_felni_a_Neppartnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e625fd-54f1-4693-a5ae-1cbd4a1fddfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Itt_az_uj_EPmandatumbecsles_van_oka_felni_a_Neppartnak","timestamp":"2019. május. 28. 16:44","title":"Itt az új EP-mandátumbecslés: van oka félni a Néppártnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde97489-76e9-40f9-a0f4-3c4f5bc9236c","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A magyar autók egyre idősebbek, az átlagéletkoruk már 14,2 évre emelkedett. Hiába hozzák át a kocsikat megkímélt állapotban Nyugat-Európából, ha azok régebbi motorjai túlzottan szennyezik a környezetet. Ezen a helyzeten változtatna most a kormány terve.","shortLead":"A magyar autók egyre idősebbek, az átlagéletkoruk már 14,2 évre emelkedett. Hiába hozzák át a kocsikat megkímélt...","id":"20190528_hasznaltauto_import_behozatal_regisztracios_ado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fde97489-76e9-40f9-a0f4-3c4f5bc9236c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13c69a1-cc21-429e-897d-af67ee98d911","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_hasznaltauto_import_behozatal_regisztracios_ado","timestamp":"2019. május. 28. 15:48","title":"A németek sem jókedvükben dobják el a régi autót. Szerencsére ilyenkor jön a magyar nepper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b046c50-c32b-433f-b7e1-c0bc403f354f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú távon viszont okozhat humán egészségügyi problémákat is.","shortLead":"Hosszú távon viszont okozhat humán egészségügyi problémákat is.","id":"20190528_A_WWF_szerint_a_Duna_antibiotikumszennyezettsege_az_embert_nem_fenyegeti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b046c50-c32b-433f-b7e1-c0bc403f354f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9025f62a-14e3-4ac2-bd82-1e46dac87d99","keywords":null,"link":"/elet/20190528_A_WWF_szerint_a_Duna_antibiotikumszennyezettsege_az_embert_nem_fenyegeti","timestamp":"2019. május. 28. 10:47","title":"A WWF szerint a Duna antibiotikum-szennyezettsége az embert nem fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fffe74-202d-4a42-b7ce-16200946ccb1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindössze egyetlen szumátrai orrszarvú, egy nőstény él már csak Malajziában, miután az utolsó hím, a 35 éves Tam hétfőn elpusztult. ","shortLead":"Mindössze egyetlen szumátrai orrszarvú, egy nőstény él már csak Malajziában, miután az utolsó hím, a 35 éves Tam hétfőn...","id":"20190527_malajazia_szumatrai_orrszarvu_tam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87fffe74-202d-4a42-b7ce-16200946ccb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a9c3f3-fab3-412a-874c-c2ad6eeedfdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_malajazia_szumatrai_orrszarvu_tam","timestamp":"2019. május. 27. 13:33","title":"Elpusztult Malajzia utolsó hím szumátrai orrszarvúja, Tam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vizes vb-hez fogható költekezés jöhet a kézilabda-Európa-bajnokságnál.","shortLead":"A vizes vb-hez fogható költekezés jöhet a kézilabda-Európa-bajnokságnál.","id":"20190527_A_Meszaros_csalad_is_megjelent_a_kezilabdaEb_sportcsarnokainak_palyazatanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32de8f54-0328-4b7f-b33f-e1ad5b3b3661","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_A_Meszaros_csalad_is_megjelent_a_kezilabdaEb_sportcsarnokainak_palyazatanal","timestamp":"2019. május. 27. 19:12","title":"A Mészáros család is megjelent a kézilabda-Eb sportcsarnokainak pályázatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77495a5f-1b93-4c97-9e7a-ec06c12ae189","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tudnivalót is megosztott felhőalapú játékszolgáltatásáról a Microsoft. Az xCloud a tervek szerint több száz játékot lesz képes streamelni céleszközökre, többek közt mobilokra is.","shortLead":"Több tudnivalót is megosztott felhőalapú játékszolgáltatásáról a Microsoft. Az xCloud a tervek szerint több száz...","id":"20190527_microsoft_xcloud_felho_streaming_jatekszolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77495a5f-1b93-4c97-9e7a-ec06c12ae189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445d8930-f247-460c-a2c2-3e46819641cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_microsoft_xcloud_felho_streaming_jatekszolgaltatas","timestamp":"2019. május. 27. 15:03","title":"Kiderült: 3500 játékot szór majd az új Xbox felhője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6664381e-e2e8-416b-b239-56ff3674fc4d","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Heteken belül nyilatkozniuk kell a cégeknek a bankok felé a valódi tulajdonosaikról, melyre minden cégtulajdonosnak megfelelően fel kell készülnie, hiszen ez hosszú távon komoly következményekkel járhat.","shortLead":"Heteken belül nyilatkozniuk kell a cégeknek a bankok felé a valódi tulajdonosaikról, melyre minden cégtulajdonosnak...","id":"crystalgroup_20190522_Nyaron_lejar_a_rejtozkodo_cegtulajdonosok_ideje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6664381e-e2e8-416b-b239-56ff3674fc4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cacc6420-8e0f-4f38-8dad-e79769db9095","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190522_Nyaron_lejar_a_rejtozkodo_cegtulajdonosok_ideje","timestamp":"2019. május. 28. 19:30","title":"Nyáron lejár a rejtőzködő cégtulajdonosok ideje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"}]